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台積如果出事 全球一起癱瘓！新美國隊長拜登之盾：台灣

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外資回補台股大解放

聯合新聞網 / 先探投資週刊

【文／黃俊超】

高檔震盪近一季過後，隨著美國總統選舉的不確定因素消退，國際股市聯袂轉強，台灣加權指數獲外資連續性買盤推升，不斷向上挑戰歷史新高，多頭氣勢正旺。

護國神山台積電大發神威，先於十一月十六日市值衝過十二．五兆元，擠下跨國零售商沃爾瑪，成為全球市值第十一大企業，當晚於美國掛牌的ＡＤＲ盤中則一度突破一○○美元，十七日再度跳空大漲，寫下五○六元的新紀錄，市值突破十三兆元，帶領加權指數寫下一三七八○．一二點的歷史新高！

十一月三日美國總統大選至今雖仍有爭議，不過完全無礙股市多頭再起，搭配美商輝瑞與德國BioNTech、美商Moderna接連宣布，疫苗防護力皆超過九成，道瓊指數雖然創高速度相對落後，不過距離三萬點大關，已是僅剩下一步之遙。美國四大指數與台灣加權指數，目前都處於持續創造歷史新高的位置，多頭氣焰相當高張，如果被軋空手還算事小，若站在趨勢對立面就相當不妙。

台積電登高一呼

多頭攻勢一發不可收拾，從十一月的第一個交易日收腳翻紅，至十七日的歷史新高，短短十二個交易日之內，加權指數上漲一一八九點、九．四四％，外有美國四大指數創高帶動，內有外資連續買超總金額達一三四八．八億元，除了台積電寫下新高功不可沒之外，電子、傳產與金融權值股也皆有所貢獻。

外資今年前十個月共計賣超七○四九億元，當中僅有三個月出現買超，三月甚至單月賣超達三五九一億元，然終於十一月上半旬出現久違的連續性大幅度買超，這十二個交易日當中，有七個交易日買超逾一○○億元，其中兩個交易日更是超過二○○億元。隨著外資買盤陸續歸隊，為多頭帶來絕對正面效益。

從技術面角度來看，加權指數突破約三個月的高檔盤整，壓力轉變為支撐，成交量能也回溫至二○○○億元以上，扭轉均線呈現多頭排列，技術指標也仍有利偏多而行，雖然短線可能在急行軍過後，轉為盤堅或高檔整理格局，不過量價未見失控，依舊有利進行類股間的輪動調整，個股股價也仍具表現空間。

時序進入年底，操作上除了參考第三季財報，挑出績優而漲幅相對落後的個股之外，更重要的是法人已開始為明年作準備。十二月是歷年最容易上漲，且平均漲幅最大的一個月，除了可能出現的集團作帳之外，當前外資買盤為盤面上漲最重要的一股力量，可以留意外資籌碼動向，逢拉回伺機尋找布局機會。

台積電基本面的好已經是眾所皆知，隨著資本支出而擴大，未來數年持穩全球晶圓代工龍頭寶座不是問題，尤其先進製程的技術門檻，早已建立起強大護城河，不論明年甚至後年，獲利都仍將維持成長力道，就算本益比調整因權重等因素而相對較慢，然而「慢飆股」的特性，只要漲不停誰在乎有沒有漲停。

美國線運價攀升、需求吃緊，連帶亞洲線也跟著走揚，再加上油價仍維持在相對低檔，與聯盟模式帶動營運更有效率，然而，據Sea Intelligence報告顯示，在運費創歷史新高之際，託運人與貨主所獲得服務品質卻不斷下降，全球貨櫃船準班率達到前所未有的低水準，顯見供需失衡狀況短期內依舊難以恢復。

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