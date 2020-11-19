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財報人氣5金榜

聯合新聞網 / 先探投資週刊

【文／馮欣仁】

面對新台幣匯率強升，但受惠於傳統旺季、蘋果新機拉貨，帶動第三季整體上市櫃獲利達7694億元，創下歷年同期新高，累計前三季淨利達1.69兆元，全年挑戰2.4兆元，締造新猷。在企業獲利強勁支撐下，激勵加權指數衝上13780點。現階段選股方向，即可從第三季財報中去挖掘營運轉虧為盈、獲利大跳升或是股價本益比不高的黑馬股。

隨著美國總統選舉結果大致底定，以及輝瑞與Moderna等藥廠研發出肺炎疫苗有重大突破，激勵全球股市近期急漲噴出，台股加權指數在護國神山台積電領軍之下，不僅成功站穩萬三關卡，更帶領大盤衝上一三七八○點，續創歷史新高。今年以來大舉賣超台股的外資，也從十一月以來大幅回補，截至十七日為止買超金額達一三四八億元。除了台積電之外，傳產與金融權值股包括台塑四寶、和泰車、統一、富邦金、國泰金、中信金等也展開落後補漲行情。

上市櫃季報讚 台積電貢獻二成

這波台股如此強勢，除了美股創高走強之外，最大原因在於基本面，尤其國內上市櫃公司第三季財報表現相當出色，根據統計，第三季上市櫃公司的整體獲利為七六九四．四七億元，季增三七．一％、年增二三．八％，創下歷年同期新高。其中，又以半導體、ＩＣ設計、封測等電子族群表現最好；非電子族群則以防疫相關、汽車與餐飲等類股表現較佳。

就財報分析角度，除了比較第三季ＥＰＳ之外，毛利率、營益率與純益率的變化也是法人相當關注的焦點，倘若能夠達到所謂的「三率三升」，即可望獲得法人買盤青睞。例如：台積電第三季受惠於五奈米與七奈米比重拉升，帶動毛利率攀升至五三．四四％、營益率達四二．一％，雙雙優於去年同期，稅後淨利更大賺一三七三億元，創下單季歷史新高，ＥＰＳ達五．三元。單單一家台積電第三季獲利，就占整體上市櫃獲利二成。

受惠於蘋果iPhone 12 Pro系列熱賣，台積電第四季營運可望維持高檔，法人預估今年ＥＰＳ拚賺二個股本。近期台積電股價在ＡＤＲ突破一○○美元創高之下，獲得外資買盤積極回補，推升股價一度衝上五○六元。目前台積電ＡＤＲ溢價幅度仍高達一成之多，儘管短線漲幅較大，但中長期營運仍看俏，未來股價仍可望持續攻高。此外，台積電旗下子公司如封測精材、八吋晶圓代工世界與特殊應用IC設計服務廠商創意，第三季財報也不錯，激勵近期股價走強。

面板、太陽能、塑化營運轉盈

第三季也有不少企業營運出現轉虧為盈，主要集中在面板、航運、太陽能、塑化等產業。尤其，連續虧損多季的面板產業，受惠於疫情商機帶動筆電需求強勁，以及面板報價回升，促使國內友達與群創第三季終於擺脫連續虧損六季與七季之陰霾。另外，太陽能族群在政府政策大力推動之下，營運也露見曙光，包括上游導電漿碩禾、電池模組廠聯合再生、元晶等廠商第三季也順利轉虧為盈，推升股價展開一波強勁反彈。

【全文詳情及圖表請見《先探投資週刊》2118期；訂閱先探投資週刊電子版

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