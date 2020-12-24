挖礦概念股群起飆漲

聯合新聞網 / 先探投資週刊

【文／劉瓊雯】

比特幣漲勢強勁，價格不斷飆升，不僅漲過兩萬美元關卡，更躍升至二四○○○美元之上，改寫歷史新高，並帶動相關個股表現活躍。

以比特幣（Bitcoin）為首的虛擬貨幣價格不斷飆漲，根據Coindesk網站報價顯示，比特幣從十一月中旬飛躍一八○○○美元之後，便開始一路扶搖之上，並且在月底突破一七年十二月所創下的一九七八三美元高點紀錄，到了十二月中旬又再度創高，飆漲的態勢似乎還沒結束，繼十六日首度漲過兩萬美元關鍵水位後，到了二一日價格再度飆升，躍升至二四○○○美元，最高到二四二九五美元，寫下問世以來新天價，接續改寫歷史新高價位。從年初迄今，比特幣價格累積漲幅已超過二○○％以上，高達二四○％，成為全球規模最大的加密貨幣，再度躍為市場關注的焦點。

機構認同比特幣投資價值

面對這次瘋狂的漲幅，不禁令人想起一七年市場對加密貨幣的瘋狂，比特幣在當時曾經歷過一段榮景，從不到一○○○美元瘋狂大漲到逼近兩萬美元高峰，僅短短一年的時間，價格急遽飆漲十九倍，瘋狂的漲幅讓當時的市場對加密貨幣熱情高漲，這段熱潮大約維持了一年，比特幣在隔年隨即迎來雪崩式下跌，一路往下重挫至三一二二美元的低價位。進入二○二○年，在新冠肺炎疫情爆發之下，美國聯準會（Fed）為了救市，祭出無限量的量化寬鬆（ＱＥ）政策，預期將維持低利率到二三年，使投資人開始尋找美元貶值下的替代資產，間接推升比特幣價格走高。

不過，此次的飆漲，市場上多家投資機構皆認為與一七年不同，他們認為在越來越多專業機構認同比特幣的投資價值的同時，更多來是自於法人機構的資金流入；全美前三大銀行花旗（Citibank）執行董事湯瑪士．費茲派翠克（Thomas Fitzpatrick）在十一月發布了一篇題目為《比特幣：二一世紀黃金》的市場報告中表示，預估二一年十二月比特幣的價格將達到三一．八萬美元，迎來超級牛市。

概念股股價大翻身

根據普華永道發布的報告中指出，在今年有越來越多的機構投資者進入加密貨幣市場，包括摩根大通、渣打銀行、花旗集團、德意志銀行、星展銀行集團等，許多機構甚至開始定期承保這一資產類別。富達投資集團（Fidelity Investments）調查發現，截至第二季末，有三六％的機構投資者持有加密貨幣資產。

除此之外，在中國加快區塊鏈發展、比特幣啟動第三次獎勵減半，以及美國第三方支付服務商PayPal宣布允許用戶使用加密貨幣交易的背景下，讓比特幣再次成為資金追捧標的，同時也在PayPal開放用戶使用比特幣之後，根據密碼貨幣基金（Pantera Capital指出），PayPal和Square公司旗下行動支付服務「Cash App」正在掃購比特幣，為即將推出的新服務做準備，而Cash App曾在財報中透露光是在十月就花費五○○○萬美元採購比特幣。【本文未完，全文詳情及圖表請見《先探投資週刊》2123期；訂閱先探投資週刊電子版

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