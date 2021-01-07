台灣健身器材股最悍「祺」兵

【文／吳旻蓁】

二○二○年，雖受到新冠肺炎疫情衝擊全球經濟，但股市卻在新商機出現，以及資金行情等因素推動之下，造就了飆股滿天飛的盛況，其中，美國新創健身器材及線上課程供應商Peloton因順勢搭上居家健身風潮，全年股價大漲逾四倍，若是從三月最低點算起，更是大漲七．五倍，使二○二○年成為Peloton卓有成效的一年。

健身器材市場規模大躍進

在疫情剛爆發初期，Peloton便當機立斷，不僅規劃新的產品組合，更將三○天的免費試用擴大為九○天，順利吸引眾多新用戶加入，並在這股絕佳商機的帶動下，旗下飛輪車、跑步機等健身器材以及線上訂閱課程收入均直線成長。根據去年十一月所發布的二○二一會計年度第一季（二○二○年七至九月）的財報中顯示，營收較前一年同期的二．二八億美元暴增二三二％，達七．五八億美元，獲利轉虧為盈，且累計全球訂閱用戶數從一九年的一四○萬人，迅速暴增至三一○萬人以上。

除疫情因素之外，其實近幾年來，由於健康意識提升，早已吹起一股運動浪潮，並推動健身器材市場成長，研究機構Allied Market Research就表示，一九年全球健身器材市場規模為一一五億美元，預估至二七年將進一步成長到一五一．六億美元，年複合成長率達三．五％。值得注意的是，未來幾年健身器材產業的核心成長動能仍會以商用領域為主，不過在後疫情時代中，家用健身器材也將開創出另一番商機，據報告指出，全球家用健身器材市場到二五年有望以八．五％的年複合成長率增長。

由此可見，整個健身器材產業持續向上已是絕對的方向，龐大的商機也讓Peloton不斷擴大投資與併購，一九年先是收購台灣自行車製造商期美科技，成為疫情底下仍順利出貨的一大關鍵；日前更是宣布以四．二億美元買下美國第五大商用健身器材商Precor，市場看好，此舉不僅為激增的需求擴大產能、取得「美國製造」的基地外，更是未來進軍商用市場的起點。

祺驊在手訂單看到Ｑ２

在Peloton持續壯大自身版圖的同時，也讓台廠供應鏈同步沾光，像是一七年開始供貨Peloton飛輪車及跑步機的力山，近年營收皆以雙位數快速成長，二○二○年出貨更是暢旺，自七月起單月營收連續五個月創高，累計前十一月營收達九七．○二億元，年增逾三成，全年營收破百億無虞，且目前在手訂單暢旺，部分產品能見度已看到第二季，預期今年營運將可望持續繳出佳績。