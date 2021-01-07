歐洲線長榮、陽明漲價不等人

【文／劉瓊雯】

新冠肺炎疫情爆發，擾亂全球貿易秩序，在各國封城、鎖國政策下，不僅陸上運輸受阻，在港口及貨運缺工的情況下，造成貨櫃滯留，就在全球大缺船的情勢下，船隻運價在二○二○年下半年開始不斷上漲，貨運業者景氣大反轉，海運業可說是在疫情之下的大贏家，迎來百年難得一見的榮景，使相關概念股成為盤面上的當紅炸子雞，陸續走出一大段漲幅，宣告大航海時代來臨。

缺櫃、缺船仍無解

自從二○年初新冠肺炎疫情爆發後，上半年在各大需求急凍之下，貨櫃船紛紛縮艙減班，為了就是要穩定運價，讓市場運力供給減少逾二成；不過從下半年開始，則是隨著各國經濟逐漸解封，零售業者開始拉貨補庫存，再加上疫情影響消費習慣的改變，消費模式由實體消費轉為線上消費，促使包括美西、美東、歐洲及地中海線等航線的貨櫃海運運價幾乎全線飆漲，漲幅約三至四倍。短短幾個月之內，貨櫃航運業者從買方市場搖身一變成為賣方市場，航運股從下半年開始全部勁揚。

然而進入二○二一年，貨櫃航運市場缺櫃、缺船以及塞港等因素似乎仍無解，根據上海航運交易所在二○年十二月三一日公告，上海出口貨櫃運價指數來到二七八三．○三點，較十二月二五日上漲一四一．一六點；歐洲線每二○呎貨櫃運價站上四○○○美元大關，來到四○九一美元，地中海線來到四二八六美元；北美線的運價則是維持高檔，美西線四○呎貨櫃運價四○一八美元，美東線運價則為四七二九美元。

隨著歐洲線運價反彈，相關歐洲地區特殊航線運價也同時跟進上漲，根據外媒報導，前十大貨櫃航運公司相繼宣布全球各航線貨櫃航運漲價計畫（General Rate Increase; GRI），其中，歐洲等航線漲價計畫顯著，貨櫃航運龍頭丹麥馬士基集團（A.P. Moller-Maersk）宣布從二一年一月一日起，針對遠東至歐洲冷藏貨櫃徵收每二○呎標準貨櫃（ＴＥＵ）一○○○美元，四○呎標準貨櫃（ＦＥＵ）一五○○美元之旺季附加費，毫無疑問地，對主要經營歐洲線的長榮、陽明，再注入一劑強心針。