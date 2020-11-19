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USB IC市場規模成長神速

聯合新聞網 / 先探投資週刊

【文／劉瓊雯】

從iPad Air開始，改採用USB Type-C傳輸介面，再加上iPhone 12供不應求，而MacBook系列Type-C接口的不足，進一步帶動Type-C快速充電器需求增溫。

蘋果（Apple）在下半年發表的產品，以環保減碳為訴求，取消隨盒附贈之電源轉接器，僅搭配Lightning to USB-C連接線；進一步觀察蘋果官網定價，包含五Ｗ、十二Ｗ及二○Ｗ的電源轉接器，價格皆降至五九○元，除了可以顯見蘋果力推快充與Type-C的決心之外，預料也有助於市場規模的成長。

快充ＩＣ缺貨

下半年蘋果新品齊發，從九月開始，一連三個月不間斷舉辦新品發表會，九月份發表了Apple Watch series 6、Apple Watch SE兩款手錶和iPad 8、iPad Air兩款iPad；十月份則是發表旗下首款支援５Ｇ的旗艦機款iPhone 12系列，還有MagSafe配件、HomePod mini智慧音箱；在最近十一月十一日舉行的發表會當中，發表三款搭載自主研發處理器M1的新電腦，包含入門款桌上型電腦主機Mac mini，十三吋的MacBook Air和MacBook Pro等筆電產品。

值得注意的是，從九月份的iPad Air開始，改採用USB Type-C傳輸介面，並放棄Lightning介面，蘋果似乎已經為全面轉向USB Type-C做準備；再加上十月份推出的iPhone 12，也取消隨盒附贈的電源轉接器，而iPhone 12系列供不應求，在全球熱賣，買氣優於預期，進一步帶動Type-C快速充電器需求增溫，據了解，支援Type-C及二○Ｗ快充ＩＣ已經面臨缺貨現象。

除此之外，也在蘋果首款採用安謀（ARM）架構開發ＣＰＵ取代英特爾（Intel）平台的Macbook已亮相，過去其ＵＳＢ控制晶片主要由英特爾連帶提供，隨著蘋果自製平台的推出，USB 4.0晶片訂單將可望全面釋出；然而，也由於蘋果衝刺USB Type-C市場，有助於推升偉詮電、天鈺、鈺創、創惟等Type-C相關晶片廠出貨，大啖快充商機。

創惟營收逐月提升

其中，專攻高速傳輸介面晶片的ＩＣ設計廠創惟，終端以USB Hub為大宗應用，在ＵＳＢ產品線布局完整，並打入全球筆電、電競筆電品牌等大廠；過去創惟自行開發USB 2.0 PHY的技術，由於自身的經驗累積，也成功開發出USB 3.0 PHY、PCI Express及Serial ATA等高速傳輸介面技術，並積極往USB Type-C邁進。其實在今年，創惟已在遠距辦公及教育帶動的商機之下，Type-C Hub控制ＩＣ出貨大幅成長，月營收年增率也連續九個月成長，並且逐月提升，十月營收雖較九月的二．二八億元小幅減少三．五％，但年增率依舊保持年增二四．二％的成績，累積十月營收二一．五六億元，成長三五％，前三季ＥＰＳ三．一二元，已賺贏一九年全年的二．○一元。

【全文詳情及圖表請見《先探投資週刊》2118期；訂閱先探投資週刊電子版

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