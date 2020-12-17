快訊

陳時中盼俄舞團住福華飯店隔離 北市府反對：應赴集中檢疫所

又一國家元首中鏢 法國總統馬克宏確診新冠肺炎

聽新聞
test
0:00 / 0:00

2021年回不去的改變

聯合新聞網 / 先探投資週刊

【文／馮欣仁】

一場新冠肺炎疫情改變人們過往的生活型態，同時也創造出許多商機與長期趨勢，例如：遠距上班、遠距教學所帶動筆電、視訊、伺服器等需求；以及減少外出，進而刺激遊戲機、電競與居家健身器材等消費趨勢，這些將是投資布局新方向。

台積電創辦人張忠謀先生曾說，新冠肺炎宛如一場戰爭，衝擊全球經濟很大，將毀掉很多人的事業，即使未來疫情控制，也會改變人們的生活方式。儘管輝瑞（Pfizer）、莫德納（Moderna）等藥廠均陸續研發出肺炎疫苗，且各國開始接種注射，但人們短期間之內恐難一時完全恢復疫情前的正常活動。微軟創辦人比爾蓋茲（Bill Gates）也警告，未來四到六個月可能將會是美國新冠肺炎疫情最嚴重的階段。因此，美國科技巨頭谷歌也將延長員工遠距工作的日程，至少將延至明年九月；蘋果執行長庫克日前通知員工，在明年六月前，大多數團隊將繼續遠距工作。顯然，縱使疫苗問世，多數企業依然不敢輕忽。

目前看來遠距上班或遠距教學至少到二○二一年上半年仍是常態，也將帶動居家娛樂與運動休閒商機。根據拓墣產業研究所預測，二○二一年全球視訊會議設備市場將逼近四○億美元。目前遠距互動是以掌握了雲端會議室的平台，包含Zoom、Teams、Meet、思科Webex等，是市場領導者。而各大平台已開始推專屬認證設備，這將帶動整個產業往平台主導、平台認證的方向去設計。

智邦受惠伺服器商機湧現

此外，後疫情時代，遠距辦公、線上購物將成為生活新常態，持續帶動雲端服務需求，加上英特爾（Intel）、超微（AMD）新一代中央處理器（ＣＰＵ）將於明年上半年大量鋪貨，預期出現小幅換機潮，使全球伺服器出貨量維持一定成長力道。根據Digitimes Research預估，全年出貨量仍可望維持成長力道、較去年同期成長六．九％、突破一六○○萬台，並預期明年還將以五．六％年成長、出貨上看一七○○萬台。對於國內伺服器代工廠如廣達、緯穎、英業達、緯創、仁寶等；以及相關零組件如伺服器遠端控制晶片（ＢＭＣ）信驊、CPU Socket嘉澤、網路交換器智邦、伺服器ＰＣＢ金像電與博智；以及上游銅箔金居等廠商可望受惠。

網路交換器領導大廠智邦，主要客戶包括美國網路大廠如Amazon、Facebook等，儘管今年因為疫情導致許多企業客戶對於資本支出態度保守，使得營收表現受影響；不過，公司在新產品的發展腳步沒有停下，目前已開發出四○○Ｇ交換器，並開始小量出貨。預期明年資料中心四○○Ｇ交換器出貨規模可望逐步增加、為公司營運啟動下一波成長動能。在高階產品比重拉升下，智邦第四季毛利率與獲利可望優於上季，全年獲利可望超越去年，ＥＰＳ挑戰九．三～九．五元。

