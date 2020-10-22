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賣方市埸喊水結凍的產業

聯合新聞網 / 先探投資週刊

【文／方亞申】

面對十月以來大盤成交量驟降，接下來有美國總統大選變數，觀望氣氛越來越濃，選股上為免意外性利空下跌，選擇產品是賣方市場，相對有長線保護短線之效，包括晶圓代工、驅動IC、MOSFET IC、電源管理IC、運輸、塑化、水泥等具有漲價題材族群可特別注意。

今年全球市場變化相當之大，主要就受到新冠肺炎疫情擾亂，原來不缺貨的筆電，受遠距離辦公、開會、教學影響，再度熱賣，連品牌大廠宏碁等都承認僅能滿足市場需求約三成，部分電子零組件缺貨，連面板價格都在漲價。大家生活及辦公習慣的改變，連帶消費也改變；網路交易熱絡，甚至連吃的習慣也改變叫外送，Foodpanda、Ubereats等興起；疫情後交通習慣也改變，短距離就騎自行車上下班或上下學，自行車也賣到缺貨。國際油價一度跌到負四○美元一桶極度不正常現象，如今也回到四○美元，五大泛應樹脂從下半年起大幅反彈，利差拉大，刺激二線塑化股獲利大好。當然衛生習慣也更加重視，口罩、消毒用品一度供不應求， 醫療用橡膠手套出現配給缺貨。而中國夏季大水災，重建工程對水泥需求跟著上升，價格偏漲。以上這些相關產業個股有業績保障，即便遇到意外性利空，股價相對較有支撐。

聯詠開出晶片漲價第一槍

二月以來的肺炎疫情，已使得臉書、亞馬遜等大公司宣布部分員工在家辦公，而當初疫情學生不能上學，部分也轉為在家進行遠距教學，這些都刺激原本江河日下的筆電產業再度復活，看看第三季宏碁及華碩兩大品牌幾乎每個月營收都創今年新高，根據市場調查公司Canalys的最新數據，宏碁第三季出貨量達五六三．八萬台，較去年同期增長約十五％，創二○一九年以來新高，同時也是第三季出貨量成長率最高的ＰＣ品牌。宏碁還說被客戶訂單追著跑，但僅能滿足約三成需求，可知筆電熱度。而進入秋季，歐美疫情再起，看來原本一家只有一至兩台電腦，不管是上學或上班，現在幾乎每個人都要，所以對電腦需求一時還停不下來。

問題是筆電零組件除了ＣＰＵ外，大多數不是新東西，屬於較舊的，一般大廠根本不會備那麼多料，例如驅動IC、MOSFET IC、電源管理IC等，都不需要很高階製程，八吋廠就能生產，所以才造成八吋廠供需吃緊；再者美國制裁中芯國際，中芯國際也是主攻八吋廠，所以也有轉單效應，最近就傳晶圓代工台積電、聯電、世界表明若明年上半年投單量低於今年下半年的客戶，就將排除在優先供給名單。

晶圓代工產能吃緊，短期內仍難緩解，ＩＣ設計業者開始提早下長單，甚至能見度已到明年三、四月，有業者更達明年第二季。究其因，就是八吋廠能太滿，ＩＣ設計業者為了拿到更多產能，只有加價一途。

台灣第二大ＩＣ設計商暨面板驅動ＩＣ龍頭聯詠，以及全球最大觸控ＩＣ廠敦泰近期順利漲價，聯詠漲幅高達十至十五％，開出晶片業漲價第一槍。聯詠第二季毛利率三三．四％，ＥＰＳ四．二元，毛利率及獲利均創新高；第三季每個月營收都創歷史新高，看來今年將是很豐收一年。其他ＩＣ設計公司醞釀漲價，例如全球ＮＢ觸控板與觸控螢幕ＩＣ龍頭義隆就表示，正評估調升該公司ＩＣ報價，以反映成本。

現在不只晶圓代工產能塞爆，連封測產能也吃緊，代工漲價又供不應求，將優先供貨給能一起吸收上漲成本的客戶。

至於MOSFET部分，受惠於桌機、筆電及平板等大力拉貨，加上八吋晶圓代工產能供不應求的供需緊張效應下，供應鏈傳出，中國MOSFET廠已經在第四季率先喊漲十至二○％，預期台灣MOSFET廠將有望在明年跟進，第一季報價應可望調漲十％幅度。果如此，包括大中、杰力、尼克森、富鼎等業績將有望全面上升。富鼎公布八月分ＥＰＳ為○．二五元，過去該公司獲利都不突出，最好一年是二○一八年每股賺二．○四元，但是以八月份營收二．六五億元，不是很突出，單月每股就可賺○．二五元，那麼七月營收二．七四億元以及九月三．一二億元雙雙創歷史新高，獲利將更好，而第三季營收八．五一億元已創歷史新高，單季ＥＰＳ有機會接近一元，以上半年ＥＰＳ已達○．八六元，全年估超過二．六元，創近八年最好。

鋼筋、鋼構廠出貨暢旺

大中第三季每個月營收都創歷史新高，季營收季增二五％、年增四八．二％，法人預估單季ＥＰＳ約一．八元，累計前三季將達四．五元以上，全年約落在六．五元上下；杰力九月營收也創歷史新高，單季營收是歷史次高，預估ＥＰＳ約二．二元，全年將挑戰九．五元，ＰＥ算是相對較低的，都可一併注意。

電源管理ＩＣ就以致新為主，第三季營收也是逐月創歷史新高，單季營收高達二○．六五億元，較近四季平均的十六億元高出一大截，預估全年ＥＰＳ將向十二元靠近，過去配息率都超過八成，預估殖利率超過六％，是進可攻、退可守的良好標的。

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