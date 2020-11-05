華為禁令鬆綁 概念股站起跑線

【文／吳禹潼】

受到華為禁令的影響，不少廠商出貨受阻，如今美方宣布禁令將有限度的鬆綁，相關概念股可望受惠。

二○一九年五月十六日，美國商務部以國家安全為首要理由，將華為及七○家附屬公司列入出口管制的「實體名單」，限制美國企業向華為提供含有美國技術的相關產品，華為禁令的效應就從此時開始不斷發酵。雖然先前在經過G20的會談之後，美國短暫的放鬆對華為的相關制裁，但來到了二○二○年，隨著美中關係緊張的態勢持續升溫，禁令又再進一步地增強。

今年五月十五日，美國商務部大動作宣布加強出口管制，要求使用美國晶片製造設備的外國企業，在對華為出貨之前也必須先取得出口許可，當然也包括了要求晶圓代工大廠台積電不得再向華為供貨，受到管制令的影響，九月十四日華為正式遭到台積電斷炊。

美國放寬與資安脫產品

不過仔細來看，作為全球半導體第一大國的美國，每年光是晶片出口所帶來的獲利就不容小覷，而華為每年採購約二○○億美元的半導體，占全球半導體市場份額約五％。同時，若是從美國企業的年度銷售額來看，華為所占的比例達八．七％（大約二○億美元）。由此看來，對於美國半導體廠商來說，華為確實是相當重要的大客戶之一，也因此，禁令造成華為採購大幅下降，將直接導致包括美國在內的半導體企業營收、利潤以及市場份額大幅衰退。

面對此狀況，美國當然也開始有所動作因應，根據金融時報引述知情人士的消息指出，美國官員近期已經向各科技業者說明，只要出貨的相關晶片不是用在華為的５Ｇ業務之上，美國就會放寬標準，准許各大企業持續向華為供貨。若此消息屬實，華為旗下的非５Ｇ手機業務就有望迎來一線生機，市場看好包括台積電、聯發科、供應高階鏡頭的大立光以及砷化鎵龍頭廠穩懋，甚至於更多先前受到影響的台灣華為供應鏈廠商，都有望受惠此次禁令的鬆綁。

對照先前外媒的報導，三星日前已經向美國申請並獲得批准，得以保留華為做為其客戶，由於顯示器面板與網路安全的疑慮較不相關，確實屬於較不敏感的產品項目，所以三星可說是這一次擴大華為制裁之後首家獲得此類型批准的公司。換句話說，三星現在已經獲得合法向華為提供OLED面板的權利。同時，根據日經新聞引述消息人士報導，索尼（Sony）與豪威科技（OmniVision）也雙雙獲得美國政府的許可，能夠繼續向華為提供CMOS影像感測晶片，由此可以推論，越來越多晶片商能夠向華為供貨的日子確實指日可待。

ＣＩＳ封測市況火熱

更進一步來看CMOS影像感測晶片的部分，Sony是華為頂級CMOS影像感測器晶片的專屬供應商，由於Sony與豪威科技得到出貨的許可，後段的封測廠商當然也就能夠迎來訂單，身價水漲船高，法人表示，在出貨重返正常軌道的帶動之下，同欣電、精材以及京元電都可望受惠。