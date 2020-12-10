謝金河：台股「萬四」的選股新思維

【文／謝金河】

二○二○年即將走入歷史，這一年武漢肺炎疫情貫穿全年，從元月廿三日武漢封城迄今，到了現在，輝瑞、Moderna疫苗問世，大家也對二○二一年的疫情有解充滿了期待，但回顧這個即將逝去的一年，這也是一個大好與大壞的一年，這是最壞的時代，也是最好的時代。

這一期出刊的時代雜誌封面，用了一個紅色的框，框住二○二○，但在上面劃了一個「╳」，寫著這是最壞的一年，這場肺炎疫情已造成全球六七九三萬人確診，奪走一五五萬人生命，這是百年來最具殺傷力的瘟疫。但是疫情來襲，各國政府為了救經濟，使出超低利率的放鬆銀根政策，卻造成資本市場空前榮景，全球股市在二○二○年是大放異彩的一年。

半導體盛況空前的底蘊

到目前為止，美國六大指數都創了歷史新高，道瓊最高到三○二四六．二二，S&P 500到三七○八．四五，Nasdaq到一二五九四．五四，ＮＢＩ生技指數到四七二五．八七，研發疫苗的Moderna今年從十一．五四美元狂漲到一七八．五美元，一口氣漲了十幾倍。國人最關心的費城半導體指數從三月的一二三三．九七狂漲到二八二五．九四，一下子也大漲一倍多，台灣的台積電ＡＤＲ正是費半指數最大市值的企業，今年從五八．一美元漲到最高一○七．六一美元，大漲八五．一％，台灣的台積電股價當然不會寂寞。而聯電ＡＤＲ更是令人驚嘆，UMC ADR從去年的一．六四美元最高漲到九．四美元，波段漲幅達四七三％，而聯電ＡＤＲ今年從二．六八美元上漲，漲幅也達二．五倍，美國制裁中芯，聯電意外成了大贏家，這是今年台灣半導體產業盛況空前的底蘊。

從全球股市的角度來看，除了美國股市外，南韓今年也創下二七五五．四七的天價，印度最高也創下四六一六○的歷史紀錄，今年中國深滬股市也氣勢如虹，尤其是代表科技股的深圳股市，今年表現特別亮眼，但是最傳奇的仍是台股，今年順利飛越一二六八二高懸了卅年天價，一口氣寫下一四四二七的歷史新高，假如從三月的八五二三起算，台股從三月以來大漲六九．二七％，這是台股幾十年難以見到的榮景，包括櫃買指數從一○二．二七到一八三．八七，摩台指從三二九．○八大漲到五八一．二四，還有台灣五○指數從六七○九．六四大漲到一一七五三．六一，都是數十年難得一見的局面，在最壞的時代，寫下最好的資本市場傳奇。

嚴格審視基本面變化

在這個最壞的時代，最好的資本市場中，今年也誕生許多超級巨星，像Tesla是今年最風光的企業，在Elon Musk最落寞的時刻，二○一九年五月股價一度跌到一七六．九九美元，今年最高狂飆到二三一八．四九美元，八月一拆五股後，現在又漲到六五一．二八美元，市值已衝到六○六八．六九億美元，成為全球第八大市值企業，除了FAAMG前五大，再加騰訊、阿里巴巴，這是不可思議的事。而Tesla今年從四一八．三三美元大漲到一拆五後的六五一．二八美元，全年漲幅高達六七八．四％，這是今年最叱吒風雲的上市公司，除了Tesla外，Zoom、Peloten、Shopify、SEA都是今年最令人矚目的新焦點，也是疫情下最大紅大紫的企業。

在這個充滿機遇的市場，台股進入「萬四」的新時代，大家必須思考幾個重點，一是節節上漲的股價其實就是最大的利空，這個時候，一方面看著指數往上漲，更要嚴格審視基本面的變化，股價衝得太急太猛太狂，如果基本面跟不上，股價很容易出現失控性的反轉。

以台積電為例，今年三月跌到二三五．五元，其實這是最好的買點，現在漲到五二五元，很多人還在問台積電可不可以買？這個時候可以看業績表現，前三季淨利三七五一．一九億元，ＥＰＳ十四．四七元，第三季ＥＰＳ五．三元，第四季可能在五元上下，全年ＥＰＳ應在十九～二○元之間，如果以二○元來算，目前本益比約二六．一五倍，首季配二．五元，殖利率約一．九％，拿來跟全世界一級企業比，台積電仍不算貴，這時候要看台積電二○二一年的業績表現，如果ＥＰＳ能從二○元往二二、二三元或二五元前進，投資價值依舊在，如果未來把每季配息二．五元改成三元，那麼投資價值更高，這是台積電屹立不搖的最大憑藉。

同樣的角度來看聯電，這次聯電直接受惠中芯被制裁，加上在二二奈米，二八奈米的製程有八吋廠極大優勢，今年前三季ＥＰＳ從○．一八、○．五四到○．七三元，營收沒有出現強勁成長，但毛利率拉高，淨利也顯著提升，假如以第三季的○．七三元為基礎，那麼二○二一年ＥＰＳ有機會上看三元，這時候市場給聯電目標價六○元是合理的，而這也要觀察美中科技角力的新變化。

未來選股更多元

從科技競賽的角度來看，台灣的晶圓代工在全球市占率，台積電加聯電已超過六成，有一定的主宰力，雖然中國全民造芯，但一個晶圓廠從建造到營運至少要三年，要正常運作可能要五年，在這種情況下，台灣的半導體產業有長線保護短線的優勢，市場聚焦於此，這是最大的天險。