謝金河：從一個人的武林到百家爭鳴

【文／謝金河】

股價到了高檔，任何風吹草動都會造成市場高度震盪，上周谷月函說台股漲完、漲滿！劉泰英先生說：台股漲到一萬四千點，很容易產生崩盤的危機，他們的示警，都為市場投資人帶來戒心，這是好事，這一周的利空來自疫情的擴散惡化。

先是英國傳出封城，二十一日德國股市一開盤就大跌五七○點，英國股市也顯著下挫，二十二日台股到了中午忽然傳出長榮航空的紐西蘭確診機師讓廣達關係企業一位女員工染疫，台灣連續二五三天的零本土確診病例破功，台股在最後收盤半個小時急殺，終場大跌二○七．五，以一四一七七．四六收盤，二十三日盤中一度逼近一四四二七．四一的最高點，突然一招長黑摜壓而下，看起來疫情重挫市場信心，台股可能呈現一萬四千點的橫盤格局。

以這次再傳的本土確診病例來看，因為確診病源很明確，台灣經過疫調措施很快採取行動，看起來疫情不會失控，對市場的衝擊也有一定限度，報紙以顯著標題寫著「廣達集團染疫、ＮＢ鏈警鈴響」，看起來也是誇大了，到目前為止，武漢疫情從元月二十三日封城迄今，全球災情不斷擴大，全世界確診病例已上升到七八○三萬人，死亡達一七一．五七萬人，確診超過千萬的國家有美國及印度，逾百萬的國家也有巴西、法國、英國等十一國，亞洲各國中，除了印度外，日本染疫逾二○萬，印尼達六七．八萬，新加坡五八四六一例，香港八三○○，台灣累積是七七六，台灣仍是全球防疫最好的國家之一。

不可輕忽年線乖離率

到了歲末年終，台股又遭逢疫情的變數，對投資人來說，股價漲高了，就是最大的利空，股價飆漲後，利多可能不是利多，例如上周光罩股價飆漲到四七．八元，公司自結十一月單月淨利三．○五億，單月ＥＰＳ是一．四八元，這是非常好的業績，但消息揭露出來，股價不但沒有上漲，反而從四七．二元殺到四○．四元，當天利多出來，股價反而下跌七．六一％。

用這個例子來說，也提醒大家年線乖離的問題，我提醒大家股價像小狗跑得太快，最後仍然會回到主人身邊，這個時候大家要仔細檢視自己手上持股，短線股價飆漲太快，很容易產生後座力，這兩天最顯著的是貨櫃航運股，二十二日的利空，長榮尾盤急殺，下挫二．三五元，從三三．五元下殺到最低二九．四元，收盤大跌二．三五元，陽明也從二○元急殺到十七．八元，萬海更是從盤中最高的五○．四元急殺四二．七五元，這是短線累積的漲幅太大，一旦市場信心動搖，股價的波動往往十分激烈，不過航運股的多頭不會結束，以目前的缺櫃風潮，這個景象到明年都不會紓解，貨櫃航運股的多頭仍可持續。

其實這次疫情導致廣達關係企業員工多加一例本土病例，報紙在說ＮＢ供應警鈴響，讓我想到廣達的股價，今年疫情導致ＮＢ供應鏈大好，香港股市表現不佳，但聯想集團從三．五四港元漲到七．二六港元，表現強勁，今年第三季淨利成長五三．五％，各大外資紛紛調升目標價，市值也上升到八四一億港元，台灣的廣達在ＮＢ及伺服器領域一向有主導地位，這次廣達成了新聞焦點，反而是大家注意廣達的好時機。

廣達可能複製台達電模式

今年台灣電子集團大型股中，除了半導體的台積電、聯電、聯發科外，台達電的表現最受矚目，今年台達電從一○八．五元大漲到二六二．五元，可說是一段奇幻旅程，股價漲一倍，市值飆升到六四一六億元，躍升為台灣第六大市值企業，在三月跌到一○八．五元是一個極佳的買點，第一季只小賺二○．六七億元，ＥＰＳ只有○．八元，但第二季ＥＰＳ上升到二．九二元，第三季到三．二三元，營收與獲利逐步成長，樂觀的話，今年有挑戰一個股本的實力，股價也跟著起飛。

如果從長線的角度來看，廣達也許是台達電後，明年可能蛻變的個股，今年ＮＢ大好，廣達下半年有五個月單月營收逾千億，前十一個月累積九八一○億，已是鴻海、台積電外，全台第三大營收的製造業，從獲利來看，廣達首季ＥＰＳ○．六七元，第二季一．六二元，第三季來到二．○四元，前三季四．三二元，如果第四季繼續保持好成績，今年ＥＰＳ約六．五元上下，本益比約十二倍，這三年配息從三．四、三．五五到三．七元，台股漲到一萬四千點，台積電殖利率已降到二％以下，廣達今年配息殖利率仍達四．七二％。

這些年全球加速數位轉型，除了伺服器的廣達實力不在緯穎之下，廣達在量子科技、生醫產業也有著墨，加上廣明的官司糾紛，也許到了明年會是廣達開花結果的一年，假設廣達明年維持每季ＥＰＳ一．五～二元，明年有坐六望八的實力，那麼現在七八元左右的股價，其實是一個好的買點，用今年台達電在谷底的心情來看現在的廣達，這次廣達關係企業員工染疫，我反而看到廣達的潛力。