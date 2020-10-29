謝金河：選股不選市中的個股奇兵

【文／謝金河】

近幾個月來，全球股市都出現平台震盪、步履蹣跚的格局，最主要原因是市場正等待著美國總統大選揭曉，川普或拜登，誰入主白宮，攸關未來四年美國與中國的關係，也攸關全球地緣政治的變化，全球勢必屏息以待。

另一個原因是，三月全球股市大跌，到了第二季，又出現巨大彈升，進入第三季高檔震盪的整理是合理的，台股也是如此。大家都記得七月二十八日Intel宣布七奈米製程延後一年，當天台積電ＡＤＲ大漲逾十四％，台積電創下四六六．五元新高，台股也寫下一三○三一．七的歷史新紀錄，但從這一天到現在，台股未能穿越一三○○○點，台積電雖然利多頻傳，但也沒有能夠突破四六六．五元新高，這是一個高檔震盪的整理格局，在這個盤勢中，股價調整卻非常巨大。

生技股船過水無痕

例如，三月以來疫情重創全球，台股生技股出現「天國一輝」的狂炒，疫苗、口罩國家隊到快篩試劑都成了盤面焦點，生技股全面大漲，但股價最終仍得面對基本面。大盤七月以來在高檔震盪，但大家回頭卻發現第二季大漲的生技股到了第三季以後都跌得很慘，例如，號稱「天國一輝」的合一最早從四七六．五元跌到一五三．五元，第一段修正六七．七八％，後來再反彈到三七八．五元，但中天、杏輝股價都腰斬，杏國從一五五．五元跌到四七元，股價一口氣修正了七成，最慘的是檢測試劑的公司，像瑞基從四三五元跌到一四五元，股價掉了六六．六％，普生從二七八元跌到四八．五元，股價慘跌八三％，疫苗股的瑞磁（ABC-KY）從一八二．五元一口氣跌到七七．五元，股價一下子跌了快六成。

沒有實際營運數字的生技股，實在事件中創造無限想像空間的美好憧憬，但潮水退去，終究要面對基本面考驗，很多個股都會像當年基亞、浩鼎股價有一波高潮，但激情過後，船過水無痕，套牢者很難有解套機會，這是生技股的宿命。

最近這個情況也在ＴＤＲ上演，很多ＴＤＲ個股從高檔跌下來，一下子股價掉了七成，像泰金寶跌了七二％，明輝跌了七三％，友佳跌了七○％，泰聚亨跌了七三．七％，其實ＴＤＲ表彰的是在台灣買一個權證去交換國外第一上市的母股，因此，台灣的ＴＤＲ與國外掛牌價溢價太高，股價就會涉及高度的風險，例如，今年ＴＤＲ掛牌的疫情受益概念股美德醫，今年ＴＤＲ一度漲到七八元，最低一度回測三一．一元，美德醫是今年疫情大贏家，前三季淨利八四六三萬美元，已賺了三．○八個股本，在新加坡掛牌價是一．二一新幣，台灣的ＴＤＲ收在三四．二五元，換算是一．六一三一新幣，溢價仍有三三．三％，美德醫在全球疫情中業績突圍，這是今年一大亮點。

其實這樣的情況在台灣的口罩及額溫槍相關公司也不少，像口罩的恆大第二季ＥＰＳ高達七．二一元，南六第二季ＥＰＳ也有五．六二元，不過這要看續航力與強度，像恆大上半年ＥＰＳ八．六六元，有人估全年會賺三○元，明年ＥＰＳ一○○元，如果這麼好，股價不知會漲到哪裡？我比較注意上游原料的成長力，像熔噴不織布的敏成有台灣製造優勢，這次以每股溢價八○元，現金增資六三○○萬股，資本額從二．一一億增為二．四四億，股本膨脹不大，這個增資是為了赴美擴廠，這次攜手國家隊整廠輸出，是值得期待的事。

把一二六八二的頭當底部

台股在一三○○○點高檔震盪，這是把三○年前的一二六八二的頭當成底部的一次重大轉機，因此，台股在一二六八二上下的盤旋整理，底部打得愈厚實，愈有看頭，這個時候，不同類股中一定會有一些個股冒出頭來，像是飯店股，今年是疫情受害股，但是六福在不知不覺中漲到二三．○五元，看來是都更題材發酵了；紡織股只剩一座廠房的中福股價從五．二四元漲到十九．五元，看來土地的交易可能已在著手中；紡織股中的低價股東和紡織從四．九二元起漲到十一．六元，在南科周邊擁有大面積土地，這回開始發酵；仰德集團的士林開發股價蟄伏很久，最近也有啟動的味道。士林開發在忠誠路推出的「靜安樹語」，才剛推出半個月，已熱銷逾七成。這些有資產開發題材、又有低價優勢，通常股價會有發揮的機會。

因此，在美國大選最後結果揭曉前夕，台股的操作上策應該是選股不選市，例如，今年居家辦公引發的商機，最具代表性的是圓展與圓剛；圓展今年從十六．三元大漲到一五八元，乍看上半年ＥＰＳ只有○．八四元，但從營收來看，從一．六八億到八月五．九八億，九月六．一八億，自結七月ＥＰＳ一．五三元，八月一．九四元，九月可能是二元以上，股價大漲，反應的是第三季業績的暴衝；圓剛自結八月ＥＰＳ也有一．三一元。

從這個現象來看，今年從事影音多媒體研發製造的公司，業績紛紛大爆發，像是市場上很少人注意到聰泰，今年前九個月營收成長九五．五％，第二季ＥＰＳ四．○六元，上半年ＥＰＳ五．七六元，股價一口氣飆升到三七六元，當然股價噴出了就不宜追高，但是有三檔具有這類爆發的個股，最近值得追蹤，一個是欣普羅，一個是廣寰科技，一個是驊訊。