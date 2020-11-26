智聯服務 從數位轉型脫穎而出

【文／吳禹潼】

成立僅短短三年，智聯服務憑藉著優異的技術能力成為企業數位轉型的好夥伴，更是宏碁集團旗下獲利小金「碁」。

在企業積極推動數位轉型以及跨領域合作的帶動之下，對於網路建置與維運以及ＩＴ服務的需求與日俱增，不過，一個企業要培養足夠的ＩＴ人才實屬不易，因此，系統整合外包服務漸漸嶄露頭角。將於年底前掛牌、宏碁旗下的智聯服務就是為此而生，不但完美展現了專業系統整合公司的重要，也成功創造出自身的價值。

成立於二○一七年的智聯服務，董事長是由宏碁創辦人施振榮長子施宣輝擔任，前身是宏碁的新竹分公司，長期深耕當地半導體產業。在宏碁的發展過程當中，經歷了好幾波再造，其中，二○○○年那一次的改革，有許多不符效益的轉投資被大刀闊斧地砍掉重練，不過，仍是有不少部門在這將近二十個年頭當中，仍堅守崗位，其中，智聯服務就是當時集團改革後留下來的火種，後來，為了響應宏碁集團組織三造，二○一七年從宏碁正式獨立出來，扮演著宏碁的第三波再造當中的重要關鍵角色，如今終於登上資本市場舞台準備發光發熱。

具有原廠ＤＮＡ成優勢

一路走來發展看似順利的智聯服務，其實，它的前身─宏碁新竹分公司，曾經歷兩次非常大規模的人員流失，第一次，一九九三年負責昇陽電腦的部門主管帶領相關人員離開，並成立了敦陽；第二次，則是在二○○○年，負責惠普電腦系統的團隊離職，創立了一家名為擎昊科技的公司，施宣輝開著玩笑說：「當時的新竹團隊好像整個被挖空了。」

總經理韓政達回想起當時從高雄分公司旗下台南辦事處被徵招，調到新竹任職的情形笑說：「那天我一走進新竹辦公室時，發現整棟四層樓的辦公室，居然有三層是空的，只剩下負責ACER產品維修業務的宏碁新竹維修站那一層還有人。」報到第一天，他的座位左右兩邊一個同仁都沒有，詢問老闆後才知道其他人會慢慢陸續加入，「先到就先上」是那時老闆給他的回覆。

雖然現在說起這段往事看似輕鬆，但當時要全部重新開始，確實經歷一番辛苦，不過，韓政達認為，對客戶負責任是宏碁一直以來堅守的企業文化，即使面臨大批人員出走，公司還是有既有的客戶需要維持，因此，當時把宏碁各地部分負責商用市場的人才調到新竹分公司，並且以最快的速度重建整個團隊，相關事業才就此延續了下來。

「智聯服務是宏碁集團在服務企業客戶的過程中的最後一哩路。」施宣輝解釋，由於宏碁旗下的產品向來是以消費性（consumer）市場的表現較為傑出，而商用（commercial）領域則是一直以來相對較難大展身手的一塊，宏碁在陳俊聖執行長上任後積極轉型，針對旗下各事業群做了較為明顯的區分，希望商用市場能夠靠著旗下各個小金雞分進合擊，組成了以商用布局為主的宏碁聯合艦隊，透過產業下游的系統整合服務，將上游的品牌產品打進終端客戶，這也是智聯服務目前正積極努力的方向。