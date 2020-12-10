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最強三劍客

聯合新聞網 / 先探投資週刊

【文／吳旻蓁】

USB4超級周期到來，相關概念股已經蠢蠢欲動，別忘了！外資剛調高祥碩的目標價直奔2000元大關，而威鋒也準備在年底轉上市，兩大高價IC設計成為照亮族群方向的燈塔…

今年雖不巧碰上新冠肺炎疫情延燒，為人類生活帶來許多變動，不過因疫情崛起的宅經濟如宅娛樂、居家辦公等風潮，已開始成為人類未來可預見的新生活常態，宅趨勢的成形無疑加速了工作環境與家庭空間數位轉型的步伐；與此同時，隨著５Ｇ步入全面商轉，包括ＡＩ、雲端及邊緣運算、車聯網／物聯網等各項新興應用亦將全面展開，對於大流量數據、高畫質影片的需求也不斷驅動著高速傳輸介面面臨改朝換代的時刻。

USB4大一統時代來臨

為了因應這波高速傳輸的升級潮，做為應用面最廣、市場滲透率最大的ＵＳＢ也跟著優化規格，即將邁入USB4的時代。ＵＳＢ指的是一整個數據傳輸的標準，而市場討論度火熱的USB Type-C（USB-C）則是連接線器的外型標準。ＵＳＢ作為設備上的主流接口已有二四年歷史，其出現可以說掀起資料傳輸介面統一的革命，經歷一代代演進，直到去年USB4相關規範公布後，傳輸介面終於迎來了大一統時代。

去年英特爾將旗下Thunderbolt 3捐給ＵＳＢ協會，讓USB4整個技術規格可在Thunderbolt的基礎上進行研發，融合兩者介面，有別於過去的標準，USB4可同時支援包含USB、PCle、DisplayPort等多種訊號，一掃過去需要備有網路線、電源線、影像傳輸線等多種線路的不方便，如今不論是要數據傳輸，抑或是充電，都只需要一條USB-C即可完成，且可向下相容USB所有規格和Thunderbolt 3。不僅如此，在傳輸頻寬的增加更是顯著成長，USB4在速度上最高可達到每秒四○ＧＢ，足足較前一代USB 3.2的二○Gbps高出一倍，更是第一代的兩萬七千倍。

搶進集高傳輸速度、支援多協定等眾優勢於一身的USB4已是全球各大廠的共同目標，今年下半年，英特爾推出的Tiger Lake及Rocket Lake平台，已均可支援Thunderbolt 4與USB4規格，加上蘋果加碼擁抱USB-C，旗下產品已陸續進行轉換，此外，今年初歐盟也積極規範電子產品採用統一的充電器標準，都讓USB4市場世代交替開始加速。

進一步來看，ＵＳＢ控制晶片可分成主控端（Host）、集線器（Hub）與裝置端（Device）三大類。簡單來說，Host端是指放在電腦主機中，協助各個傳輸介面的轉換，所有資料流的傳輸都是由Host端主動發起；而Hub端是在ＵＳＢ規格中特別定義出來的周邊裝置，其功能主要是為電腦增加更多的ＵＳＢ接口，以連結周邊裝置如滑鼠、鍵盤等；Device端則是外接硬碟、滑鼠、鍵盤等。

早期USB 1.0與USB 2.0速度並不快，不太講求傳輸控制ＩＣ，但隨著資料量越來越大，從USB 3.0開始乃至於USB4，傳輸晶片的效能成為重中之重，也因為USB4需要經過多項驗證，獲得標章後才可銷售，設計難度明顯提升，故法人表示，能夠自行開發實體層矽智財（PHY IP）的ＩＣ設計業者將更有機會搶攻USB4龐大的市場大餅，而台股中的股后祥碩即是最大受惠者之一。

祥碩掌握高門檻技術　穩坐龍頭

祥碩今年股價在五月中晉升「千金俱樂部」後，便一路向上直逼二○○○元大關。股價的狂漲並非沒有道理，攤開財報來看，今年前三季稅後純益二一．九四億元，年增超過兩倍，每股盈餘更高達三三．五五元，不只較一八、一九年翻倍成長，更是超越該二年ＥＰＳ總和的三二元，展現強勁的成長態勢。

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