【文／方亞申】

台股2020年創下歷史新高，全年漲幅上漲超過二成，名列全球前茅，新冠疫情威脅一整年，台股受惠資金回流以及企業獲利大增，未來一年預期企業仍有雙位數獲利成長，殖利率超過3％，還是相當吸引人；5G及筆電所帶來的半導體面板需求大成長，加上傳產有原物料上漲刺激，相關個股皆有表現機會。

過去一年全球屢受新冠肺炎疫情影響，歐美二次、三次封城頻傳，連日本都祭出鎖國一個月，對於全球經濟影響非常大，在此情況下，歐美日政策上實施更積極量化寬鬆，放錢進入市場，所以可以看到股市表現與經濟成反比，資金大量進入股市、原物料大漲乃至比特幣都上漲超過二倍。

美股進入二○二○年最後幾個交易日，漲勢大致底定，S&P 500指數累計上漲約十五．六％，自三月低點反彈約六七％；科技股更是驚人，那斯達克綜合指數大漲約四三．七％，費半則上漲四八．七％；其中蘋果、亞馬遜、高通、科磊、微軟、特斯拉、輝瑞、默德納、AMD、賽靈思、聯邦快遞以及台積電是大贏家，漲幅都超過四成。近來英國變種病毒肆虐，但是美、歐、日一直追加紓困預算的資金行情仍在延燒中。大家有志一同要防堵疫情蔓延；且預期二○二一年經濟將好轉。過去美股常常觀察一個指標，即一月頭五個交易日的狀況，以研判全年表現。

傳產股景氣復甦 接棒而上

歷史紀錄顯示，若這段時間美股走高，S&P 500指數全年裡有超過八成的時間上漲，平均漲幅為十二．五％。惟二○二○年漲幅大、基期墊高是事實，而美國新任總統拜登競選口號是提高企業營所稅，雖說市場預期企業獲利仍將有超過一成以上增長，對於股市的影響必須注意；另外，美中關係變化仍是重中之重。回歸短線來看，只要道瓊在三萬點、標普三六八○點、那斯達克一二五○○點、費半二七○○點之上就屬強勢。

亞洲韓國在三星及ＬＧＤ續漲下，指數續創歷史新高，二○二○年股市漲幅超過台股，達二八．一三％；日本鎖國但股市不跌反漲，全年漲幅也有十五％。歐洲屢傳封城，股市大多在全年高點；中港股市則是不同調─恆生及國企股各下跌六．五％及七．三％；中國深滬股市各上漲三一．一％及十一．三％。

一般預期二一年新興市場表現將好過其他市場。但是這一切都要看疫情及疫苗。國際油價走勢相當戲劇化，從前一年的六○美元，一度下跌呈現前所未見的負油價，後再彈升至四八元左右，全年度是下跌。黃金接近一九○○美元，全年上漲約二三．五％，風險性資產投資與投機並進。

台股全年上漲約二○．二％，表現居全球股市前茅，在台商資金持續回流下，台幣從三○．○九六兌一美元升值突破彭淮南防線二八．五，至二八．一附近，全年升值超過六％；但是外資全年賣超台股約五五○○億元，台股卻逆勢甚至創歷史新高，資金潮真的可觀，央行先前就提醒過要企業以二八做避險，顯然就是看到資金流入。

目前台灣內部的錢依然充沛，甚至可用錢已快淹到頭頂上！央行只有大量加發定存單，回收市場過剩資金，統計三月底至今，未到期定存單餘額已飆增一．三八兆元，是史上首見的增速特快車。

再者，台灣製造業若都暢旺，看來主計總處所估計二○二○年台灣經濟成長率二．五四％，將再往上調，而二一年預估三．八三％也算保守。

從十一月營收觀察，電子半導體、筆電、面板以及相關零組件營收大多還很旺，而鋼鐵及航運更是爆發，預估這些相關公司十二月營收還會好。所以二○二○年肯定是很旺。問題是半導體上游晶圓代工台積電、聯電、世界、力積電、華邦電訂單接不完，預計新的一季還將調價。而聯發科也交出好成績，５Ｇ晶片出貨量已超車高通成為世界第一，封測也很好；筆電大廠受到遠距離辦公上課，訂單已看到第二季，連動到相關供應鏈；包括塑化、航運、鋼鐵等上半年景氣應不成問題；而食品又將步入年度旺季農曆年，所以展望一月份，台股基本面仍旺。