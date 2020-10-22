謝金河：美國總統大選後 台股會如何？

【文／謝金河】

美國總統大選進入最後攤牌的關鍵時刻，美國歷史上很少看過兩個年逾七旬的老人在台上拚搏，從主流媒體的民調來看，川普防疫不力，拜登在民調上取得領先，但是選前爆發的「電腦門」事件，拜登的兒子涉入嚴重的貪腐醜聞，拜登與中國的資金往來也被放大檢視，到底對選情會帶來多大衝擊，市場都屏息以待。

這場美國總統大選對未來世局發展至為關鍵，一是川普執政以來發動的單邊主義扭轉了過去半個世紀全球化的大方向，尤其是美國把中國列為敵對或競爭對手，拜登與中國比較和善，如果拜登當選，會不會改變現行美國對華為、中芯的半導體制裁戰略？這牽動了未來美中架構及往來。

科技是股市最大能量

二是全球資本市場正屏息以待，這場總統大選對全球帶來的改變，大家都知道川普擅長打經濟牌，美股過去四年的牛市，幾乎可以說是「川普行情」。為什麼這麼說？如果把美股拉回到二○一六年，美國總統大選是川普對上希拉蕊，那時川普各項民調都不及希拉蕊，選前一個多月，雙方差距最大的時候，川普是二八％，希拉蕊是六六％，看起來希拉蕊穩操勝券，但最後是川普勝出，川普當選次日，美國道瓊指數上漲三七一．三二，這一根長紅拉動美股牛市四年之久，儘管今年三月疫情重創美國，道瓊最慘一度跌到一八二一三．六五，但美股旋即在降息、寬鬆銀根中又是拉上萬點，Nasdaq、SOX及生技指數都頻創歷史新高。

本來川普打經濟牌，今年選情可以說是穩操勝券，沒想到武漢肺炎疫情來攪局，川普自己也一度確診，這場疫情也導致川普更加與中國交惡，如果說美股是選情重要溫度計，那麼很值得注意的是美國股市在選前盤踞在高檔，似乎暗示川普勝出機率高。

大家知道，拜登政策主張加稅，對華爾街比較不友善，如果拜登勝算大，美股可能先下跌，更何況美國股市牛市已持續四年之久，但選前美股都站在歷史高點，且回檔有限，從全球股市的強度來看，這次與美國爭霸的中國股市深滬股市表現十分強勁，Ｇ２股市領航全球，這當中如果從股市盛衰透露的訊息來看，透露了幾個訊息。

一是科技力是這次股市最大動能，今年中國股市表現不差，也是科技股帶動，像中國芯片相關個股，立訊、歌爾、歐菲光電等都是科技股，美國更不用說，亞洲股市今年以台股及南韓表現最好，台灣靠聯發科、台積電、台達電今年勝出，南韓有三星一枝獨秀，這當中還有電池的ＬＧ化學、遊戲的Kakao、即時通訊的NAVER及生技的三星生技、Celltrion。

最顯著的是歐洲股市今年表現平淡，像德、英、法股表現平平，義大利、西班牙、奧地利股市全年都處在空頭市場架構，但今年丹麥、荷蘭股市相對出色，荷蘭誕生了一家ASML，丹麥則是風力發電與台灣高度連結，今年丹麥從哥本哈根基金到沃旭能源大力投資台灣，結果沃旭能源因為台積電包下大彰化兩座風場，造成沃旭能源股價大漲，丹麥股市也一飛沖天，今年丹麥股市從一一三五．七九大漲到一四○八．二九，漲幅達二四％，若從三月全球股災起算，丹麥從九○○．二九最高漲到一四四四．五二，漲幅高達六○．四五％，可以說是全球表現最亮眼的市場。

聯電市值一路挺進

荷蘭的ASML有一半的ＥＵＶ機台被台積電買走，丹麥因為台積電一口氣購置沃旭能源九二○ＭＷ的電力二○年，而使沃旭能源股價一飛沖天，這個動力源頭都與台灣有關，尤其是台積電，很多人都說台灣不能只靠一家台積電，但台積電帶起的產業鏈對台灣正產生巨大連結效應，一是台積電採購設備在地化，正帶起龐大台積電供應鏈；二是台積電深耕台灣，這次在南科購置四筆土地，加大力度在南科投資，帶動台南的發展，過去一年多來，台南資產起飛，房地產熱度升高，對應之下，大家也看到最近東和、大亞、南紡及太子建設逐漸翻起的跡象。

三是台積電公布第三季淨利一三七三．一億元，ＥＰＳ五．三元，這是史上最佳單季獲利，前三季營收九七七七．二二億元，淨利三七五一．二億元，ＥＰＳ十四．四七元，如果按照第四季估會比第三季成長二．一到四．六％，那麼二○二○年全年ＥＰＳ會在二○元左右，以目前四五○元左右的股價，本益比約二二倍左右，殖利率約二．二％，仍然具投資價值。

從台積電串起的台灣半導體產業，下一個值得觀察的是，最近Intel把NAND Flash賣給南韓Hynix，作價十．三兆韓元，約九○億美元，下一個動作也許Intel會結束晶圓製造項目，與台積電合作，台積電不排除買下亞利桑那的廠，如此一來，台積電的營收、淨利可能有加大二○％的成長空間，這可能是台積電下一個成長焦點。

另一方面，台灣的整個半導體產業鏈也在美國力阻華為、中芯當中快速崛起，聯電無疑已成為美國制裁中芯最大受益者，這一波聯電漲到三二．八元，市值大幅提升，已搶進到市值第十二大企業，這是聯電今年最大改變，聯電的大漲，有助於提升矽統股價跟著水漲船高，而利基型記憶體的旺宏、華邦也正在扭轉架構，股價有逐漸轉多的企圖，今年甚至連MOSFET也漲價，富鼎今年從十四．九元飆升到四七．九元，最令人驚嘆。上周我在電視上訪問力晶半導體董事長黃崇仁，他直呼半導體產業盛況是他一生所僅見。