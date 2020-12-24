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疫情空襲 換股操作逆轉勝

聯合新聞網 / 先探投資週刊

【文／方亞申】

逼近聖誕假期卻傳來英國病毒變種，台灣則傳出本土確診案例，股市一陣震盪。接近年底，集團股如鴻海、台塑、華新等有年底作帳企圖；預計新的一年台股還是以戰略性半導體相關、面板以及電動車系列為主。資產及鋼鐵、航運有一定價值，量縮還是可以注意。

英國新冠病毒突變，引來封城以及全球近四○國祭出斷航措施防堵疫情擴散，市場一陣恐慌，抵銷了先前疫苗開始施打利多，後續演變仍待觀察。但是看看確診人數大國如美國、俄羅斯、德、法以及亞洲的日、韓，股市所受影響並不太，且屢創新高，主要就是政策積極釋金，錢太多所致，全球皆然。

美國參眾兩院領通過新一輪刺激法案，市場預期刺激方案的九千億美元資金即將進入市場，因此近期疫情延燒導致就業的壓力大幅舒緩，間接激勵美股持續震盪創高。且先前美國聯準會利率決策，宣布維持不變，並且上修經濟成長率及下修失業率，經濟增長前景保持審慎樂觀，主席鮑威爾認為股市並未過高；十二月以來日本及歐洲央行持續對市場注資，資金依然充沛，加上至少有兩種疫苗開始輪流施打，因此對於未來一年經濟復甦都抱以樂觀心態。

中低價股爆量下跌

展望二○二一年經濟情勢，在疫苖上市速度加快，疫情可望緩和，紓困及振興經濟計畫推動後，經濟可望復甦好轉，根據ＩＭＦ預估，全球經濟成長率將成長五．二％，美國成長三．一％，中國成長八．二％；在資金寬鬆、經濟和企業獲利成長下，美股將延續多頭行情，高盛調升明年S&P 500指數目標價至四三○○點，摩根大通表示，上看S&P 500指數至四五○○點，美股可望領軍上漲創高點，帶動全球股市。

當然，現在展望明年股市高點，期間還是會有震盪，如一月二十日美國總統就職前後的震盪；以及一旦景氣好轉，政策放錢會縮手嗎？總之，多頭市場也會有次回檔，況且每年一月美股上漲機率也不是很高，應是以高檔震盪為主。短線上美國四大指數中，標普及道瓊一度測試月線支撐；那斯達克及費半測試十日線支撐都留下影線，只要月線不破仍屬安全，分別是三六七○點、三萬點、一二四五○點及二七○○點。

歐洲的德國及荷蘭股市一度要創今年新高，不過卻受英國變異病毒影響，跳空跌破月線，顯示出必須有點時間整理，就看看歐洲央行有無再出現新動作。亞洲股市日、韓近期都為確診人數暴增而苦，但韓股創新高拉回，日本跌破月線；所以，疫情對股市影響並非絕對的。

台灣原本因防疫相對較佳，成為全球最佳宣傳工具，不僅各大機構分上調今、明兩年的經濟成長率，內需消費也相當旺，尤其對於房地產因為過熱而出招打壓，是全球僅見。不過二十二日傳出本土病例出現，這是近二二八天以來首見，股市應聲下殺。尤其當中低價股接連上漲後，卻出現爆量下跌。

若看看全球股市歐洲、日本及中國在月線之下，只有美國及韓國在月線之上，台股算是位置較高的。台灣出現本土確診病例的確是震撼彈，但是市場錢還是很多，尤其政策打房，資金向股市前進，近期融資餘額已超過一千八百億元，較今年融資低點九百億元增加超過一倍，的確是有過熱跡象。目前台股股價淨值比已達二．一倍附近，是十多年來高點，評價相對偏高，而二○○七年金融海嘯時高點的股價淨值比是二．二五倍，並不算低。

當然，今年台灣上市櫃公司獲利超級好，第三季交出創歷史新高的七七四五億元獲利，前三季獲利已達一．八六兆元，多數預測機構預測台灣明年經濟成長率達四％上下，預估企業獲利成長為十至二○％。法人圈開始上修今年獲利，估將達二．四至二．五兆元，有機會創歷史新高，有利明年配息，預估值利率約有三．六％，與目前全球資金寬鬆情況還是具有優勢；此外，明年獲利上調到二．七至二．九兆元，這是台股明年多頭行情的最大靠山。若以兩千年網路泡沫時股價淨值比高達三倍左右，明年指數應仍有上調空間，大部分外資都上看台股明年高點至一萬六千點。

今年外資賣超台股約六千億元，是歷史紀錄，過去少見外資連續大賣台股兩年，也就是明年買超機會大。而最佳指標就是看新台幣，先前央行提醒企業要做避險，見到二八不意外；經濟強勁復甦成長，預估全球主要央行至少維持寬鬆貨幣政策至明年上半年。也就是台幣將續強勢，外銀預估明年底將升值至二七．五，以此來看資金仍將流入台灣，台股在基本面及資金面推升下，除非台灣再度大規模爆發本土疫情，否則低檔支撐還是強。短線上出現許久未見本土案例，人心震撼難免，但是看看美日韓股市表現，台股還是將被基本面強勁所推升。

【本文未完，全文詳情及圖表請見《先探投資週刊》2123期；訂閱先探投資週刊電子版

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