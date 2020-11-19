謝金河：在關鍵時刻 台積電都會表態

【文／謝金河】

台股每一次走到關鍵的十字路口，台積電都會站出來扮演關鍵性的角色，大家都記得七月二十八日這一天，Intel宣布七奈米先進製程可能延後一年，這個消息讓Intel股價一天大跌逾十四％，但TSMC ADR大漲九．三五美元，漲幅達十二．六五％，台積電開高創下四六六．五元天價，台股也在七月二十七日這一天正式突破一二六八二的高懸三十年天價，正式走向新的里程碑。

這回台股面臨一三○○○點的瓶頸關卡，台積電ＡＤＲ再度扮演重要角色，在美國掛牌的ＡＤＲ衝高到一○二．四四美元，ＡＤＲ與台積電的溢價拉大，也順勢把台積電頂上五○○元關卡，台股加權指數也順勢推升上了一三七八○．一二，與七月的一三○三一．七正好互相呼應。

達新與厚生是超值股代表

七月的台積電漲到四六六．五元後，當天急殺到四二八．五元，留下一根實體長黑棒，台股也形成一二五○○上下的箱型區間整理型態，這一次台積電寫下五○六元天價，又殺到四八五．五元，再度是一根實體長黑棒，在美國上市的ＡＤＲ也急殺回到九五．七一美元，看起來這一波短線的指數翻騰會稍微停一下，接下來要看選股的真功夫。

最近很多人問我，台股漲那麼多了，還可以買嗎？如果從加權指數來看，台股真的漲幅很大，但台積電一枝獨秀，吃掉了指數空間，接下來，台股若陷入盤整，大家要去找物美價廉的股票，也就是香港人最喜歡的「超值股」，台股站在一萬三千點以上，這類的公司還真不少，我舉達新及厚生兩家公司為例。

達新最近創了七三．二元的新高，在減資後，股價反而轉趨強勢，原來十一月二十七日要配發四元股息，如果上半年、下半年各配四元股息，那麼殖利率十分可觀，如果這個高股息可以持續十年，投資價值會更高，達新漲到七三．二元，市值是一○一億元，今年賣掉惠國段土地，創造了五六．六億的業外收益，前三季ＥＰＳ高達二九．五八元，現在帳上現金加約當現金高達七九．○九億元，股本減資三○％後只剩下十三．八六億元，保留盈餘有八八．五九億元，淨值達一二○．八八億元，已幾乎沒有負債，單是用這個價格買達新比淨值還低，而帳上現金未來可以持續高股息，這當然是市場難得一見的超值股。達新帳上現金多，八月二十日以每股均價四二四．七九元買進台積電八○○張，單是這一筆投資，帳上收益就近五○○○萬，如果保持靈活的投資操作，達新未來會成為市場罕見高殖利率股的好標的。

陸海搭上風電順風車

第二檔是厚生，這家公司大家長徐風和辭世後，第二代經營保守低調，市場上很少人談論厚生，但前三季財報，厚生突然亮出ＥＰＳ二．三四元的好成績，對於一家股價二○元上下的公司，如此亮眼的ＥＰＳ，值得深入探究一下。從財務指標來看，厚生每股淨值高達三一．五六元，淨值遠遠超過股價，一般這是高負債公司，但厚生自有資本率九○．九二％，還超過達新的八九．四％，再看一下資產負債表，達新的現金加約當現金約五二．五七億，全部負債只有十四．三七億，對照厚生的股本三四．二三億，保留盈餘七一．四億，淨值高達一○八億，市值才七八．二億，今年前三季厚生的本業從去年同期的三．四八億推升到六．八四億，這當中可以看出厚生除了橡膠本業，倉儲租金及物流收入已讓厚生立於不敗之地，而厚生第二代把營建的業務採取跟大陸工程（欣陸）合作開發的模式，像今年創台中房市天價的麗格、寶格，厚生也是投資股東，這種靈活操作風格，對厚生有如錦上添花，十七日外資大手買進厚生二一二四張，顯然也注意到厚生的物美價廉。

這是從超值角度來選股，還有一些是低價轉機的個股，例如先前陸海從八．八五元急衝到二五．四元，這次回檔到十六．五元左右，本業是重機運輸與吊裝業務，在運輸業獨具一格，過去吊裝業務不好做，陸海經營辛苦，但這次搭上離岸風力發電的順風車，像世紀鋼的水下基樁工程，陸海成了最大贏家，陸海第三季ＥＰＳ達○．五五元，過去本業都是虧損，今年前三季本業獲利四二四四萬，遠景看好，這次回檔正好是布局的好時機。

另一個是沒有搭上口罩熱的熱熔膠廠德淵，第三季毛利率拉升到二四．二七％，本業賺六三○○萬元，前三季本業賺九五七七．八萬元，比去年同期的四三三七．九萬元增加一倍，股價結束平台整理，即將完成多頭排列，也會有拉升的空間。這次股價在十二元左右的春源與陸海也有異曲同工之妙，營收已連續四個月創新高，這次春源和興達海事完成焊接業務的承攬，離岸風電很重要的一個環節是電焊的技術，如果春源可以突破，這會是很大的契機，今年前三季本業獲利二．九八億，比去年同期一．○三億可說是大幅成長，ＥＰＳ○．四二元，每股淨值十五．六八元，也可算是低價超值股的代表。