謝金河：台股泡沫化了？

【文／謝金河】

在台積電領路攻堅下，台股一路衝過一萬四、一萬五千點，直抵一五七七八．五二，這個漲勢有點太猛，已引來央行總裁、財政部長，甚至是金管會主委黃天牧的示警，眾多財金經官員都擔心引發資產泡沫，國際專家也警告股市可能會崩盤，這也應驗了我一直以來強調的資本市場「賤下極反貴，貴上極反賤」的投資原理。回顧這一年，去年三月台股跌到八五二三．六三，在市場最恐慌的時候，這是最好的買點，現在指數衝過一萬五千點，沒有人知道何處是最高點，但正是風險俱增的時候，這是今年大家在市場投資第一道原則。

台積電ＡＤＲ漲幅勝台股

其實這一輪全球股市的大漲，不是台灣獨有，去年一年，美國道瓊上漲七．二四％，標普五○○上漲十六．二五％，Nasdaq大漲四三．六四％，費半指數更是大漲五一．一二九％，這幾天費半指數更是衝上三○○○點大關，更是令人嘆為觀止，而美國FAAMG五大市值企業，單是Apple就大漲八○．七五％、Amazon也大漲七六．二五％、微軟漲四一％、Google及FB都漲逾三一％，最可怕的是Tesla大漲七四三％，而台積電ＡＤＲ去年一年在美國大漲八七．六七％，漲幅遠遠大過台股的六○％。

進入二○二一年，Tesla漲勢更加狂野，創下八八四．四九美元新高，市值達八二四一．七六億美元，已超越ＦＢ的七一六○．五億美元，躍升為全球第五大市值企業，Elon Musk也成為全球首富，而台灣的台積電ＡＤＲ創下一二六．二九美元新高，市值六五四二．五九億美元，也超越了阿里巴巴的六一五一．八億美元，如果按照順位排下去，前五大之後是ＦＢ、騰訊，再下來就是TSMC ADR，這是令人難以想像的空前紀錄。

如果回顧二○二○年以來最會飆漲的標的，市值夠大的，第一是比特幣，市值破兆美元，在二○二○年從七八八八美元直衝到四三○○○美元，漲幅不止五倍，與Tesla是投資市場最大亮點，比特幣是避險套利的頂尖標的，Tesla是標示著未來十年的汽車革命，都象徵了大時代來臨，而台積電也是全球三大亮點之一，因為進入宅經濟、數位轉型時代，台積電是最重要的後勤支援，這是引領二○二○年的三大標的。

除了美股外，台股去年大漲二二．八％，但比起南韓的三○．七五％，台股仍略遜一籌，而去年一年在美中角力中，深滬股市都創下很大的漲幅，這其中包括上證上漲十一．四二％，以科技股為主的深圳股市更是大漲三一．九七％，亞洲股市除了東協市場及香港表現弱勢外，二○二○年的漲幅都十分可觀，甚至連日本股市也大漲十六％。

全球股市奔馳最大的動能來自疫情引發的全球救市行動，在肺炎疫情貫穿二○二○年的過程中，全球主要經濟體在過去一年中增加了十四兆美元的貨幣供給，全球累積九五兆美元，各國央行的資產負債表都大幅膨脹，當美國Fed把基本放款利率降至趨近於零的時候，過多的資金一定水淹資產，因此，除了比特幣、土地資產、股票，甚至原物料價格也都水漲船高，而資產價格連番上漲之後，現在各國財金官員都必須為過多熱錢造成泡沫感到憂心，這是錢多推動的資產價格大漲，世界各國皆然。

全球錢多堆高資產價格

台灣的情況更加彰顯，除了各國央行大規模放錢外，這兩年台商資金回流，今年可能再加上外資加碼台股，情況會更加顯著。那麼我們先來看看台股這一波大漲有沒有泡沫化的疑慮？重點在台積電，這兩天要開法說會，第四季獲利真相，會成為影響股價重要的元素，一是第四季毛利率是多少？這兩年台積電毛利率連續七季上升，從二○一九年首季四一．三一、四三．○二、四七．五八到五○．二％，二○二○年再從五一．八到五三，拉升到五三．四％，第四季在台幣升抵二八元的狀態下，台積電的毛利率如果沒有掉下來，那就十分不得了。

二是台積電第四季ＥＰＳ是多少？上半年兩季ＥＰＳ分別是四．五一及四．六六元，下半年兩季營收相當，第三季是五．三元，假如第四季營收比第三季略多，ＥＰＳ維持在五．三元上下，那麼全年ＥＰＳ約二○元，現在直逼六○○元的股價，計算本益比將近三○倍，若每季仍配二．五元，殖利率約一．七％，這個數字代表台積電不貴，但已不便宜。

三是台積電進入二○二一年要看ＥＰＳ能不能繼續往上推進，假如從二○元起跳，目標能不能到二二元？甚至是二五元？這才能有效把ＰＥ降下來。還有一個是殖利率，台積電會不會大器一點，把每季配二．五元拉升到三元以上？這樣才能保住殖利率不會一直往下掉；還有一個是Intel的單子今年會不會降臨？這都攸關台積電未來的成長。