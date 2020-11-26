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謝金河：半導體股撐大台股格局

聯合新聞網 / 先探投資週刊
財信傳媒董事長謝金河。圖／聯合報系資料照片
財信傳媒董事長謝金河。圖／聯合報系資料照片

【文／謝金河】

十一月以來，台股經歷了四個月的盤整，再度飛越平台整理，這一周留下一三五九一．一七的新天價，記得在七月下旬，台積電寫下四六六．五元高價那一刻，台股創下一三○七一．一的天價，這是台股經歷三十年奮戰，終於飛越一二六八二關卡的重要一刻，當時我跟公司的同仁說，台股將進入一段美好的里程碑，繼續往前奔馳，最美好的狀態是把一二六八二當成底部，我這樣說，大多數人都不相信，因為能飛越一二六八二已經很不錯了，台股還可以飛得更遠？關鍵在半導體產業及台積電。

每到一個重要關卡，台積電都會躍身而上，七月二十八日寫下四六六．五元留下長黑線，這是第一次完成階段任務，十一月十七日又創下五○六元天價，這回指數到一三五九一，台積電同樣又留下長黑線，這個時候又呈現高姿態整理，就在這個時刻，聯發科與聯電接著扛下下一棒。

聯電今年漲幅有多大？

先前美國制裁華為，聯發科一度跌到五五一元，這回重新站回七○○元以上，而且市值來到一．一七八九兆元，又再度超車鴻海，成為全台市值老二，而過去幾年一直沒沒無聞的聯電，這回像睡醒的獅子，股價一下子飆升到三九．七元，市值一度接近五○○○億大關。

聯電今年漲幅有多大？去年十二月三十一日的最後收盤價是十六．四五元，這次大漲到三九．七元，漲幅高達一四一．三％，市值也從二○四三．四八億拉升到四九三一．七億元，這是一段不可思議的傳奇旅程，最大的推力來自美國制裁中芯後的八吋晶圓轉單效應，再加上這次疫情帶來的居家辦公衍生的視訊、ＮＢ載具、ＩＣ設計對八吋晶圓需求大增，聯電的毛利率從十一％左右拉升到二一．八％，今年第三季淨利超過九一億，ＥＰＳ○．七五元，過去十年，聯電ＥＰＳ都在一元以下，今年前三季已到一．四五元，如果照這個態勢發展下去，今年ＥＰＳ肯定超過二元，這給了股價奔馳最大助力；還有黃崇仁辛苦擘劃很久的力積電重新掛牌，股價肯定不會寂寞，預料會為聯電帶來很有助力的比價空間，聯電的奔馳，把半導體製造價值鏈完整拉了出來。

於是世界先進拉升到一一五元，華邦發揮低價優勢，也寫下十九元高價，這次還有封測業，台積電直屬部隊精材創下一九四．五元天價，日月光也走到七四．九元，光罩也創下三六．三元新高價，記憶體的ＩＣ設計公司晶豪科也寫下五三．四元高價，進入車用ＩＧＢＴ的茂矽也慢慢拉升到三二．六元。

很多半導體業的老闆都告訴我，從事半導體產業一輩子，從未見過如此榮景，這個情況不僅台灣如此，這幾天美光（MU）也寫下六四．五美元新高，從事半導體設備的應用材料（AMAT）也寫下八三．一四美元天價，最近高通（QCOM）取得出貨華為許可，股價大振，今年高通從五八元漲到一五三．三美元，漲幅更是驚人，當然ASML今年威力也很大，市值直逼二○○○億美元。

高股價的半導體族群

台灣半導體產業軍容壯盛，還有一個現象是高價股，除了大立光外，幾乎全是ＩＣ設計族群，例如伺服器ＩＣ設計的信驊最高到一五七五元，快速運算晶片的祥碩到一九六○元，譜瑞ＫＹ到一三二○元，矽力ＫＹ最近又寫下二五七○元新高，世芯ＫＹ最高漲到七○二元，昇佳電子也到過九九八元，力旺今年從一五九．五元漲到六五五元，也是十分驚人的漲幅。

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