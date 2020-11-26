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萬四行情再賺一波

聯合新聞網 / 先探投資週刊

【文／黃俊超】

台股以半導體族群為首，多頭勢如破竹再創歷史新高，轉眼已逼近14000點大關，在急行軍過後，若轉為震盪整理，或可留意布局機會。

十一月的台股銳不可擋，不畏全球疫情持續性爆發，外有美國總統大選塵埃落定、國際股市偏多而行、疫苗問世消息頻傳等因素助攻，內擁外資大舉回補、台美簽署五年合作備忘錄等利多簇擁，加權指數於月初突破萬三大關，二十四日攻抵一三九五一．一七點的歷史新高，單月最大漲點將近一五○○點。

外資力量轉強

外資於今年前十個月，賣超金額共計達七○四九億元，而十一月至二十五日則已經回補約一四二三億元，為本月指數上漲的最大推升動能來源，也帶動近二○日日均成交量能，跟進回升至二一五九億元，雖然在連日的上漲過後，可能會觸發技術性的震盪或賣壓，不過仍利於多方趨勢，可持續沿著中期均線向上操作。

櫃檯指數沒有超級巨星台積電，科技與生技股近期又如同翹翹板，一套資金運作下，指數漲幅相對落後於加權指數，不過當科技類股主流地位明確下，預期將有機會展開落後補漲，甚至不排除突破前波高點，即當大型權值股漲勢若暫歇，中小型股仍具各自表述的機會，可特別留意股價突破、量能放大個股。

新冠肺炎病毒依舊肆虐全球，確診人數已逐步逼近六○○○萬人，死亡人數則超過一四○萬人，不過好在疫苗研發已連續傳出好消息；此外，美國總統當選人拜登，將提名前聯準會主席葉倫出掌財政部，若獲得聯邦參議院通過，則將成為美國首位女性財長，預期將有利於後疫情時代，經濟邁向復甦之路。

美國道瓊指終於邁入三萬點的新時代，與S&P 500、Nasdaq與費城半導體指數，皆仍位處於頻創新高的軌道當中，科技類股表現相對凌厲，又以確定納入S&P 500指數的特斯拉表現最為搶鏡，市值突破五○○○億美元，排名已來到全球第十大，超越台灣護國神山台積電，並直逼股神巴菲特的波克夏。

聯電苦盡甘來

除了電動車的大趨勢之外，廣達董事長林百里表示「人類的宅性回不去了」，這句話與當年Nokia廣告詞「科技始終來自於人性」，有著異曲同工之妙，當人類隨科技往前跨一步，生活與溝通更為簡便，「只有遠傳、沒有距離」，疫情結束之後，會回到以前的生活嗎？或許長江後浪推前浪，前浪死在沙灘上。

科技的演進，會讓許多事情持續朝向便捷化發展，但是非親身體驗並不容易產生共鳴，美食可以外送，教學與會議可以遠距，然而，旅遊與玩樂，還是親眼所見、親自到訪較為有趣且真實。疫情過後，某些生活模式將會回到從前，但是也將有部分被新習慣所取代，宅經濟的趨勢，為生活增添更多選擇方向。

【全文詳情及圖表請見《先探投資週刊》2119期；訂閱先探投資週刊電子版

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