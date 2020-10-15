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再生能源股業績驅動長多

聯合新聞網 / 先探投資週刊

【文／林麗雪】

國內再生能源政策聲聲催，加速落實本土化供應，往年多以太陽能為主軸的能源展，今年則由SEMI和外貿協會共同合辦並擴大展覽規模，主軸除了涵蓋太陽能、離岸風電外，更包括氫能、燃料電池及智慧儲能等項目，政策落實國內能源轉型態度積極，可預見的未來，離岸風電、太陽能股在內需驅動下，業績必須跟上來，在短線股價漲多後，才能持續驅動長多走勢。

太陽能裝置加速建置

早在二○一六年，行政院即通過「綠能科技產業創新推動方案」，期望推動綠能科技產業，並落實國內能源轉型。在當時，業界多不樂見再生能源的轉型能一蹴可幾，太陽能的安裝有廢耕農地問題、風力發電則有本土產業鏈待建置的迫切性，一切勢必牛步。

不過，政策推動再生能源的方向確定且態度堅決，對產業帶來了質變與量變，經四年的調整，不管是離岸風電抑或太陽能光電面臨安裝農地不足的問題，都有政策面護航開快車，國內再生能源廠的業績能見度將愈來愈明朗。

以太陽能光電來說，政策目標是在二○二五年要達成二○ＧＷ的累積安裝量，但自去年到今年上半年，受到農委會修法對太陽光電專案從嚴審查影響，不僅今年原訂要達到的二．二ＧＷ目標安裝量有難度（據統計至今年五月的安裝量僅增加四一○ＭＷ），距離安裝目標仍有一．八ＧＷ，原定今年底要達到的六．五ＧＷ累積安裝量也仍大大落後進度。

不過，就在雙十連假過後，行政院專案小組協調，除了鎖定五千多公頃用地劃設漁電共生專區外，農委會亦同意釋放廢耕農地予太陽能業者進行太陽能案場建置，並於一周內確認釋放土地面積，先前落後的太陽能裝置進度可望在第四季起加速追趕，原定今年底將達到的六．五ＧＷ總裝置目標，政策上也期望延後到明年首季達標。

事實上，為落實國內能源轉型，並達成二○二五年再生能源發電量占比達二○％的目標，除了近期發展得風風火火的離岸風電之外，太陽能本就是重中之重，若無政策加持，政策要在二○二五年達標恐怕會流於空談。

據統計，去年國內再生能源發電占比不過六％，距離二成的目標尚有一大段距離，其中，慣常水力發電就占了二．○二％；其次才是太陽能發電，占了一．五一％，也是去年成長幅度最大的再生能源；廢棄物及風力發電則分別占一．三三％及○．六八％，政策領航推動的太陽能及風力發電，占比仍都極低，而這也代表著未來成長的空間很大。

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