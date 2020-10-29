DRAM醞釀景氣回升行情

【文／吳旻蓁】

美中對抗以來，DRAM需求持續疲弱，原以為今年可伴隨５Ｇ發展恢復元氣，不料碰上疫情阻礙。好在產業終見落底訊號，相關廠商營運也將迎來回升態勢。

自一八年下半年的美中貿易戰開打後，動態隨機存取記憶體（DRAM）市場需求疲軟，導致嚴重供過於求，價格不斷走跌，一九年全年記憶體市場成長率大幅萎縮逾三成。原本市場期待今年隨著ＡＩ、５Ｇ等技術的日益成熟化，可為記憶體帶來許多創新應用，產業面將逐漸恢復元氣，然而突然爆發的新冠肺炎疫情與日漸升級的美中對抗卻打亂了記憶體的復甦腳步。

在今年第一季新冠肺炎大流行以前，IC Insights原預測今年整個記憶體市場將呈現十四％的強勁成長率，然而隨著大環境變化多端，記憶體成長率預估遭下修。雖今年上半年因肺炎衍生的科技商機，帶動ＮＢ、伺服器、資料中心等對於DRAM需求提升，加上宅經濟發威，促進電競產品、遊戲機銷售暢旺，均使DRAM出貨量成長，進而帶動價格上漲。

谷底已到 DRAM蓄勢反彈

但隨著時序進入下半年，因市場訂單已多於上半年完成備貨，加上華為禁令前的拉貨效應也於九月結束，使DRAM市況反轉，價格跌勢再起，預估第四季將再下跌約五％。不過，市場也看好，在廠商持續庫存去化，以及全球前三大DRAM廠包括三星、ＳＫ海力士及美光今年資本支出已轉為保守，預估明年上半年供給成長有限，DRAM將有望展現強勁成長態勢。

法人預測，因不少被遞延的３Ｃ需求將重新啟動，加上雲端新常態將使資料中心的落實成為近年DRAM需求成長的主要推手，明後年產業連續成長可期，其中，摩根大通看好，繼今年DRAM市場持平表現後，明年可望成長九％，達六八○億美元。在DRAM產業落底訊號浮現，外加美國有可能進一步對中國記憶體廠如長鑫存儲、長江存儲等祭出禁令，都將構成國內記憶體廠商營運與股價動能的一大助力，帶動包括南亞科、威剛、華邦電、旺宏、宇瞻、宜鼎、創見 等廠商營運見曙光。