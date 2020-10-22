快訊

照顧喪偶榮民到92歲等遺產 摯友少這東西「遺囑變廢紙」

疑變換車道不當 砂石車側翻廢土傾覆壓死轎車女乘客

聽新聞
test
0:00 / 0:00

美國選前多空選股兵推

聯合新聞網 / 先探投資週刊

【文／黃俊超】

美國總統大選進入十月驚奇的下半場，誰能入主白宮仍是未定之天，不確定性瀰漫市場，台股成交量能明顯萎縮，然部分個股仍具表現空間，除了強勢股之外，第三季財報佳與未來展望看俏的趨勢股，是可以布局的方向。

雖然總統大選即將發生在地球遙遠的另一端，不過結果卻可能讓台灣在政經局勢上，出現截然不同的發展方向，然而有趣的是，根據英國民調機構顯示，台灣民眾有高達四二％支持現任總統川普，拜登則僅有三成，為亞洲八國與地區當中，唯一更希望川普當選的國家，而歐洲主要國家則是一面倒支持拜登。

距離十一月三日大選僅剩下最後的兩周時間，雖然根據全美民調數據顯示，拜登選情依舊穩定領先川普，但是驚奇十月由川普得疫的三天拉開序幕，接下來則是擠牙膏般的電郵門連環爆，拜登之子杭特先是「通烏」而後「通中」，且未來還可能有未爆彈，雖然真偽難辨，但對選情必將帶來一定程度的衝擊。

量縮等待選舉結果

美股在彈升過後，近一周持穩高檔震盪，台灣加權指數也是類似狀況，不過成交量能明顯萎縮，連續五個交易日低於二○○○億元，就算龍頭台積電第三季財報，繳出史上最佳成績單，可惜也未能帶領指數再創新高。櫃檯指數量能也同步萎縮，近一季多數時間在一六○～一七○點間整理。

新台幣今年強勢升值，就連央行總裁楊金龍也表示，新台幣二八字頭將成為短線常態，十月初已見到二八．六元兌一美元，然而從另外一方面來看，外資今年在股市持續賣超，前三季賣超金額達六九○六億元，指數卻反而創下歷史新高，由此得知，海外匯回台灣的資金更為強大，轉向由內資所主導。

其實今年不只外資在市場大幅賣超，若將自營商避險與自行買賣金額加總，賣超也高達六四三七億元，三大法人中僅有投信買超四六八億元，預期支撐市場的力量，除了來自政府實質挹注與心理層面，加上原本活躍於市場的主力與散戶新血外，也有不少中實戶回籠，甚至是公司本身與其他資金力挺。

雖然美國總統大選前不確定因素偏高，整體成交動能相對不足，不過加權指數至少持穩高檔震盪、輪動格局，個股仍有表現空間。回到基本面來看，緊接著股王大立光（3008）與台積電之後，一連串的法說會陸續展開，除了公告財報之外，公司對第四季乃至明年景氣展望的看法，將是股價表現的基石。

留意法人買超個股

第三季財報將陸續於十一月中旬之前出爐，從營收角度推估，預期仍將會有不少公司繳出亮眼成績，縱然新台幣升值，匯損雖然將帶來一定程度的壓力，不過擁有高毛利率、具有漲價或缺貨題材的公司，抵抗力相對較佳，此外，受疫情影響無法參展、出差等因素，可望降低費用支出，也可望抵銷部分衝擊。

近期盤面上有兩個亮點，一是蘋果於十月十三日發表新款iPhone 12系列智慧型手機，根據天風國際分析師郭明錤報告預估，開放預購後二四小時內，全球預購量上看二○○萬支，與全盛時期有段差距，然優於iPhone11的八○萬支，而首周末銷售量僅七○○～九○○萬支，因iPhone 12 Pro初期供應不足導致。

