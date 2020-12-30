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越被警示 越漲給你看

聯合新聞網 / 先探投資週刊

【文／吳旻蓁】

為提醒投資人注意交易風險，股市中設有注意或警示股的機制，然而一旦公司自結獲利大幅成長，將使多頭氣焰更甚，助攻股價越漲越高。

為提醒投資人注意交易風險，怕有心人士刻意操控股價，一旦股票短線漲幅過大、成交量暴增、周轉率過高等交易出現異常，主管機關會先將該股列為注意股，若注意股繼續異常波動，則會進一步列為處置股或警示股，意味股票在交易時須要預收股款、撮合時間也會延長，也會被要求揭露最新的財務資訊。此時，若公司發布的自結單月獲利大幅成長，無疑更助漲股票飆升氣焰，也因此股市向來有一說，越是被警示的股票往往上漲的能力也越強。

注意／處置股中出飆股

隨著近幾年政府開放現股當沖後，盤面上警示股、處置股因為周轉率大幅提高也變得愈來愈多。綜觀二○二○年，台股中飆股滿天飛，自三月以來受惠疫情帶動，不論防疫概念股，或是疫苗、檢測試劑相關等生技股，許多都成為分盤交易的常客，連同興櫃生技股也呈現融斷的熱絡景況；到後來第二季乃至於下半年，包括自行車、半導體、塑化、航運、鋼鐵等產業紛紛迎接訂單湧入或是報價上漲等基本面利多助攻，股票集體漲不停，漲到頻獲警示的個股亦所在多有。

法人解釋，分盤交易後，因為流動性降低，因此實務上大戶、法人有心想拉高反而相對更容易，所以通常處置股都是「愈關愈大尾」。像是十一月以來股價漲幅超過一倍的中小尺寸光學膜廠光耀，受惠中低階智慧型手機需求暢旺，客戶拉貨動能強勁，營收自七月起已連續五個月創歷史新高，優異的營運表現帶動買盤不斷進駐，股價頻飆新高，並被迫公告獲利，自結十月稅後淨利二七○○萬元，ＥＰＳ○．五六元，相比一九年同期虧轉盈，累計前十月ＥＰＳ達一．八六元，寫下近六年來高點，股價也在「關禁閉」下不斷上漲。

十二月以來，台股呈現高檔整理、個股表現的局面，進一步從被要求公告獲利的個股來看，更是不乏具有飆股潛質的績優股，但是法人也提醒，較不建議追高買進，因為風險也會相對變大，但若是低基期的注意股或處置股，則可多注意做挑選。

合勤控連兩年大成長可期

網通大廠合勤控短短八個交易日上漲逾四成，十一月自結稅後純益達○．八七億元，每股純益 ○．二元，相較一九年全年每股盈餘的○．二五元，二○年營運表現可以說是大躍進。自第二季成功轉虧為盈後，第三季營收跳上單季六○億元的成績，回到過去高峰水準，預估在10G PON占比大幅提升、產品組合優化帶動下，毛利率將逆勢走揚至二五％，稅後淨利更有望大幅成長逾四倍，ＥＰＳ上看一．四元以上。

【全文詳情及圖表請見《先探投資週刊》2124期；訂閱先探投資週刊電子版

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