【全文詳情及圖表請見《先探投資週刊》2122期；訂閱先探投資週刊電子版

延伸閱讀

暗示將推出Galaxy S21 三星透露新款Exynos處理器即將登場

便宜不用冷鏈的AZ新冠疫苗 原來是把猴子病毒打進身體

彭双浪看新台幣升值是趨勢 美中貿易戰將持續

外資首評智邦、嘉澤 目標價300元、510元

相關新聞

謝金河：台股漲完了？未來仍精彩可期！

股市熱到最高點，很容易出現激情式的量價同時到頂的反轉走勢，今年在生技股、最近在半導體類股都出現類似的反轉走勢，這個禮拜，台股的回檔從力晶重新掛牌的力積電開始。

太陽能電廠概念股重啟成長

為滿足國際企業使用再生能源的要求，加上企業擴廠需要用電，帶動台灣綠電需求量大增，進一步助攻太陽能電廠建設商機，帶旺供應鏈。

最貴耳機AirPods Max開賣秒殺

蘋果終於在十二月推出首款頭戴式耳機「AirPods Max」，開賣後更立即缺貨，熱銷優於預期，有助於相關供應鏈的營運表現。

2021年回不去的改變

一場新冠肺炎疫情改變人們過往的生活型態，同時也創造出許多商機與長期趨勢，例如：遠距上班、遠距教學所帶動筆電、視訊、伺服器等需求；以及減少外出，進而刺激遊戲機、電競與居家健身器材等消費趨勢，這些將是投資布局新方向。

2020壓軸原物料黑馬

美股高檔震盪，台股今年漲幅一度超過20％，短線進入震盪量縮也是正常。由於台股企業今年獲利相當好，明年將進一步成長，有獲利支撐以及殖利率優勢，短線雖拉回但有業績支撐的業績股，休息後仍將前進，包括本益比較低的原物料、晶圓代工、封測、及通路乃至部分金控股。

記憶體族群春燕將至

記憶體大廠美光調高財測，再加上國內業者也樂觀看待後市，認為記憶體產業市況將明顯好轉，帶動整體記憶體族群股價翻揚向上。

美四大零售商 假想敵就是它！

消費者購物行為改變，單筆網購金額增加、大宗採購和囤積貨品習慣，帶動大型零售商店電商業務強勁成長。麥當勞、百勝餐飲和星巴克看好旺季行情。

台股壓不住了！

政策上終於出現打房動作，替房市降溫，不過國際資金成本依然低，日本再度釋金、歐盟甚至準備進一步寬鬆，台灣錢還是很多，有機會趁此轉進股市，尤其在爆出4000億元以上大量後指數持續創新高，以半導體及航運族群為主，輪流推升股市，加上今年台灣企業大多獲利佳，明年配息率可望提高，拉回仍可注意業績股。

謝金河：台股「萬四」的選股新思維

二○二○年即將走入歷史，這一年武漢肺炎疫情貫穿全年，從元月廿三日武漢封城迄今，到了現在，輝瑞、Moderna疫苗問世，大家也對二○二一年的疫情有解充滿了期待，但回顧這個即將逝去的一年，這也是一個大好與大壞的一年，這是最壞的時代，也是最好的時代。

最強三劍客

USB4超級周期到來，相關概念股已經蠢蠢欲動，別忘了！外資剛調高祥碩的目標價直奔2000元大關，而威鋒也準備在年底轉上市，兩大高價IC設計成為照亮族群方向的燈塔…

最強新人王力積電

台積電的好眾所皆知，但晶圓代工二哥聯電卻成為近期盤面熱門的焦點，股價更在短短三個月之內大漲超過一倍，創下十八年新高。由於美國對中芯國際加大力道制裁動作，引發轉單效應，再加上近期電源管理IC、TDDI與車用半導體需求回溫，讓原本已吃緊的八吋晶圓代工產能，更加供不應求；對於在二八奈米成熟製程具有領先地位的聯電而言，為營運挹注一股強心針。以聯電的營運表現與技術能力，也可望與十二月上旬重返資本市場的力積電，在股價上一較高下。

智慧好生活 組台灣隊打國際盃

身為國內電信龍頭的中華電信，在５Ｇ浪潮下，目標除了讓消費者生活更便利之外，更期許能帶領科技產業，把台灣科技實力推向全世界。

熱門新聞

謝金河：台股漲完了？未來仍精彩可期！

最貴耳機AirPods Max開賣秒殺

太陽能電廠概念股重啟成長

2020壓軸原物料黑馬

5分鐘學會美股基本分析4步驟

2021年回不去的改變

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。