全球半導體產業洗牌 爭霸主

【文／魏聖峰】

英特爾以九○億美元賣掉記憶體業務，今年成為全球半導體史上最大併購的年度。ＡＩ、物聯網、雲端、資料中心、車電是近兩年半導體併購的重心。

新冠肺炎疫情阻擋不了半導體產業的併購與整合，今年以來全球半導體產業先後出現ＡＤＩ（Analog Device）以二一○億美元併購競爭對手Maxim Integrated Products以及Nvidia以四○○億美元收購ARM，加上英特爾將記憶體業務以九○億美元賣給海力士，今年來全球半導體併購總金額已達到一○八四億美元，再創半導體併購新高。未來可能還有超微打算以三○○億美元收購賽靈思，使得今年半導體併購案頻傳。

全球進入５Ｇ時代，ＡＩ、物聯網、雲端、資料中心、車電產業都將因為５Ｇ時代的來臨進入全新的變化。這樣的產業結構變化，催生這兩年全球半導體產業的併購。根據IC Insight的統計，二○一五年半導體產業出現一○七七億美元的併購案，其中安森半導體（ON Semiconductor）以二四億美元收購Fairchild，強化安森半導體在功率半導體的地位，安森半導體透過這樁併購案成為在全球功率半導體市場拿到八．九％的市占率。恩智浦半導體用一二○億美元收購飛思卡爾，成為當時全球最大車用半導體製造商。接著安華高科技（Avago）以三七○億美元合併博通（Broadcom）。英特爾也在一五年七月以一六七億美元收購ＦＰＧＡ大廠Alteria；日月光用一三一三億台幣（約四○億美元）收購矽品一○○％的股票，當年的併購案整合車電、通訊晶片和封測。

英飛凌稱霸車用半導體

去年來半導體併購普遍發生在ＡＩ、資料中心和通訊產業。英飛凌以九四億美元收購Cypress半導體擴大英飛凌在車用半導體次產業的整合，Cypress產品強項在微控制器、連接元件和軟體生態圈，合併後與英飛凌功率半導體、汽車微控制器、感測器以及車用安全解決方案等相結合，強化英飛凌在車用半導體地位。近期英飛凌股價強彈並創下十八年新高，除了顯示車用半導體的景氣逐漸好轉外，也讓市場看到英飛凌併購Cypress後提高營運成長動能。收購Cypress後，英飛凌的營收在今年上半年已連續兩季超越恩智浦半導體的營收。不僅如此，近期英飛凌的資本市值超越恩智浦半導體，在車用半導體的產業競爭中，英飛凌已居於領先地位。

Nvidia無疑是這兩年話題最多的半導體公司。一四年第二季以來，Nvidia透過ＧＰＵ的高倍速運算領先其他業者跨入ＡＩ領域，激勵Nvidia這段期間的價漲幅超過十三倍，股價已站上五四五美元。Nvidia近期的資本市值已膨脹到三三六七．七一億美元，超越英特爾市值的二二七二．三七億美元，成為僅次於台積電的第二大資本市值半導體公司。來自ＡＩ、遊戲、資料中心的營運成長，Nvidia今年第二季的營收已成長到三四．六一億美元，成為全球第三大ＩＣ設計公司，僅次於博通和高通。

Nvidia成功跨入ＡＩ領域後，在營運上採穩紮穩打模式，專注在本業的經營。遊戲產業一直都是Nvidia最大營收來源，Nvidia的繪圖晶片的確也對全球電競市場形成巨大影響，現在的電競市場跟著Nvidia何時推出功能強大且價格合理的顯示卡。Nvidia這幾年也全力發展資料中心業務，拿到資料中心伺服器業者的訂單，去年Nvidia以六九億美元收購以色列互連和網絡產品製造商Mellanox，Mellanox的單季營收占Nvidia總營收的十四％，Mellanox的核心在於資料交換、ＨＰＣ和乙太網路等。當Mellanox的營收納入Nvidia後，在Nvidia資料中心營收占比高達三成，馬上讓Nvidia會計年度第二季資料中心的營收年增率暴增一六七％，資料中心的營收占比首度超越遊戲產業。這樁併購案提高金融市場對Nvidia的本益比空間，讓Nvidia的資本市值超越英特爾。