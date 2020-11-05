快訊

史上最重！和泰產險違反公司治理 遭罰1140萬元

Superdry不撤台了！明年換代理商接手重整市場

聽新聞
test
0:00 / 0:00

全球電動車電池市占大洗牌

聯合新聞網 / 先探投資週刊

【文／魏聖峰】

不論特斯拉、比亞達還是福斯的電動車生產，都必須面臨電池供應的問題，今年前七個月，全球電動車電池製造商排名，以中國和南韓業者領先。

電動車大廠特斯拉今年上半年在德國柏林附近動工興建全球第三座超級工廠，完工後年產量將達到兩百萬台。對特斯拉來說，如何快速讓電動車產能大量開出的關鍵，在於電動車用的鋰電池生產速度，是當前最大挑戰。為此，市場傳出特斯拉打算入股南韓ＬＧ化學約一成股權，更積極尋找鎳、鈷礦源，避免生產電動車關鍵原料短缺。

特斯拉今年來股價漲幅超過四．二倍，資本市值從去年十月初起漲前的四三．八三億美元，最高一度達到四六四三億美元，一度擠到全球第十一大資本市值企業。近期股價漲多拉回，資本市值跌到三八九四億美元左右。特斯拉要想維持在全球前十五大市值企業排行內，電動車生產量維持高成長是最大重點。

特斯拉積極尋找礦源

去年特斯拉電動車出貨三六萬台，今年出貨目標是五○萬台。過去一年來特斯拉股價大漲的內涵是來自上海的超級工廠投產運轉，在中國製Model 3產能開出下，拉高特斯拉電動車全球出貨量表現，也是今年生產目標會訂在五○萬台的原因。

馬斯克在七月下旬特斯拉的財報會議上指出，電池成本昂貴，仍是要面對的最大挑戰，特斯拉目前正積極尋找鈷、鎳和銅等相關鋰電池供應鏈。為了確保電池原料供應量充足，特斯拉未來可能會進入採礦業；近期外電報導傳出，馬斯克在美國內華達州買下一座鎳礦採礦權；也和全球最大商品和礦業交易商的嘉能可（Glencore）達成鈷供應協議，特斯拉每年製造向嘉能可購買六千公噸的鈷，主要供應上海和德國超級工廠，用於電動車電池生產。特斯拉預期，上海超級工廠每周的電動車產量將達一千到三千公噸。在產能全開情況下，預估一年需要一二○○公噸的鈷。

不只是鈷，鎳和銅的礦源也都是特斯拉積極尋找的標的。最近市場傳出特斯拉和澳洲礦商必和必拓集團（BHP Group）談判鎳金屬交易協商；馬斯克同時也和全球主要採礦供應商談判鎳、銅等礦源供應。隨著電動車在未來汽車產業的普及化，特斯拉在全球電動車市場市占率約十七％，該公司最早面臨生產電動車電池材料來源不足的問題，現在積極和全球礦商達成採購協議，不但能確保未來礦源的供應外，還能提早卡位競爭者的原料供應來源。礦業分析師推測，國際礦業供應商未來會調整礦產供應，對於生產電動車電池所需原料的礦產生產量逐漸提高，來因應市場需求，也能增加礦商的營運表現。不僅是特斯拉，福斯集團、ＢＭＷ和豐田汽車集團等對於鎳、鈷和銅等的需求也會逐年增加，並碰到類似特斯拉目前的問題。

原物料市場中，鈷比鎳的價格超出一倍以上，而鈷和鎳都是生產電動車電池需要的原料。為了降低對鈷依賴性，特斯拉已在研發無鈷電池，但這項技術需要時間，預料短期間內全球電動車電池材料中，鈷還是無法被取代的原料。鈷礦價格高與礦源相對稀少有關，現在全球鈷礦的四分之三來自剛果，當地採礦商為了賺錢，當地血汗礦區到處都是，剛果只能施壓礦產供應商調漲價格，這現象也代表未來鈷的原料價格下不來。嘉能可不僅與特斯拉正在議價未來鈷供應的合約價格，三星集團、SK Innovation、中國格林美公司（GEM Co）、BMW也都積極向嘉能可和澳洲鈷供應商簽合約，確保未來鈷供應鏈不會短缺。雖然嘉能可最近訂單接不完，但要如何確保按時交貨並不容易；一八年鈷礦因為供過於求而價格崩盤，當時許多客戶選擇不履約價格再去找新合約，嘉能可如何解決來自剛果上游採礦業者要求漲價，然後如何說服客戶接受漲價，都是不容易的問題。

