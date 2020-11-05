謝金河：美國大選牽動台股命運

【文／謝金河】

十一月三日美國總統大選投票日，全球聚焦到底誰能勝出，這一陣子川普與拜登陣營攻防激烈，高潮迭起，美國選民的投票率也可能創下歷史新紀錄，台灣的民眾關注美國總統大選，用力的程度不下於年初台灣的總統大選。我們先來看美國股市呈現的訊號。

選前一周，美股呈現跌勢，蘋果法說會後股價重挫，在十月三十日的當周道瓊指數下挫一八三三．九七，跌幅達六．四七％，Nasdaq跌六三六．六九，跌幅五．五一％，費半指數跌一一四．○八，跌幅是四．八三％，這個跌勢似乎是預測拜登會勝選，不過在三日美國投票日當天，道瓊大漲五五四．九八點，漲幅是二．○六％，Nasdaq漲二○二．九六，漲幅是一．八五％，費半也上漲四二．六六，漲幅是一．八九％，這個投票日的美股大漲，似乎又有川普勝選的態勢。

這一輪美國總統大選看起來空前激烈，選前一刻，美國主流媒體尤其像是ＣＮＮ簡直成了拜登的啦啦隊，但是很多社群媒體賭川普贏，如果從造勢場合民眾熱情參與的程度來看，川普看起來比較有勝算，台灣的地下賭盤也以賭川普贏比較多。

季報效應會調整股價

這場美國大選為什麼吸引台灣民眾高度關注？最主要的原因是拜登與川普代表著美國未來四年的路線，如果川普贏了，台美關係會在現行基礎下繼續運作，美國對台軍售持續，美國持續對中國加壓，可能是台灣最期待看到的事；反之，若拜登選贏了，美台關係可能會出現變化，而且拜登與中國關係密切，也可能影響美國對中國的態度，這也成了資本市場的變數，因此，市場普遍認為川普當選，有利台股再往前走一步。

這一周對台股來說是十分關鍵的一周，當然美國總統影響台股會十分重大；另一個是台股進入超級財報周，第三季財報效應成了股價調整的重要變數；三是十月營收也將陸續公告，這也可以看出第四季未來的新變化。而這三大因素也將決定台股在一二一四四到一三○三一．七的箱型平台整理後的下一步。

當然美國大選不是我們能左右的，但是第三季財報，我們可以用力來剖析，從季報來看，半導體、太陽能及面板產業都出現了顯著的變化。先從半導體來看，台積電前三季ＥＰＳ十四．四七元，淨利三七五一．二億，這是史上新高，最值得提的是，毛利率從五一．八、五三到五三．四％，這是史上最難得的成就。而過去一直表現不佳的聯電，這一回在美國制裁中芯半導體後，毛利率也有顯著拉升，從去年十一．七四％，到去年第四季拉高到十四．三八％，今年第三個季度是十九．二二、二一．二一及二一．四％。這個毛利率拉高，表現在本業淨利上面，第三季淨利九一．○六億元，前三季本業獲利一六三．九二億元，比去年同期的二六．七二億元是大幅成長，ＥＰＳ一．四五元。

半導體盛況數十年罕見

聯電在公布季報後，外資大舉砍殺，主要原因是聯電在晉華案似乎是扮演污點證人角色，只被輕判罰六千萬美元，外資認為聯電的中國業務可能會受影響，其實聯電已調整好腳步，未來資本支出會減少，折舊攤提降低，八吋晶圓漲價的情況下，聯電獲利可能逐季上升，二○二○年三個季度，聯電的淨利從二二．○六、六六．八到九一．○六億，單季ＥＰＳ○．七五元，如果照這個方向發展下去，今年ＥＰＳ站穩二元，明年有坐二望三的架式，股價可能產生巨大變化，這次外資殺出聯電可能是一次進場買進的機會，市場上像威剛的陳立白、光罩的吳國精等專業人士都逢低布局聯電，傳光罩用投資公司名義，以均價十五．七七元買入聯電二萬張，威剛進出聯電頻繁，十月十五日以每股三一．五五元又加碼聯電一六○○張，從這個態勢來看，聯電在美中科技冷戰中似乎會扮演重要角色！這一次聯電市值上升，已晉升到全台第十一大市值企業，聯電的位置正在改變中。在這種情況下，旺宏前三季淨利四一．七億，ＥＰＳ二．二五元，也有不錯表現，旺宏與華邦電也是中芯在兆易創新轉單中的受益者。半導體產業盛況空前，怪不得連力晶的黃崇仁都說，這是幾十年難得一見的奇景，像是先進封裝的精材十一月三日一度拉至漲停，營收每股月都創新高，似乎進入高成長時刻，而先進封裝的晶片堆疊必須用到萬潤的點膠機，這個效應才剛開始發酵，萬潤的股價也率先寫下七九元的高價。

我特別注意到市場在盤整膠著中個股整理的姿態，像萬潤在平台整理中穩步走高，這一陣子大盤下壓到一二五○○點以下，但萬潤仍昂首向上突破，這是超強走勢，也預告未來角色的重要性。如果對比一下，可以發現這一波太陽能產業熱度升高，但是太陽能網版的倉和在上半年業績大好的情況下，股價卻從二九五元殺到一八五元，技術線型完全呈現空頭排列，這是非常弱勢的走法，也預告可能基本面出了問題，這種技術面走在基本面之前的還有博智，營收與獲利仍走高，但股價卻從一八三元殺到一○九元，看起來也是基本面有問題。這回ＳＭＴ的台表科從一五二元殺到九四元，所有均線呈現空頭排列，也是預告未來基本面的弱勢，大家把基本面與技術面搭配一下，有利於個股的判斷。