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財報行情大爆發

聯合新聞網 / 先探投資週刊

【文／黃俊超】

民主黨拜登將入主白宮，市場在塵埃落定之前，就開始發動明顯而強勁的漲勢，再加上新冠肺炎疫苗傳出好消息，台灣加權指數跟隨創下歷史新高，多頭攻勢再起，投資與投機機會遍地開花。

縱然川普尚未認輸，將對多個搖擺州提起訴訟，不過預期最終仍將會由拜登入主白宮，不確定因素消除，再加上美國輝瑞藥廠和德國生技公司BioNTech，宣布新冠疫苗第三期試驗顯示疫苗安全有效性逾九成，美國四大指數衝高，當中道瓊期貨指數一度驚見三○○○○點，台灣加權指數也跟著再創歷史新高。

新冠肺炎疫苗安全有效性優於預期，不過包含免疫力可維持多久等問題，仍遭到許多專家警告與質疑，然而，這些都無法阻擋股市表現，在極低利率加上眾多紓困政策下，資金潮水前仆後繼將股市持續推向更高峰。加權指數在美股強勢帶動與外資回籠下，再創歷史新高的一三二六二點，多頭風暴再次啟動。

風水輪流轉

以美股近日表現來看，在科技股領軍大漲過後，慢慢出現部分資金轉移至傳產與金融股的跡象，若疫苗真的問世，則在後疫情時代，原先的受惠與受害股可能出現反轉，而對台股來說，還必須加入美中科技戰趨緩的衝擊減緩，然而科技演進趨勢方向不會不變，投資依舊回歸到基本面，獲利仍是股價表現的最根本。

除了外在因素之外，加權指數攻擊的變化主要來自兩個方向，一是賣了將近一整年，也該賣累了的外資，終於出現較為大手筆的連續買盤；二是成交量能重返二○○○億元之上，動能充足將更有利股市表現，對於交易來說，有波動就有獲利機會，重點從來都不是這個盤該怎麼看，而是這個盤該怎麼操作。

美股本波段自十月三十日起漲，道瓊工業、S&P 500、Nasdaq與費城半導體，四大指數全數過高，然而，在輝瑞發布疫苗的好消息後，開始出現明顯變化，道瓊指數持續走揚，而漲幅相對高的產業，集中在原先所謂的疫情受害股身上，包含航空、郵輪、酒店與度假村、博弈等產業，尤以波音的大漲最具有代表性。

獲利跳升與由虧轉盈

代表科技類股的Nasdaq與費城半導體指數，則在疫苗可望問世消息發布後拉回，從技術面的角度來說，可以當作是漲多過後的修正，從籌碼的角度，則是資金從漲多的科技股，轉向至金融股與被低估的價值型股票，另外一種可能，則是未來展望可能不如原先預期的那麼樂觀，估值與評價必須再次檢視。

回到台灣加權指數來看，帶動指數上漲力量的權值股，主要領漲者也有從科技類股轉向台塑集團與金融股的跡象，且順勢持續向上創高，成交量能回到二○○○億元之上，扭轉均線為多頭排列，技術指標也有利短多持續發展，不過從櫃檯指數來看，雖然站上所有均線且量能也跟著增加，但是指數仍舊尚未脫離區間整理。

【全文詳情及圖表請見《先探投資週刊》2117期；訂閱先探投資週刊電子版

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