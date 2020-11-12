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遊戲機供應鏈光環不滅

聯合新聞網 / 先探投資週刊

【文／吳旻蓁】

疫情助攻遊戲機消費商機擴大，三大巨頭銷售佳績一路從年初延續到年末，帶旺一系列供應商營運繳出佳績，且預期成長動能將持續至明年。

特殊時期總會出現特殊現象，今年在新冠肺炎疫情的帶動下，以「宅」為首的商機大爆發，造就了遊戲產業迎來一波大行情。研究機構Newzoo日前就提高今年全球遊戲市場的規模預估，預期將達到一七四九億美元，年增十九．六％，其中遊戲機將達五一二億元；同時研究機構拓璞也預期今年全球遊戲機銷售量將攀升至五三二一萬台，較去年大增近四成，且看好明年將再成長逾兩成達六五四五萬台。

三大遊戲機品牌搶市

研究機構對遊戲產業的樂觀展望，反映在三大遊戲機巨頭任天堂、索尼、微軟的財報上，其中，又以任天堂的營運表現最受市場矚目。在多款熱門遊戲軟體銷售長紅帶動下，任天堂上半年度（四到九月）遊戲主機銷量達一二五三萬台，年增逾八成，推升獲利較去年同期大增兩倍以上。強勁的市場需求也使任天堂罕見的在年中提高年度預期，獲利由原本預估的二○○○億日圓，上調至三○○○億日圓，為十二年來新高，而Switch的年度銷售目標也由的一九○○萬台上修至二四○○萬台。

在Switch銷售暢旺之際，索尼的PlayStation以及微軟的Xbox熱度不遑多讓，索尼第二季度PlayStation成長率達十一％，在各部門中最為搶眼，且即將開賣的PS5，在美國開放預購最初十二小時的訂單量相當於PS4十二周份的數量；至於兩款Xbox新機預售也早已銷售一空。

這波遊戲機火熱的市況，可望進一步延伸到相關供應鏈，包括組裝的鴻海、和碩，記憶體的旺宏、群聯，電源供應器的台達電、群電、光寶科，以及相關晶片協力廠的原相、瑞昱、立積、偉詮電、威盛，為台廠增添第四季乃至明年的成長力道。

在既有Switch大賣，又有新Switch備貨助攻的盛況下，作為Switch遊戲手把感測器獨家供應商的原相，第二季遊戲機的出貨數量，已與去年第三季的旺季相當，且預期全年出貨年增幅將有望超過五成水準，可見出貨的暢旺程度。不只遊戲機產品線繳出佳績，受惠宅經濟商機持續發酵，包括電競滑鼠、安防、真無線藍牙耳機（ＴＷＳ）、掃地機器人等產品線表現均展現明顯成長，加上產品組合轉佳，原相第三季營收與獲利雙雙創新高，且獲利年增近一倍，推升前三季ＥＰＳ達七．一八元。甫公布的十月營收也續創新高，為連續三個月締新猷。

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