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蘋果報復性追單

聯合新聞網 / 先探投資週刊

【文／魏聖峰】

新款iPhone 12發表後，性價比較去年的i11高出很多，造成網購平台和現場排隊都出現人龍。產業分析師臆測，這次有機會出現當年iPhone 6的超級換機循環。

蘋果十月中旬發表新款iPhone 12，市場分析師原本擔心蘋果可能會把增加的成本轉嫁到消費者身上，造成價格高無法吸引果迷換新機。結果蘋果這回一口氣推四個版本i12、有高價也有平價版迎合各階層消費者口味。蘋果訂價策略奏效，i12開賣後，在美國、中國和台灣市場吸引排隊人潮。市場樂觀看待這次i12銷售有機會重演二○一四年當年iPhone 6的超級換機潮。

i12是蘋果首度推出５Ｇ版本的iPhone，預料將能有效提升５Ｇ手機在市場的銷售比重。這次四款i12全部搭載蘋果自行開發A14 Bionic晶片，採用台積電五奈米製程。在較高規格i12 Pro和Pro Max，還首度增加光學雷達掃瞄儀（LiDAR），除了能加速對焦外，還能讓用戶以前所未有的方式體驗擴增情境（ＡＲ）。這兩款i12 Pro機型採用歷年來最大、全面延伸的超Retina XDR顯示器，還搭載超瓷晶盾保護，提升歷年來iPhone最強的耐用性。

蘋果在i12的成本比去年的i11高，不但沒有調漲售價，還增加一款六九九美元的i12 mini，讓消費者有更多換機的選擇。市場分析師指出，今年i12規格比去年的i11高，售價比i11平均降價六％。不僅如此，蘋果順便把其他舊款iPhone都降價，形成從三九九～一○九九美元都有產品。這樣的定價策略，原本使用i7/i8且想要換機的用戶，可以直接換到i12，還不需要換到５Ｇ的消費者則可以考慮舊版iPhone。i12發表後，去年才推出的i11 128G在蘋果官網已經降價到七五○美元左右。蘋果的降價策略果然獲得消費者認同，在中國和美國的預購熱潮比去年同期暴增，台灣也是如此。

i12 Pro最受消費者歡迎

以電商momo為例，在十六日晚上八點與蘋果官網同步開放預購i12/i12 Pro後，首批在五分鐘內搶購一空，新機被受消費者歡迎。PChome 24H購物，也在開賣後三分鐘被搶購一通，開賣半個小時銷售業績破億。根據電商業者統計，i12 Pro是最快完售的款式。在網路上討論度最高的是i12 Pro太平洋藍、i12藍色最熱門，而i12 Pro金色受到多數女性消費者青睞。

市場對i12反應良好，供應鏈傳出蘋果第四季出現追單。廣發證券調高整體i12系列二○二○年出貨量達到八千萬台，大和資本也將i12系列第四季出貨量由七四○○萬台調高到七八○○萬台，高於市場預估的六八○○～七二○○萬台。從歷代蘋果iPhone銷售排行來看，二○一四年推出的i6共銷售二．二二四億台，是歷代iPhone賣得最好的一款。當年i6賣得好有兩個因素，第一是iPhone首度推出放大螢幕，當年推四．七吋和五．五吋的螢幕組合，受到市場好評；第二，當年適逢３Ｇ升級４Ｇ。這兩個因素讓i6銷售遙遙領先其他款式。這次i12是蘋果首度推出５Ｇ版本；根據ＩＤＣ統計，今年全球５Ｇ手機約二．四億支，中國占了一．六億支，中國５Ｇ手機全球占比近七成，未來五年中國在全球占比仍有半數。這次i12在蘋果各電商平台開放訂購後也都出現搶購熱潮，市場預期i12在中國市場也能開出紅盤。

【全文詳情及圖表請見《先探投資週刊》2115期；訂閱先探投資週刊電子版

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