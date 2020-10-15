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台股擴廠效應 明年會更好

聯合新聞網 / 先探投資週刊

【文／吳旻蓁】

二○一八年美中貿易衝突爆發後，使全球企業開始正視供應鏈過於集中中國的問題，也掀起一陣產業重組，不只如此，近年主要國家如美國、歐盟等越來越重視資安議題，日益防範中國竊取敏感科技，不少國際品牌也相繼避開中國供應鏈；好巧不巧，今年又碰上新冠肺炎來攪局，再度衝擊全球產業鏈，一度爆發斷鏈危機，均使全球廠商不得不重新尋找一個相對安全的投資地點。

當中，台灣因挾著完整的高科技產業聚落，以及高素質的科技人才，外加重視資安與智財權的保護，且更有防疫有成之優勢，因而重新成為不少國際品牌及台商的投資首選，訂單蜂擁而至。為滿足龐大客戶需求，許多供應商也積極擴產因應。

根據金管會證期局統計資料顯示，今年上半年公開發行公司籌資案件總計有一八三件，年增三○件或十九．六一％，為近六年高點，募資金額則達四四五○．八八億元，年增一七二五．七七億元或六三．三三％，創下○八年開始統計以來的同期新高紀錄。而企業在國內募資後的用途主要分為償還債款、擴充廠房設備、充實營運資金、轉投資、併購等，其中又以償還貸款上半年占比達五八％為最大宗。

台積電暌違六年發公司債

值得留意的是，近幾年，比重排名第二的原本多是「充實營運資金」，而同時「擴充廠房設備」的比重通常不會超過兩成，像去年上半年僅八．九一％，前年上半年也才十一％；但不同以往，今年上半年擴充廠房設備躍升至第二位，占比一舉跳增至三一．二五％，金額達一二一六．五四億元，較去年同期大增四．三九倍，創下近十年新高，同時也顯示台灣產業發展深得外資肯定、台商亦願意回台投資，故使企業有擴大營運及生產規模需求，將有助台灣未來經濟環境持續正向發展。

櫃買中心表示，今年普通公司債市場不同以往，增添許多從未發行過債券及久未發債的發行人，其中最受市場矚目的無疑是台積電在暌違公司債市場六年後，前三季已相繼發行近九○○億元無擔保公司債，超越發債大戶台電，若再加計國際板債券十億美元，台積電目前合計已發行一二○○億台幣的公司債，創下歷年最大手筆，就連外資也覺得不尋常，紛紛推測台積電可能正在為「幹大事」做準備。

內資法人認為，台積電今年在台擴廠腳步不停，自五月起已陸續砸下百億買南科廠房，準備衝刺五奈米及三奈米企圖心明確，也因為台積電正處於衝刺五奈米以下先進製程的關鍵時刻，因此積極發債備足銀彈，不僅可讓研發進度更順遂，也將更有餘裕繼續收購廠房，持續穩坐全球晶圓代工龍頭寶座。

在台積電先進製程協助下，美國ＩＣ設計大廠超微（AMD）出貨大成長，旗下處理器產品之效能也日益強大，而當晶片高速運轉後所衍生的高溫問題，將帶動散熱相關廠商迎接龐大商機，其中法人看好，作為超微主要均熱片協力廠的健策，因專攻超微伺服器處理器相關應用，隨著超微市占率大增，營收占比從去年的二成，翻倍躍升至今年的逾五成，可謂最大贏家。

【本文未完，全文詳情及圖表請見《先探投資週刊》2113期；訂閱先探投資週刊電子版

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