【全文詳情及圖表請見《先探投資週刊》2114期；訂閱先探投資週刊電子版

延伸閱讀

歐巴馬為拜登站台造勢 痛批川普處理疫情不當

華爾街日報：拜登有義務說明與中國相關財務往來

川普攻電郵門 令司法部長查拜登子

川普有陸銀帳戶 向陸繳稅未報

相關新聞

想換機嗎？ iPhone 12亮點看這裡

全球科技大廠蘋果旗下今年的旗艦機款iPhone 12終於亮相，除新增LiDAR掃瞄儀功能之外，更大打環保風，帶動蘋果供應鏈及周邊商品商機崛起。

謝金河：美國總統大選後 台股會如何？

美國總統大選進入最後攤牌的關鍵時刻，美國歷史上很少看過兩個年逾七旬的老人在台上拚搏，從主流媒體的民調來看，川普防疫不力，拜登在民調上取得領先，但是選前爆發的「電腦門」事件，拜登的兒子涉入嚴重的貪腐醜聞，拜登與中國的資金往來也被放大檢視，到底對選情會帶來多大衝擊，市場都屏息以待。

謝金河：投機與投資差很大

三星、華為等非蘋陣營均早已推出多款5G手機，但似乎叫好不叫座。然而，市場目光焦點均集中在蘋果5G手機iPhone 12，藉此引爆全球5G手機銷量的新拐點，帶動蘋果供應鏈本季營運增溫，包括晶圓代工、IC設計、PCB與射頻元件等相關廠商也可望雞犬升天。

全球半導體產業洗牌 爭霸主

英特爾以九○億美元賣掉記憶體業務，今年成為全球半導體史上最大併購的年度。ＡＩ、物聯網、雲端、資料中心、車電是近兩年半導體併購的重心。

賣方市埸喊水結凍的產業

面對十月以來大盤成交量驟降，接下來有美國總統大選變數，觀望氣氛越來越濃，選股上為免意外性利空下跌，選擇產品是賣方市場，相對有長線保護短線之效，包括晶圓代工、驅動IC、MOSFET IC、電源管理IC、運輸、塑化、水泥等具有漲價題材族群可特別注意。

美國選前多空選股兵推

美國總統大選進入十月驚奇的下半場，誰能入主白宮仍是未定之天，不確定性瀰漫市場，台股成交量能明顯萎縮，然部分個股仍具表現空間，除了強勢股之外，第三季財報佳與未來展望看俏的趨勢股，是可以布局的方向。

蘋果的5G之戰

三星、華為等非蘋陣營均早已推出多款5G手機，但似乎叫好不叫座。然而，市場目光焦點均集中在蘋果5G手機iPhone 12，藉此引爆全球5G手機銷量的新拐點，帶動蘋果供應鏈本季營運增溫，包括晶圓代工、IC設計、PCB與射頻元件等相關廠商也可望雞犬升天。

攻萬三主流部隊

美國費半指數再創歷史新高，一度帶動台股指數向一萬三千點接近，半導體主軸地位不變；政策推動的綠能產業，這次反彈一半以上個股股價領先創新高；其他如缺貨漲價的筆電相關零組件、運輸、二線塑化等表現都相對強勢，台股指數在美國總統大選前，高檔震盪量縮，業績股仍擔綱要角。

台股擴廠效應 明年會更好

貿易戰以來，台灣因擁有完整的產業聚落及高品質人才，轉單不斷湧入，這次又因防疫有成，廠商訂單滿手，產業供應鏈也頻頻傳出擴產消息。

再生能源股業績驅動長多

一年一度的能源展因政策加持而重現參展熱度，國內能源轉型政策到位，太陽能及離岸風電裝置量可望數倍成長，相關供應鏈業績起飛將只是剛開始。

汽車產業終於苦盡甘來

黯淡已久的汽車市場，未料今年再碰上疫情攪局，雪上加霜，好在隨中國車市率先回溫後，歐美車廠也跟上腳步積極復工，汽車產業終於等到春燕。

蘋果新機有亮點 概念股聚人氣

有別於過去幾年，蘋果今年秋季發表會中，iPhone 12手機尚未亮相，但市場大多預測iPhone 12系列可能會在十月中旬推出，為供應鏈挹注成長動能。

熱門新聞

全球半導體產業洗牌 爭霸主

鴻海攜手裕隆搶攻電動車！過去決戰從PC、NB到手機 下個戰場在哪？

謝金河：美國總統大選後 台股會如何？

兩檔最低估的中國電動車供應鏈

歐疫再起 宅經濟發燒？

想換機嗎？ iPhone 12亮點看這裡

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。