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最貴耳機AirPods Max開賣秒殺

聯合新聞網 / 先探投資週刊

【文／劉瓊雯】

蘋果終於在十二月推出首款頭戴式耳機「AirPods Max」，開賣後更立即缺貨，熱銷優於預期，有助於相關供應鏈的營運表現。

蘋果（Apple）從九月份開始，一連三個月接續舉行線上發表會，分別發表智慧手錶Apple Watch和iPad、年度旗艦手機iPhone 12系列，還有Ｍ１版本的Mac，而傳聞已久的耳罩式耳機卻遲遲未在發表會中亮相，就在二○二○年邁入尾聲的十二月，蘋果首款頭戴式耳機「AirPods Max」終於在八日正式推出。

其實蘋果計畫推出頭戴式耳機的傳聞，早就成為市場熱議的話題，更是各大網路爆料的焦點之一，主要是蘋果在一四年收購Beats之後，在頭戴式耳機這領域仍未有專屬產品，如今終於趕在歐美的年終購物季結束之前，推出「AirPods Max」頭戴式耳機，吸引年底消費旺季的消費者，十二月十五日將率先於美國等二五個國家與地區上市。

在美國售價五四九美元

頭戴式耳機在美國售價五四九美元，大約一．八萬台幣，除了是AirPods無線耳機系列的第四款產品，在價格方面，也成為最昂貴的一款。根據蘋果官網介紹，日前發布的AirPods Max頭戴式耳機，除左右耳罩均搭載Ｈ１晶片之外，還採用特製聲學設計、搭配先進軟體及運算音訊技術，其中運算音訊技術可利用各晶片的十個音訊核心，協助阻隔外界噪音；此外，在續航方面，啟動主動降噪和空間音訊後，電池續航時間最高可達二十小時，以Lightning為充電接口，只要五分鐘充電時間，即可擁有長達一個半小時的電池續航力，顏色部分則分別有太空灰、銀色、天藍色、綠色和粉紅色等五種顏色供選擇。

即便價格高昂，但仍有死忠果粉埋單，推出之後便在網路上掀起一波搶購潮，據了解，在AirPods Max現身官網後不到十二小時，蘋果官網已將等待時間調整為十二至十四周，包含中國、加拿大、日本與德國等地區，多種顏色的出貨時間延後至二一年一月甚至是二月，熱銷程度優於預期。

日月光布局效應顯現

對於AirPods Max的熱銷，有助台股相關供應鏈如聲學整合的美律，音頻元件的康控ＫＹ，負責軸承的新日興，ＰＣＢ的燿華、華通，ＩＣ載板的景碩、南電，SiP封裝日月光投控，藍牙晶片的瑞昱，電池新普，連接器宣德，還有組裝的英業達，以及負責編織耳罩的力麗等廠商的出貨。

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