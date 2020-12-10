【文／方亞申】

政策上終於出現打房動作，替房市降溫，不過國際資金成本依然低，日本再度釋金、歐盟甚至準備進一步寬鬆，台灣錢還是很多，有機會趁此轉進股市，尤其在爆出4000億元以上大量後指數持續創新高，以半導體及航運族群為主，輪流推升股市，加上今年台灣企業大多獲利佳，明年配息率可望提高，拉回仍可注意業績股。

美國新一輪疫情紓困案談判，早在大選前就停滯不前，真正定案可能也要到明年一月二十日新總統就職前後。另一方面，英國已開始施打疫苗，緊接著美國也將加入施打陣營，市場對於新冠肺炎疫情將得到控制抱著相當樂觀心態，在此情況下美股四大指數輪創歷史新高，多頭氣勢相當強烈，儘管接近年底創新高力道沒那麼強，量縮但四大指數還是姿態相當高。

其中軋死空頭的特斯拉，股價登上六百美元，累計今年大漲六．六七倍，由於總市值已超過六千億美元，是全球掛牌股中第九名，這種高總市值股能持續漲，給予市場正面投機示範；事實上，進入十二月，過去有名的尖牙五虎漲幅並不大，反倒是有特斯拉以及預期景氣將復甦的航空、製造業個股輪漲維持人氣。而累計從這波低點─約在十一月初前後，道瓊已上漲十五．六四％，超過標普上漲十三．四五％，與那斯達克上漲十五．九％，傳產及金融股表現不錯。

外資明年可望反手買超

漲幅最大的還是費半指數，這波持續創新高中，累計上漲二七．四％，居全球股市前茅。包括科磊、應材等半導體設備股以及高通、博通、德儀、美光等創波段新高或創歷史新高，當然還有總市值最大超過四千八百億美元的台積電加持創歷史新高，推升費半指數向三千點邁進。短線上只要四大指數守在十日線之上，就是相對強勢，分別是道瓊二九八五○點、標普三六五○點、那斯達克一萬兩千點以及費半二六五○點。

全球資金寬鬆依然未變，歐洲央行十二月十日舉行會議，專家普遍預期歐洲央行可能延長購債計畫至明年底並擴大規模，以支撐歐元區經濟。另外，美國聯準會可望將在十二月十五、十六日的決策會議，就持續購債的時程公布最新指引。一般預期，歐洲央行可能將總值一．三五兆歐元的購債計畫延長半年，直至明年底，以及增加總額五千億歐元。日本也祭出新的七○八億美元刺激方案。

亞洲的韓國這段時間漲幅也超過二○％，主要就是三星、ＬＧＤ、海力士、浦項鋼鐵等帶領，漲幅超過台灣；其他如日本漲幅也有十七．二％；台股這次從一二四八○點一路過關斬將，突破一萬三千點、一萬四千點，最高至一四四二七點，累計上漲近一九七四點、十五．六％，漲幅雖不如韓國但也是相當強勢。不過外資這段時間買超不多，反倒是融資從一五六五億元增加至一七四七億元，接近二百億元，本土資金積極參與大復活，大盤的確熱度提升，而外資期貨多單降至一萬口以下，這些都是在台股大漲中所要注意的，尤其在急行軍中，一旦回檔可能出現多殺多，回測月線可能。

半導體股展現吸金大法

央行無預警祭出十年來首度選擇性信用管制，房市一定受影響，以每年住宅移轉棟數約三○萬棟，年產值超過四兆元，資金可能被趕入股市；由於市場資金氾濫，股市將成為首選，對於漲價、高現金殖利率及產業排名具龍頭地位等股，或將成為資金新一波加碼的標的。再者，外資今年以來累計賣超超過六千億元，金額是歷年僅見，明年反手買超可能性不低，都將提供台股低檔支撐。

晶圓廠的半導體股再度展現強勢吸金大法，七日包括聯電及華邦電加上旺宏及南亞科都放大量，再加上台積電、鴻海、友達、群創，合計八檔股票成交量達九三三億元，占大盤三三二五億元的二八％；從近兩周來指數連續上漲，最大功臣也就是晶圓廠—聯電及華邦電。

由於５Ｇ、物聯網與電動車的發展，有的不需要太高階的製程，包括電源管理ＩＣ、驅動ＩＣ、ＭＣＵ等等，八吋代工就足以應付，以至於聯電連續喊漲價，股價一口氣從三三元附近大漲至五○元之上，漲幅超過五成；利基性記憶體的華邦電漲幅也超過四成，這都是十幾年未見的。以聯電有七座八吋廠、四座十二吋廠，單以建新廠所需金額就超過六千億元，除以股本一二四二．二四億元，股價就有約四八元價值，而現在又最缺代工產能，即使有錢也可能買不到八吋設備或需要兩年時間興建，所以聯電大漲有其機會。若以聯電歷史高點一八○元跌至低點六．六元，所下跌的股價總反彈三分之一約在六七元，或是中長線反彈參考。