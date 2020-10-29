快訊

獨／馬英九晚間火力全開 連三罵民進黨政府「無恥」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

DRAM醞釀景氣回升行情

聯合新聞網 / 先探投資週刊

【文／吳旻蓁】

美中對抗以來，DRAM需求持續疲弱，原以為今年可伴隨５Ｇ發展恢復元氣，不料碰上疫情阻礙。好在產業終見落底訊號，相關廠商營運也將迎來回升態勢。

自一八年下半年的美中貿易戰開打後，動態隨機存取記憶體（DRAM）市場需求疲軟，導致嚴重供過於求，價格不斷走跌，一九年全年記憶體市場成長率大幅萎縮逾三成。原本市場期待今年隨著ＡＩ、５Ｇ等技術的日益成熟化，可為記憶體帶來許多創新應用，產業面將逐漸恢復元氣，然而突然爆發的新冠肺炎疫情與日漸升級的美中對抗卻打亂了記憶體的復甦腳步。

在今年第一季新冠肺炎大流行以前，IC Insights原預測今年整個記憶體市場將呈現十四％的強勁成長率，然而隨著大環境變化多端，記憶體成長率預估遭下修。雖今年上半年因肺炎衍生的科技商機，帶動ＮＢ、伺服器、資料中心等對於DRAM需求提升，加上宅經濟發威，促進電競產品、遊戲機銷售暢旺，均使DRAM出貨量成長，進而帶動價格上漲。

谷底已到 DRAM蓄勢反彈

但隨著時序進入下半年，因市場訂單已多於上半年完成備貨，加上華為禁令前的拉貨效應也於九月結束，使DRAM市況反轉，價格跌勢再起，預估第四季將再下跌約五％。不過，市場也看好，在廠商持續庫存去化，以及全球前三大DRAM廠包括三星、ＳＫ海力士及美光今年資本支出已轉為保守，預估明年上半年供給成長有限，DRAM將有望展現強勁成長態勢。

法人預測，因不少被遞延的３Ｃ需求將重新啟動，加上雲端新常態將使資料中心的落實成為近年DRAM需求成長的主要推手，明後年產業連續成長可期，其中，摩根大通看好，繼今年DRAM市場持平表現後，明年可望成長九％，達六八○億美元。在DRAM產業落底訊號浮現，外加美國有可能進一步對中國記憶體廠如長鑫存儲、長江存儲等祭出禁令，都將構成國內記憶體廠商營運與股價動能的一大助力，帶動包括南亞科、威剛、華邦電、旺宏、宇瞻、宜鼎、創見　等廠商營運見曙光。

【全文詳情及圖表請見《先探投資週刊》2115期；訂閱先探投資週刊電子版

延伸閱讀

半導體第二波行情是記憶體？

判決出爐！ 聯電與美司法部以6,000萬美元罰金和解

聯電與美司法部就營業秘密案達成和解 早盤翻紅

判決出爐！ 聯電承認侵害營業秘密 以6千萬美元罰金和解

相關新聞

謝金河：選股不選市中的個股奇兵

近幾個月來，全球股市都出現平台震盪、步履蹣跚的格局，最主要原因是市場正等待著美國總統大選揭曉，川普或拜登，誰入主白宮，攸關未來四年美國與中國的關係，也攸關全球地緣政治的變化，全球勢必屏息以待。

筆電缺貨概念股 誰先衝出？

受惠於疫情下的遠距商機，帶動筆電需求強勁，隨歐美地區疫情有捲土重來跡象，預料筆電需求仍會持續增加。

DRAM醞釀景氣回升行情

美中對抗以來，DRAM需求持續疲弱，原以為今年可伴隨５Ｇ發展恢復元氣，不料碰上疫情阻礙。好在產業終見落底訊號，相關廠商營運也將迎來回升態勢。

量縮撈底時機！

驚奇十月尚未結束，川普寄望每日一爆助扭轉民調落後頹勢，最終結果難以預料，紓困案亦持續卡關，股市躊躇不前；台灣加權指數呈現量縮高檔整理格局，法說會如火如荼，第三季財報陸續出爐，為短線個股股價調整依據。

蘋果報復性追單

新款iPhone 12發表後，性價比較去年的i11高出很多，造成網購平台和現場排隊都出現人龍。產業分析師臆測，這次有機會出現當年iPhone 6的超級換機循環。

全球半導體產業洗牌 爭霸主

英特爾以九○億美元賣掉記憶體業務，今年成為全球半導體史上最大併購的年度。ＡＩ、物聯網、雲端、資料中心、車電是近兩年半導體併購的重心。

想換機嗎？ iPhone 12亮點看這裡

全球科技大廠蘋果旗下今年的旗艦機款iPhone 12終於亮相，除新增LiDAR掃瞄儀功能之外，更大打環保風，帶動蘋果供應鏈及周邊商品商機崛起。

賣方市埸喊水結凍的產業

面對十月以來大盤成交量驟降，接下來有美國總統大選變數，觀望氣氛越來越濃，選股上為免意外性利空下跌，選擇產品是賣方市場，相對有長線保護短線之效，包括晶圓代工、驅動IC、MOSFET IC、電源管理IC、運輸、塑化、水泥等具有漲價題材族群可特別注意。

謝金河：美國總統大選後 台股會如何？

美國總統大選進入最後攤牌的關鍵時刻，美國歷史上很少看過兩個年逾七旬的老人在台上拚搏，從主流媒體的民調來看，川普防疫不力，拜登在民調上取得領先，但是選前爆發的「電腦門」事件，拜登的兒子涉入嚴重的貪腐醜聞，拜登與中國的資金往來也被放大檢視，到底對選情會帶來多大衝擊，市場都屏息以待。

美國選前多空選股兵推

美國總統大選進入十月驚奇的下半場，誰能入主白宮仍是未定之天，不確定性瀰漫市場，台股成交量能明顯萎縮，然部分個股仍具表現空間，除了強勢股之外，第三季財報佳與未來展望看俏的趨勢股，是可以布局的方向。

蘋果的5G之戰

三星、華為等非蘋陣營均早已推出多款5G手機，但似乎叫好不叫座。然而，市場目光焦點均集中在蘋果5G手機iPhone 12，藉此引爆全球5G手機銷量的新拐點，帶動蘋果供應鏈本季營運增溫，包括晶圓代工、IC設計、PCB與射頻元件等相關廠商也可望雞犬升天。

攻萬三主流部隊

美國費半指數再創歷史新高，一度帶動台股指數向一萬三千點接近，半導體主軸地位不變；政策推動的綠能產業，這次反彈一半以上個股股價領先創新高；其他如缺貨漲價的筆電相關零組件、運輸、二線塑化等表現都相對強勢，台股指數在美國總統大選前，高檔震盪量縮，業績股仍擔綱要角。

熱門新聞

謝金河：選股不選市中的個股奇兵

三大理由！顯卡有望接棒太陽能飆漲

半導體第二波行情是記憶體？

DRAM醞釀景氣回升行情

筆電缺貨概念股 誰先衝出？

川普V.S拜登 選股策略大分析

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。