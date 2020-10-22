美國選前多空選股兵推

【文／黃俊超】

美國總統大選進入十月驚奇的下半場，誰能入主白宮仍是未定之天，不確定性瀰漫市場，台股成交量能明顯萎縮，然部分個股仍具表現空間，除了強勢股之外，第三季財報佳與未來展望看俏的趨勢股，是可以布局的方向。

雖然總統大選即將發生在地球遙遠的另一端，不過結果卻可能讓台灣在政經局勢上，出現截然不同的發展方向，然而有趣的是，根據英國民調機構顯示，台灣民眾有高達四二％支持現任總統川普，拜登則僅有三成，為亞洲八國與地區當中，唯一更希望川普當選的國家，而歐洲主要國家則是一面倒支持拜登。

距離十一月三日大選僅剩下最後的兩周時間，雖然根據全美民調數據顯示，拜登選情依舊穩定領先川普，但是驚奇十月由川普得疫的三天拉開序幕，接下來則是擠牙膏般的電郵門連環爆，拜登之子杭特先是「通烏」而後「通中」，且未來還可能有未爆彈，雖然真偽難辨，但對選情必將帶來一定程度的衝擊。

量縮等待選舉結果

美股在彈升過後，近一周持穩高檔震盪，台灣加權指數也是類似狀況，不過成交量能明顯萎縮，連續五個交易日低於二○○○億元，就算龍頭台積電第三季財報，繳出史上最佳成績單，可惜也未能帶領指數再創新高。櫃檯指數量能也同步萎縮，近一季多數時間在一六○～一七○點間整理。

新台幣今年強勢升值，就連央行總裁楊金龍也表示，新台幣二八字頭將成為短線常態，十月初已見到二八．六元兌一美元，然而從另外一方面來看，外資今年在股市持續賣超，前三季賣超金額達六九○六億元，指數卻反而創下歷史新高，由此得知，海外匯回台灣的資金更為強大，轉向由內資所主導。

其實今年不只外資在市場大幅賣超，若將自營商避險與自行買賣金額加總，賣超也高達六四三七億元，三大法人中僅有投信買超四六八億元，預期支撐市場的力量，除了來自政府實質挹注與心理層面，加上原本活躍於市場的主力與散戶新血外，也有不少中實戶回籠，甚至是公司本身與其他資金力挺。

雖然美國總統大選前不確定因素偏高，整體成交動能相對不足，不過加權指數至少持穩高檔震盪、輪動格局，個股仍有表現空間。回到基本面來看，緊接著股王大立光（3008）與台積電之後，一連串的法說會陸續展開，除了公告財報之外，公司對第四季乃至明年景氣展望的看法，將是股價表現的基石。

留意法人買超個股

第三季財報將陸續於十一月中旬之前出爐，從營收角度推估，預期仍將會有不少公司繳出亮眼成績，縱然新台幣升值，匯損雖然將帶來一定程度的壓力，不過擁有高毛利率、具有漲價或缺貨題材的公司，抵抗力相對較佳，此外，受疫情影響無法參展、出差等因素，可望降低費用支出，也可望抵銷部分衝擊。

近期盤面上有兩個亮點，一是蘋果於十月十三日發表新款iPhone 12系列智慧型手機，根據天風國際分析師郭明錤報告預估，開放預購後二四小時內，全球預購量上看二○○萬支，與全盛時期有段差距，然優於iPhone11的八○萬支，而首周末銷售量僅七○○～九○○萬支，因iPhone 12 Pro初期供應不足導致。