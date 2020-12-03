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智慧好生活 組台灣隊打國際盃

聯合新聞網 / 先探投資週刊

【文／劉瓊雯】

５Ｇ時代來臨，國內電信業龍頭中華電信對此將以何戰略布局，勾勒明日智慧生活呢？《先探投資週刊》特別為此專訪中華電信總經理郭水義，請其深入分享中華電信在５Ｇ建設的最新進度與商業布局策略，以及對企業、終端消費者來說的各類智慧服務。

兩大戰略：打快與廣結盟

郭水義表示，在５Ｇ浪潮下，中華電信身為電信龍頭，必須加快網路建設、服務發展，走在最前面、擴大領先，並透過公私協力具體推動政府５Ｇ政策，以成為「智慧生活的領導者，數位經濟的賦能者」為目標，促進全民升級、百業升級。

他以「協助全民升級，享受智慧生活」，以及「促進產業升級，創造數位經濟」這兩句標語，來說明中華電信正努力透過５Ｇ整合科技，在兩個面向上面努力：第一是推出智慧服務，引領消費者創造便利好生活，第二是帶領科技產業創新價值，把台灣科技實力推向全世界。

目前，中華電信在５Ｇ戰略部署共有兩大方針，一是打快，二是廣結盟。所謂打快，是指搭配最大５Ｇ頻寬及最佳頻位優勢，快速建置５Ｇ網路，搭配原有涵蓋最廣、基地台最多以及業界最大頻寬的４Ｇ網路品質優勢，加上創新多元的行動寬頻應用服務，帶給消費者前所未有的行動寬頻上網體驗及超高品質的視聽娛樂嶄新生活，以此建構競爭優勢。

廣結盟，是指以5G/4G+Fiber+Wi-Fi三網整合大頻寬網路為基底，以AI（人工智慧）、Big data（大數據）、Cloud（雲端運算）、Cyber security（資訊安全）、IoT（物聯網）等Ａ、Ｂ、Ｃ技術，建構一個以技術驅動的賦能平台，提供開放介面，廣納百川，攜手產業夥伴，共同開發符合企業用戶需求的智慧解決方案。

中華電信希望串聯「安、網、雲、邊、端」，也就是整合資安系統、三網串聯、雲端上傳服務、邊緣即時運算與萬物聯網的各種端對端介接，透過５Ｇ高速率、低延遲與大連結的特性，結合AI、IOT技術，以創造出生活中的無限可能性。

【本文未完，全文詳情及圖表請見《先探投資週刊》2120期；訂閱先探投資週刊電子版

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