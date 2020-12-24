大尋寶家 發掘轉投資黑馬

【文／黃俊超】

大企業底下的轉投資或部門，站在巨人肩膀上，若是能夠有效運用集團資源，隨著兵強馬壯持續成長，有朝一日挑戰上市櫃掛牌，是值得深入挖掘的寶藏。

大樹底下好乘涼！有富爸爸當靠山，含著金湯匙出生，縱然不一定能夠成功笑到最後，但是至少起跑點就已經領先其他人一大截，然而未來的發展，除了有效率的運用集團資源外，自己也必須夠爭氣，才能真正長江後浪推前浪。究竟是富二代、富三代，還是負二代、富末代，投資前須睜大眼睛仔細分辨。

原汁雞湯台達電

企業轉投資模式大致上可以概分為三種，第一種是原汁雞湯，在台股當中，以台達電為最典型模範。

電源供應器大廠台達電，創造出許多併購案的經典範例，除了大家耳熟能詳曾經掛牌的被動元件廠乾坤，成為集團旗下的小金雞之外，二○ 一四年以約一七○億台幣，併購了挪威Eltek ASA，將與競爭對手的差異，從步步進逼瞬間擴大為望塵莫及，且還拿下來當年度金鑫獎年度最具代表性併購獎第一名。

Eltek ASA主要產品是高階系統電源，主要市場為歐美及東南亞；併購之後，產品及市場都具有良好互補性，提升台達電能源管理占比，使電源事業版圖更加完整；而二○一九年，台達電為了因應美中貿易戰，又再收購原本投資約兩成的泰達電，持股提升至六成以上，收購效益也反應在今年優秀業績成果上。

除了國際性的併購案之外，台達電在台灣於二○一七年公開收購，取得安控設備廠晶睿約五成股權，今年十一月持股已上升至五二．三六％；又先是鄭安進入ＩＰＣ廠立端當董事約莫兩年之後，今年認購九億元的私募無擔保轉換公司債，將強化雙方５Ｇ邊緣運算與工業務聯網合作與競爭力。

以台達電過去慣性來看，至少將取得超過五成以上股權，取得控制權，輔以集團資源注入，並深化公司的經營方針及效率，目前而言，多數都是成功且已顯現，而台達電也因此更加多元化、全面化、國際化，雖然相對於其他權值股的知名度略低，但是樸質且踏實的特性，必定將持續在台股中占有重要地位。

第二種則是母以子貴或桃李滿天下型，基本上都是大集團股的天下。如台塑、聯電、宏碁等，此外，股民最難忘的莫過於王雪紅曾先後催生的兩家股王公司，威盛與宏達電雖然最終股價都以大跌收場，即將於年底轉上市的威鋒，是市場近期熱議的焦點。

轉投資的三大類型

常有人拿台積電與聯電在股價、市值上的差異做比較，台積電專注於晶圓代工，持續朝向更先進的製程而努力，市占率超過全球五成以上，讓競爭者連車尾燈都看不到，甚至傳聞成為台灣在國防以外的「矽盾」，且在加權指數占比超過三成，不僅成為護國神山，也為台灣在國際間寫下奇蹟。

聯電今年股價大發神威，轉型後終於展現績效，不過除了在晶圓代工領域的成績之外，從另一個角度切入，在ＩＣ設計產業當中，廣泛來看也具有相當龐大影響力，包含聯發科、聯詠、原相、智原、盛群、聯陽等，連結雖不一定深，不過開枝散葉為台灣帶來貢獻。