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筆電缺貨概念股 誰先衝出？

聯合新聞網 / 先探投資週刊

【文／劉瓊雯】

受惠於疫情下的遠距商機，帶動筆電需求強勁，隨歐美地區疫情有捲土重來跡象，預料筆電需求仍會持續增加。

新冠肺炎（COVID-19）疫情在二○二○年初大爆發，並迅速蔓延至全球，而各國為了避免疫情擴散，紛紛祭出封城、鎖國的政策，迫使企業的工作方式與教育型態出現轉變，即便電子業在上半年處於傳統淡季，但因疫情吹起的遠距模式，帶動筆電需求急速成長。

教育用筆電缺很大

進入第四季，全球每日確診數仍持續攀升，依舊沒趨緩現象，歐美地區甚至有捲土重來之勢，也確立了歐美地區民眾在遠距工作及教學模式必然會再延長，使遠距商機熱度持續升溫。

全球筆電市場在疫情衍生出的遠距趨勢中異軍突起，根據美國科技市調機構Canalys發布的最新報告中指出，受惠於居家辦公趨勢，第三季全球共出貨七九二○萬台電腦，較去年同期成長十二．七％，是過去十年以來最強勁的增幅，當中又以筆電的出貨量最強勁，第三季已達六四○○萬台，更是逼近二○一一年當年累積至第四季時的六四六○萬台水準，筆電與行動工作站機型（mobile workstations）年增率達到二八．三％；報告中也發現，為因應遠距教學的需求，多國政府正在大規模採購電腦，點名宏碁為最大受益者。

的確，宏碁會被點名並不是沒有道理，根據Canalys發布的數據來看，宏碁第三季電腦出貨量達五六○萬台，年增十五％，居各大國際廠牌之冠。針對筆電市況，宏碁在九月份曾釋出筆電需求暢旺，但供應端零組件持續缺貨的消息，董事長陳俊聖指出，筆電供不應求，強調「不是零組件缺貨，而是需求太強勁」，市場對筆電的需求量，遠大於供給量，指出訂單能見度已經看到明年，教育用筆電更是「缺很大」。

強勁的需求也表現在宏碁的營運表現上，疫情剛開始爆發的時候，營收表現出現明顯跳增，三月份營收衝破二○○億元大關後，惟四月份小幅下降，五月起便持穩在二○○億元之上，八月營收改寫當年新高二七二．七三億元，九月續創新高，來到二九五．一五億元，連兩個月的好成績，推升第三季營收來到近二三季新高，達八○○．二九億元，季增二二％，年增二七．三％，優於市場預期，前三季營收一九四四．八五億元，成長一二．六％。

在筆電仍供不應求的同時，除終端品牌廠營運暢旺之外，相關上中下游供應連以及周邊商品包含ＩＣ設計的原相、新唐、九齊，ＰＣＢ的金像電、瀚宇博，散熱的奇鋐，電源供應器台達電、僑威等廠商，業績可望隨著筆電的缺貨及熱賣而水漲船高。

【全文詳情及圖表請見《先探投資週刊》2115期；訂閱先探投資週刊電子版

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