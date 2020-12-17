謝金河：台股漲完了？未來仍精彩可期！

【文／謝金河】

股市熱到最高點，很容易出現激情式的量價同時到頂的反轉走勢，今年在生技股、最近在半導體類股都出現類似的反轉走勢，這個禮拜，台股的回檔從力晶重新掛牌的力積電開始。

力積電在十二月九日重新在興櫃掛牌，從二○一二年在DRAM狂風暴雨中下市，經過大股東黃崇仁八年努力還債，改組從DRAM到晶圓代工，並且改了一個與「台積電」只差一個字的名字，正好選在最黃道吉日的一天─半導體盛況空前的時刻在興櫃掛牌上市。

奔馳的半導體股出現反轉

重返資本市場的力積電威風八面，開盤不久股價就衝到八四元，但旋即下殺到三一．一元，最後收盤是五五．七元，此後連續四天，力積電都上演開高走低的戲碼，報紙上一下子都出現了反諷的言詞，也有很多投資人問我，力積電到底要不要緊？

我的看法是黃崇仁經過千辛萬苦的努力，力積電絕對不會一下子玩完，介入力積電最好多一點長線思維，假如半導體景氣未來仍然持續，力積電現在的情況可以說才剛冒頭而已，以力積電提供的財報來看，股本三一○．五二億，上半年ＥＰＳ○．六五元，每股淨值才剛剛過十元，如果下半年情況良好，力積電今年ＥＰＳ約一．五元上下，如果明年狀況好，也許有坐二望三的機會，這個時候要看市場願意給力積電多高的本益比，也許會與聯電比價；換句話說，假如力積電停格在四五元上下，那麼這對掀起投機風的半導體股會有拉回的後座力。

就在力積電掛興櫃的一剎那，奔馳的半導體股全都出現反轉走勢，例如聯電一口氣衝到五一．七元，一下子折回四四元，回檔近十五％；其他如旺宏從四六．九元殺回四○．○五元，世界先進從一二八．五元折回一一○元，華邦也從二六．七五回到二三．四五元，茂矽則從三九．一五元回到三四．六五元，十五日公布業績的光罩十一月營收四．六億，自結淨利三．○五億，ＥＰＳ一．四八元，這是非常驚爆的好成績，但股價卻從四七．三元殺到四○．四元，一日之內股價從高檔挫跌十四．四％，這是標準的一日反轉走勢，可說量價同時到頂。

這一波半導體股的激情令人大開眼界，除了台積電一枝獨秀，經常被稱為「一個人的武林」，台積電今年從三三一元漲到五二五元，拉出了五八．六％的大漲幅，這是台股漲到一萬四千點以上最大的推手，但大家可能忘了，半導體今年最大黑馬是聯電，今年從十六．四五元漲到五一．七元，最大漲幅是二一四％，聯電因川普制裁中芯半導體而貴。而以六吋、八吋廠為主的世界先進今年從七九．三元漲到一二八．五元，最大漲幅達六二％。矽統因聯電而貴，從九．一元大漲到二一．三元，也大漲一二六％。旺宏從三七．二漲到四六．九元，漲了二六％。華邦從十九．五五元漲到二六．七五元，上漲三六．八％。而南亞科因為基期高，今年從八三．四元漲到九二元，漲幅只有十．三％，可以看出這些有晶圓廠的個股，聯電、矽統今年漲幅最驚人，最後連封測的、記憶體設計的晶豪科、南茂、欣銓等都大漲而上，力積電在興櫃掛牌，正好把半導體狂熱拉升到最高點。

股價噴出 基本面須跟上

當市場的買氣衝到頂的時候，通常都是股價走到盡頭的通知書，今年七月市場瘋「天國一輝」，每天都是合一、中天的消息，現在沒有人在說「天國一輝」了，合一已從四七六．五元跌到二二四元，中天從一五九．五元跌到五八．四元，前面的「一」不見了，杏國更是從一五五元跌到四四．一元，杏輝從六八．五元持續破底，現在剩下二八．五五元，一度炒得很熱的快篩試劑股如瑞基、普生，金萬林等一下子跌了六、七成，現在疫苗股也漸不支，國光已從七九．八元跌到五五元。

一個類股全面奔馳的時候，市場的炒作會集中在這個焦點上，但是股價噴出之後，如果基本面跟不上，股價在高檔套牢將永無解套機會，最具代表性的是基亞的四八六元及浩鼎的七五五元，套牢的人只有摸摸鼻子！這次生技股也是如此，例如寶齡富錦從四九．八元拉升到一八一元，最近又跌回八六．三元，寶齡前三季仍屬虧損狀態，如果業績不能翻揚，股價會持續掉底，這說明了一點，股價衝高之後，基本面要跟上來，如果股價拉得太高，第一個是技術面出現「老人與狗」的修正，先是股價脫離年線太遠，產生乖離，像瑞基六月八日漲到四三五元，那時年線在九四．八三元，到了十月十二日，一記長黑摜破年線，這兩個月股價在年線附近掙扎，如果基本面跟不上，股價會破年線往下，普生從二七八元跌到三一．六元，金萬林從二○○元跌到四九．七五元，都是如此，寶齡跌破年線後形成典型的「死亡排列」，狀況十分險惡。

這次半導體股的價量到頂，會不會像生技股的曇花一現？看起來不會，以中流砥柱的台積電為例，前三季ＥＰＳ十四．四七元，第四季看起來仍然盛況空前，今年ＥＰＳ應在十九到二○元之間，回推本益比二五倍，殖利率近二％，現在台積電在五○○元上下，反應的是明年ＥＰＳ會多少？還有殖利率會不會改變？假如明年ＥＰＳ可以朝二二或二三元以上，甚至更高目標挺進，股價還有上升的空間；如果提高每季配息，從二．五元到三元，這時候殖利率拉高，也會推升股價。