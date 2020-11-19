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原物料漲價 風險資產抬頭

聯合新聞網 / 先探投資週刊

【文／魏聖峰】

美國大選不確定性因素消失，市場提高風險偏好，資金流向非鐵金屬和布局低基期的鋼鐵、水泥等原物料股。十年期美債殖利率反彈，有利全球景氣好轉。

後疫情時期，全球金融市場的寬鬆貨幣環境不變，美國總統大選結束，拜登可望入主白宮，未來財經內閣傾向會符合華爾街市場期待，加上新冠疫苗有眉目，在美股強勢下，投資人敢於承擔市場風險，資金流出避險的美元指數和美債部位，全球原物料價格都受到資金的青睞。國際銅價創兩年半新高，鋁價創二十個月新高，鋼鐵、水泥股近期表現強勢。

疫情雖然重創今年的全球經濟表現，第三季因為上半年經濟下滑太嚴重而反彈，即使十月以後歐美各國因為氣溫下降造成疫情反撲，並沒有衝擊全球股市表現。就在美國大選前夕，全球股市突然在美股引領下強彈，十一月九日輝瑞大藥廠宣稱該公司和德國藥廠BioNTech共同研發的疫苗有效性高達九成，即使同期間歐美各國的確診人數再創新高，市場卻押注疫苗出來後能緩解全球疫情，是十一月以來全球股市進一步走高的內涵。

疫情若能因為疫苗問世而緩解，過去科技股上漲期間備受壓抑的實體經濟相關股票，反而是近期表現強勁的指標股。過去在科技股上漲期間，美債殖利率震盪幅度不大，近期的中長期債券卻有逐漸上揚的現象，除了避險資金流出美債市場外，也暗示若實體經濟能好轉，帶動全球經濟溫和通膨現象，並有助於景氣好轉。

市場避險需求大減

美國大選結束至今，目前的開票顯示拜登已經贏得超過二七○張選舉人票，即使川普陣營質疑選舉可能有舞弊，並將訴諸法庭，下屆總統人選還未能出線。不過，對金融市場來說，大選已經結束而且是由拜登勝選，近期金融市場傳出拜登可能的財經內閣中，財政部長可能由聯準會前主席葉倫、前理事布蘭納德（Lael Brainard）、瑞斯金（Sarah Bloom Raskin）以及前副主席佛格森（Roger Ferguson）等人出線。這幾位未來可能的財政部長人選都有自由派色彩以及聯準會的經歷，未來的政策不會令市場捉摸不定並符合華爾街市場的期待。

這樣的政局演變，資金的避險需求大減，美元指數維持弱勢走勢並在九二．六二八點附近震盪。同時間，資金也流出公債市場避險，選後十年期美債殖利率最高來到○．九六一％，創下三月二十日以來新高。九月底，十年期美債殖利率仍在○．六五四％，這段期間，十年期美債殖利率上揚三○．七個基點。美債殖利率這段期間的上揚幅度，是疫情發生後首見。五年期美債殖利率在大選後則創下○．四五五％的高點，是六月八日以來的新高。中長期美債殖利率走升，除了資金避險需求下降而外流外，也代表未來實體經濟的通膨將逐漸增溫。雖然中長期美債殖利率出現反彈，屬於短期的兩年期美債殖利率上揚的幅度並不大，因為市場臆測聯準會在二○二二年以前不會升息，短債殖利率維持低檔。

近期債市殖利率反彈顯示的經濟溫和通膨現象，對當前的全球經濟是一件好事，有助於實體經濟的進一步好轉。相較於科技股的股價位階，近期流向金融市場的資金傾向以實體經濟為主的股票，甚至於原物料也因為實體經濟可望好轉，加上美元指數弱勢，還有這幾年蓬勃成長的電動車電池需要大量的銅、鎳、鈷等非鐵金屬，實體需求支撐下也讓近期非鐵金屬價格有不錯的表現。如同本刊二一一七期所述，國際油價在美國大選後上漲，西德州原油在沒有基本面明顯好轉下站上每桶四○美元以上，是因為市場投資人的風險偏好帶動對原油市場的買盤，這現象也是近期非鐵金屬價格反彈的原因之一。

【全文詳情及圖表請見《先探投資週刊》2118期；訂閱先探投資週刊電子版

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