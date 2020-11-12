血拼囉！購物季鳴槍起跑

【文／劉瓊雯】

網購業績在上半年淡季不淡，業績逆勢走揚，第四季購物旺季來臨，相關概念股除網購平台之外，物流及相關熱賣商品皆可雨露均霑。

「雙十一購物節」在二○○九年十一月十一日於中國正式誕生，中國電商巨擘阿里巴巴旗下購物網站淘寶在這一天舉行打折促銷，以「購物狂歡節」模式宣傳，降價大促銷，經過幾年之後，在各大業者及商家、新聞媒體、社群網站的宣傳之下，這場購物旋風早已席捲全球，成為消費者及網購業者每年度的盛事之一。

網路銷售營業額成長快速

今年意外碰上新冠肺炎疫情爆發，促使民眾改變消費型態，購物管道由實體轉移至線上平台，讓電子商務業績逆勢走揚，成為疫情下的最大贏家。根據經濟部統計處資料顯示，從一七至一九年這三年之間，零售業網路銷售額從二二八三億元成長到二八七三億元，二○二○年上半年更因為疫情影響，銷售額較去年同期大增十七．五％，達一五八七億元，優於實體零售業的年減四．八％；其中，網路銷售業在整體零售業當中，營業額比重也持續攀升，並以兩位數增幅快速成長，上半年占整體零售業營業額比重已上升至八．八％。

隨著時間進入十一月，除了「雙十一」和「雙十二」等電商年度盛事來臨之外，緊接在後還有歐美感恩節、聖誕節、跨年和中國農曆新年等一連串的節日接續來臨，銷售旺季幾乎可以從年底開始，一直延續到隔年第一季；因此，在疫情因素帶出的線上購物及旺季效應的商機下，消費者們的消費力道不容小覷，預料電商銷售力道勢必還會再往上攀升，也可望挹注相關廠商的獲利表現。

往盤面上來看，其實電商相關的個股除了已經在網購平台相當有名的網家、富邦媒、創業家和興櫃的松果購物之外，還有網購運送所需的物流，包含台驊投控、中菲行、宅配通也都是主要受惠族群；此外，也因網購的消費特性，商品包裝使用的紙箱，如造紙的正隆、永豐餘、榮成等廠商，都是網購商機衍伸出的受惠者。