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FAAMG在台灣

聯合新聞網 / 先探投資週刊

【文／馮欣仁】

危機就是轉機，在美中貿易大戰夾擊之中，台灣脫穎而出，憑藉著多年來致力於發展半導體與資通訊產業，並奠定深厚的技術能力，也讓FAAMG等國際大咖們前仆後繼來台投資，進而帶動資訊安全、伺服器等新商機。此外，在台積電領軍之下，對於先進製程所需的EUV設備與特用化學，成為兵家必爭，促使ASML、信越化學等外商也擴大對台布局。

在美中科技大戰與疫情肆虐之下，更加凸顯台灣在半導體與資通訊產業之得天獨厚之優勢，也吸引臉書、亞馬遜、蘋果、微軟與谷歌，即所謂的尖牙股（FAAMG）等科技巨擘們看中台灣，紛紛進駐投資。微軟日前宣布加碼投資台灣，將在台設立首座Azure資料中心等四項大型投資，這也是微軟三一年來在台最大投資，未來四年內將可創造三千億台幣商機、三萬個就業機會，並培育逾二○萬個數位人才。

此外，微軟將在台灣設立全球第六六個雲端資料中心，落實資料中心在地化，同時在台灣新設辦公室，成立Azure雲端硬體與基礎建設團隊，為僅次於西雅圖總部全球二大雲端資料中心工程團隊，同時擴大夥伴生態系合作、強化資安服務等，將把台灣打造成亞洲數位轉型中樞，作為亞洲主要營運中心。之所以微軟大動作加碼投資台灣，無非是看好台灣在５Ｇ、資料中心、伺服器代工製造的實力；對於國內伺服器相關供應鏈廠商而言，是一大商機。

微軟砸重金在台設立Azure

除了微軟之外，搜尋引擎龍頭Google也早已在台灣深耕。過去十年來，Google網路基礎建設投資在台灣，共計創造了七．二萬個工作機會，繼彰濱工業區與台南後，近期將在雲林購買土地，興建全台第三座資料中心。Google台灣總經理林雅芳說：「所有的供應鏈都在台灣這個小小的島上，一個小時可以全部湊齊，可以討論完什麼產品能做、不能做，這是為什麼Android、Chromebook與雲端產業生態鏈能深化，這是台灣的優勢。」根據業界指出，微軟Azure來台落地與Google不同，Google是在台灣選址自行設置資料中心，但微軟Azure是採主機代管（colocation）的模式，主要將以中華電信及宏碁旗下的宏碁雲架構來負責營運，地點分別會設立在中華電信的板橋機房，及宏碁雲架構的龍潭機房。其中，宏碁雲架構公司所負責營運的龍潭資料中心原本屬於宏碁旗下的安碁資訊，而在安碁規劃上櫃時進行分拆，安碁業務以資安為主。

由於台灣對智慧財產權、資安保護及產業彈性特色，凸顯了台灣具信賴、有韌性的新價值，吸引國際大廠來台投資。尤其，近來政府大力推動資訊安全產業，加上微軟等國際大咖投資協助台灣廠商在資安技術能力之提升。隸屬於宏碁集團的安碁資訊為國內第一家股票掛牌的資安監控委外服務廠商，其主要經營業務為資訊安全整合性監控、防護服務、資訊安全專業顧問服務及資訊安全平台建置服務。受惠線上會議、遠距工作增加，帶動防疫性資安方案需求逐步上升，未來遠端存取與控制、特權帳號管理與遠端資安監控分析等都將成為未來發展重點；安碁目前仍以政府公部門標案為主，營收占比約六～七成，其餘則是民間企業資安服務。日前安碁資訊也宣布攜手趨勢科技，將整合雙方技術，強化資安服務。透過旗下智能ＳＯＣ資安監控中心，將整合趨勢科技ＭＤＲ託管式偵測及回應服務，把全球與本地的威脅情資、ＳＯＣ事件分析等資料進行交流分享，提升資安產業發展。

ASML攜手台積電 稱霸全球

向來台灣是蘋果供應鏈重要成員之一，日前竹科管理局也證實蘋果早在二○一四年就來台設立秘密實驗室，落腳竹科龍潭園區之後，蘋果電腦低調在龍潭廠區旁建Micro LED新廠，取名「龍三新廠」，同時攜手台灣ＬＥＤ磊晶龍頭晶電、面板大廠友達等共同投入新世代顯示器技術研發；如此也更加凸顯未來蘋果仰賴台廠之程度只會增不會減。

【本文未完，全文詳情及圖表請見《先探投資週刊》2116期；訂閱先探投資週刊電子版

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