【文／馮欣仁】

一場疫情打亂全球供應鏈，加上華為禁令前大量囤貨電子關鍵零組件，使得蘋果iPhone 12電源管理IC、快充IC等大缺貨，相關廠商也急單湧現。除了電子業之外，運動紡織與汽車零組件廠商也因疫情關係壓低庫存，如今隨著疫情和緩與傳統旺季來臨，紛紛加開產能，滿足客戶需求。

隨著美國總統大選暫告一段落，再加上年底消費旺季來臨，促使許多電子零組件如電源管理ＩＣ、快充ＩＣ、面板驅動ＩＣ等出現大缺貨，造成相關業者急單湧現。除了電子業之外，戶外運動機能成服飾、汽車零組件等廠商也因疫情關係，相關供應鏈壓低庫存，近期也出現回補拉貨潮。日前開賣引發市場搶購的蘋果iPhone 12，近來也面臨到電源管理ＩＣ的短缺困境；主要是因對手華為趕在美國封殺禁令前大量囤積晶片，讓本來就因疫情干擾供應鏈而短缺的晶片更加吃緊。

此外，此次iPhone 12已不再隨機附贈充電器，引爆全球Type-C快充充電器買氣，支援Type-C及20W快充ＩＣ大缺貨，國內已完成Type-C及20W快充ＩＣ開發的業者仍在少數，而要經過各家手機廠、或聯發科及高通等手機晶片廠認證通過，目前僅有偉詮電、天鈺、通嘉、創惟、鈺創等幾家業者。其中，偉詮電USB PD控制晶片WT6633P順利獲得高通QuickCharge 5認證，並導入國際一線手機大廠手機充電器。高通Quick Charge 5是針對智慧手機提供一○○Ｗ以上充電功率的快充技術，可以幫助使用者手機快速充電，從○％充電至五○％電量僅需五分鐘。

偉詮電受惠USB PD需求強勁

受惠USB PD控制晶片出貨暢旺，偉詮電第三季營收達七．二億元，創下單季歷史新高，加上業外轉投資收益挹注，稅後淨利達一．四九億元，優於去年同期，ＥＰＳ達○．八五元，累計前三季ＥＰＳ○．九九元。此外，新開發三二位元的低功耗微控制器（MCU）產品，本季開始小量出貨，加上主力產品USB PD控制晶片維持高檔，第四季業績可望優於去年同期。

進入旺季 櫻花營運看俏

因疫情關係與雙十一購物節，帶動中國家電需求強勁，尤其在宅經濟發酵之下，廚房小家電與掃地機器人銷量更是驚人，激勵中國家電相關個股今年以股價均出現大漲走勢，像是生產掃地機器人的科沃斯股價暴漲二．六倍、全球咖啡壺代工大廠新寶股份也大漲二倍。此外，受惠於中國房市復甦，促使空調、洗衣機、冰箱等白色家電銷量從第二季開始也逐步回溫，另外，廚房家電如抽油煙機、瓦斯爐等銷量也表現不錯。國內廚具設備龍頭櫻花，受惠高毛利智能產品銷售持續成長，以及淨水器新品市場反應熱絡，挹注第三季ＥＰＳ達一．○六元、年增約二成，創下同期歷史新高。