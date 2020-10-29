【文／黃俊超】

驚奇十月尚未結束，川普寄望每日一爆助扭轉民調落後頹勢，最終結果難以預料，紓困案亦持續卡關，股市躊躇不前；台灣加權指數呈現量縮高檔整理格局，法說會如火如荼，第三季財報陸續出爐，為短線個股股價調整依據。

權力使人腐化，絕對的權力使人絕對的腐化」這句名言出自英國阿克頓爵士，縱然，人文社會並非如自然科學，少有理論或定律能放諸四海皆準，且成為普世認同價值，不過這段話以現狀來看，似乎每個國家或多或少皆有類似問題，就連全球最強大的美國，總統大選最後關頭每日一爆，也不脫這個範疇。

除了美國總統大選結果難測外，由於參議院二十六日起進入休會期，直至大選之後才會開議，顯示華府已放棄在十一月三日大選之前，通過新一輪刺激經濟協議，參院撥款委員會薛爾比表示，十一月前敲定刺激方案的機率「非常、非常渺茫」。美國四大指數近期拉回至季線附近震盪，仍以費城半導體表現較強。

低量壓縮指數表現

股市冷冷的，產業卻熱熱的，處理器大廠AMD宣布將以三五○億美元收購FPGA大廠Xilinx，新AMD將兼備CPU、GPU、FPGA、SoC完整軟體實力，業務橫跨個人電腦、資料中心、5G通訊、汽車晶片、遊戲產品、航太、國防等眾多領域，尤其搶攻資料中心商機，強強聯手將可望與Intel、Nvidia三分天下。

回到台股來看，加權指數仍舊維持高檔、低量的區間震盪，成交量能已經連續十個交易日未超過二○○○億元，法人近期動作也見縮小。月線與季線緩步上移至一二七三○～一二七九○點之間，不過季線已逐漸走平，再往下則是一二一四四點與一二一四九點連接的趨勢線，為區間下緣，亦與半年線位置相近。

而在櫃檯指數方面，同樣持穩於相對高檔，不過目前已領先回到月線與季線位置，成交量能持續萎縮，已低於七月初高峰量能時的四成，呈現量能不彰、買盤無以為繼，然也無明顯賣壓湧現，中小型股仍具各自表述空間，且維持輪動不變。操作上建議暫時低持股等待下一波趨勢成形，亦可逢低布局績優股。

除了國際股市與政經局勢變化外，在第三季財報方面則須留意匯損，目前已知如大立光約吃掉單季的一成獲利，可成則約侵蝕每股純益三．一九元，高毛利率或具轉嫁能力的公司，損傷比率上相對較低，不過如代工廠或其他毛利率偏低公司，若股價仍處於相對高檔，則恐將面臨較大壓力。

績優半導體股為指數衝關要角

加權指數停滯在相對高檔已將近一季的時間，其中最重要的當然是占權值比重約當三成的龍頭台積電，雖然未能隨美國ＡＤＲ創高，不過持穩於高檔、隨時都有可能發動引領指數，相對之下，即將召開法說會的聯電更為活躍，股價創下近十六年來新高，一般預估，法說會將會捎來正面消息。