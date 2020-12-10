【文／劉瓊雯】

記憶體大廠美光調高財測，再加上國內業者也樂觀看待後市，認為記憶體產業市況將明顯好轉，帶動整體記憶體族群股價翻揚向上。

新冠肺炎疫情於年初爆發，當時市場擔憂恐打亂半導體景氣回升的步伐，不過在疫情之下，衍生的居家辦公、遠端上課等趨勢，帶動ＮＢ、ＰＣ、平板、遊戲機及伺服器等需求大增，使半導體產業成為疫情下的受惠者，導致目前半導體上中下游產能吃緊，漲價傳聞不絕於耳，從晶圓代工調漲代工價開始，再到後段封測廠跟進漲價，如今漲價效應不斷擴大，在近期已蔓延至記憶體產業。

利基型記憶體率先起漲

回顧記憶體價格走勢，自從貿易戰在一八年開打後，下半年造成動態隨機存取記憶體市場需求疲軟、供過於求，使價格不斷走跌，導致全年整體記憶體產業在一九年走過價格修正及庫存調整的一年。但是進入二○二○年，市場法人及多數研調機構大多預期，隨著全球市場在５Ｇ、ＡＩ、車用及物聯網等技術的成熟下，能為記憶體帶來新的創新應用，整體記憶體產業供需可望反轉，研調機構IC Insights更預測今年整體記憶體市場將出現十四％的成長力。然而，遇到一場突如其來的新冠肺炎疫情攪局，打亂了記憶體的復甦腳步，使今年來整體表現不如預期。

就在市況回穩後，半導體產業復甦，八吋晶圓代工產能吃緊，因此，聯電、世界先進等代工廠紛紛調漲價格，並表示訂單將滿到二○二一年；甚至連後端封測廠也跟進漲價，進一步擴散到利基型記憶體。根據市調機構集邦科技（TrendForce）旗下半導體研究處指出，主流利基型動態隨機存取記憶體（specialty DRAM）價格在十月回歸持平走勢後，十一月仍大致維持平盤開出，然而，受惠遠距商機下，終端需求大增，５Ｇ基礎建設更推升WiFi、路由器（Router）、數據機（Modem）等網通產品銷售暢旺，因此，有別於過去由動態隨機存取記憶體（commodity DRAM）帶動，此次DRAM價格反彈由DDR2、DDR3 1/2/4Gb等單顆小容量、小客戶的利基型記憶體價格最先上漲。同時，DDR3也在三星（Samsung）、ＳＫ海力士（SK hynix）兩大韓系廠商逐漸減少供應情況下，已成為華邦電、晶豪科、鈺創的主要市場，供給縮減為漲價的要素之一，平均月報價漲幅達一％。

除此之外，記憶體大廠美光調高本季（至十二月三日止）財測，上調營收、毛利率、每股純益等三大指數，獲利預期增幅最高可較預期翻倍成長，執行長梅羅塔（Sanjay Mehrotra）也指出，由於手機、汽車、工業與ＰＣ等銷售動能表現強勁，因此帶動營收、ＥＰＳ和毛利率均優於預期，同時對二一年的DRAM銷售釋出樂觀展望，看好DRAM有望一路旺到二一年。

產業市況提前落底

不僅美光對DRAM展望樂觀之外，國內業者包含華邦電、威剛、鈺創、力積電等業者也樂觀看待DRAM後市，不約而同認為記憶體產業有機會在二一年第一季提前落底，DRAM市況從下半年開始可望明顯好轉。