被動元件漲價 快爆鍋了

【文／劉瓊雯】

被動元件族群再傳供給緊缺消息，市場預估將比預期早一季漲價，相關個股如國巨、華新科表現值得關注。

在新冠肺炎疫情催生出的居家辦公、遠距教學等趨勢，推升筆電、平板等需求大增，使半導體產業上中下游產能吃緊，漲價傳聞不絕於耳，並且不斷擴大，漲價效應持續蔓延，然而，在二○二○年三月初已經先行漲過價的被動元件族群，近期在市場上則是又傳出供給緊俏消息，市場更預期將比預期早一季漲價，提前至二一年農曆年後，被動元件漲價效應似乎正悄悄醞釀中。

日本大廠二度拉長交貨期

一向是景氣循環概念股指標之一的被動元件，從產業的歷史波動來看，與整體電子產業相比，被動元件復原周期較長，也因此相關類股的股價也會隨著景氣循環而隨之潮起潮落。回顧最近期的一次漲價是在二○二○年第一季，當時新冠肺炎疫情爆發，硬生生打亂被動元件的生產節奏，廠商成品庫存水位偏低，終端回補庫存需求尚未滿足，讓被動元件族群漲價聲浪一波接一波。從國巨在三月一日正式調漲兩大產品包含ＭＬＣＣ（積層陶瓷電容）及Chip-R（晶片電阻）報價，帶頭開出漲價第一槍之後，其餘如奇力新旗下旺詮、華新科、大毅等，也紛紛跟進調漲。

在上一波被動元件價格調漲經過幾個月之後，二○二○年十二月下旬傳出日本兩大被動元件廠商包括村田製作所（Murata）和太陽誘電（Taiyo Yuden）二度通知客戶拉長交貨期，其中村田在十一月通知客戶交貨期至少要九八天，近期再發通知延長兩周，最少要一一二天，慢則是半年；太陽誘電交貨期原本至少八四天，進一步拉長二四天至一一二天。

隨著兩大日系業者二度拉長交貨期，顯見市場供給吃緊狀況，市場預期報價將提前至二一年農曆年後調升，較原先預期提早一季；對此，有業界人士指出，ＭＬＣＣ目前的確有缺貨狀況，主要原因在於新冠肺炎疫情使全球產業大調整，造成貨櫃輪大缺櫃，物料運輸而導致，因此ＭＬＣＣ未來漲價機率確實相當大。

ＭＬＣＣ漲價機率大

其實ＭＬＣＣ供給吃緊的市況，可以從這兩家公司公布財報中看出端倪。根據太陽誘電公布二○二○年七～九月財報中指出，在智慧手機需求增加以及車市回溫情況超出預期之下，帶動合併營收較同期成長七．七％，至七九七．二八億日圓，其中，ＭＬＣＣ部門營收較一九年同期大增十九．六％至五二五．九六億日圓；而另一家大廠村田製作所七～九月接獲的訂單金額較同期大增二一．二％至四七五六．六億日圓，以ＭＬＣＣ為主的訂單額暴增四二．一％至一六六九．七四億日圓。