【本文未完，全文詳情及圖表請見《先探投資週刊》2116期；訂閱先探投資週刊電子版

延伸閱讀

電動車概念股 強強滾

限定版彩虹Model X免費開三天！特斯拉「改變」提案開跑

特斯拉「智慧召喚」失敗影片直擊 頭過身不過、刮花BMW保險桿

比特斯拉超級充電站更厲害！全球首個600kW充電站「藍莓」誕生了

相關新聞

謝金河：美國大選牽動台股命運

十一月三日美國總統大選投票日，全球聚焦到底誰能勝出，這一陣子川普與拜登陣營攻防激烈，高潮迭起，美國選民的投票率也可能創下歷史新紀錄，台灣的民眾關注美國總統大選，用力的程度不下於年初台灣的總統大選。我們先來看美國股市呈現的訊號。

全球電動車電池市占大洗牌

不論特斯拉、比亞達還是福斯的電動車生產，都必須面臨電池供應的問題，今年前七個月，全球電動車電池製造商排名，以中國和南韓業者領先。

華為禁令鬆綁 概念股站起跑線

受到華為禁令的影響，不少廠商出貨受阻，如今美方宣布禁令將有限度的鬆綁，相關概念股可望受惠。

FAAMG在台灣

危機就是轉機，在美中貿易大戰夾擊之中，台灣脫穎而出，憑藉著多年來致力於發展半導體與資通訊產業，並奠定深厚的技術能力，也讓FAAMG等國際大咖們前仆後繼來台投資，進而帶動資訊安全、伺服器等新商機。此外，在台積電領軍之下，對於先進製程所需的EUV設備與特用化學，成為兵家必爭，促使ASML、信越化學等外商也擴大對台布局。

財報悍股向錢衝

隨著不確定性因素影響逐漸消除，股市可望回復原本活力，操作則回歸基本面，可從第三季財報著手，逢低布局趨勢性績優股。

筆電缺貨概念股 誰先衝出？

受惠於疫情下的遠距商機，帶動筆電需求強勁，隨歐美地區疫情有捲土重來跡象，預料筆電需求仍會持續增加。

DRAM醞釀景氣回升行情

美中對抗以來，DRAM需求持續疲弱，原以為今年可伴隨５Ｇ發展恢復元氣，不料碰上疫情阻礙。好在產業終見落底訊號，相關廠商營運也將迎來回升態勢。

量縮撈底時機！

驚奇十月尚未結束，川普寄望每日一爆助扭轉民調落後頹勢，最終結果難以預料，紓困案亦持續卡關，股市躊躇不前；台灣加權指數呈現量縮高檔整理格局，法說會如火如荼，第三季財報陸續出爐，為短線個股股價調整依據。

謝金河：選股不選市中的個股奇兵

近幾個月來，全球股市都出現平台震盪、步履蹣跚的格局，最主要原因是市場正等待著美國總統大選揭曉，川普或拜登，誰入主白宮，攸關未來四年美國與中國的關係，也攸關全球地緣政治的變化，全球勢必屏息以待。

蘋果報復性追單

新款iPhone 12發表後，性價比較去年的i11高出很多，造成網購平台和現場排隊都出現人龍。產業分析師臆測，這次有機會出現當年iPhone 6的超級換機循環。

全球半導體產業洗牌 爭霸主

英特爾以九○億美元賣掉記憶體業務，今年成為全球半導體史上最大併購的年度。ＡＩ、物聯網、雲端、資料中心、車電是近兩年半導體併購的重心。

想換機嗎？ iPhone 12亮點看這裡

全球科技大廠蘋果旗下今年的旗艦機款iPhone 12終於亮相，除新增LiDAR掃瞄儀功能之外，更大打環保風，帶動蘋果供應鏈及周邊商品商機崛起。

熱門新聞

全球電動車電池市占大洗牌

蔡明彰觀點：美大選後台股新主流現身

謝金河：美國大選牽動台股命運

華為禁令鬆綁 概念股站起跑線

選後回歸基本面 被動元件起漲

FAAMG在台灣

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。