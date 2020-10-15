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蘋果的5G之戰

聯合新聞網 / 先探投資週刊

【文／馮欣仁】

近二年全球智慧型手機銷量呈現成長趨緩的現象，一九年更出現罕見衰退，顯示出消費者換購新機的周期明顯拉長，另外，原因之一就是觀望各家５Ｇ手機與電信商的資費方案。向來有極高品牌忠誠度的蘋果，同樣也面臨到相同問題，所幸，今年四月初推出的平價版iPhone SE引發熱賣，在疫情肆虐之下，至少彌補高階手機銷量衰退之情況。不過，最終市場仍對於蘋果５Ｇ手機iPhone 12抱持高度期待，希望藉此能拉動整體高階手機銷量。在iPhone 12發表會前夕，蘋果電腦股價已率先上演慶祝行情，大漲六．四％，創下今年七月三十一日以來最大單日漲幅。

此次蘋果共推出四款iPhone 12系列，分別為螢幕五．四吋iPhone 12 mini、六．一吋iPhone 12、六．一吋iPhone 12 Pro與六．七吋iPhone 12 Pro Max，全數搭載蘋果自行開發A14 Bionic晶片，採用台積電五奈米製程；售價也從六九九美元到最高一○九九美元。儘管５Ｇ晶片價格更昂貴，但蘋果顯然沒有把這項成本轉移給客戶。實際上，這四款新手機與各種容量版本的平均價格比去年的新iPhone機款平均價格便宜六％；已讓不少蘋果迷迫不及待預購，甚至也可望吸引不少非蘋陣營的消費者換機。有華爾街分析師認為，５Ｇ規格加上蘋果壓低新機定價，將啟動一波換機潮，迎來「超級周期」，為蘋果營收帶來成長新動能。

台郡擴廠深耕ＬＣＰ天線模組

根據市調機構Digitimes Research預測，到二○二五年５Ｇ手機出貨將突破十二．二億支，占整體智慧型手機比重逾七成；對於相關零組件廠商而言是一大商機。相較於4G手機，５Ｇ手機在ＰＣＢ、天線設計、射頻元件、被動元件與封測等規格或使用量均大幅提升；尤其，５Ｇ手機天線列陣將從MIMO技術升級至Massive MIMO（大量多輸入多輸出），且天線的數量也跟隨增加。其次，５Ｇ世代下的手機處理數據能力及處理資訊數量均會大幅上升，因此需要更多功能的零組件和更大的電池容量，這都將壓縮手機內部空間，因此高度整合的零組件成為趨勢，也促使軟板漸漸替代傳統天線和射頻傳輸線。然而，傳統的ＰＩ（聚醯亞胺薄膜）軟板已無法滿足高頻高速的需求，而適用於５Ｇ高頻高速的液晶高分子樹脂材料（ＬＣＰ）與異質聚醯亞胺薄膜（Modified PI; MPI）成為業界備受關注的產品。因為ＭＰＩ和ＬＣＰ比傳統ＰＩ工藝更複雜，良率更低，供應商也較少，所以平均售價（ＡＳＰ）也較傳統ＰＩ明顯提升。

雖然ＬＣＰ在傳輸損耗與穩定性等各方面均優於ＰＩ與ＭＰＩ，但因成本與製程難度相對較高，目前全球主要生產ＬＣＰ軟板的廠商為日商村田製作所、台廠則為嘉聯益與台郡等。基於成本考量，ＭＰＩ逐步取代ＬＣＰ趨勢將更加明顯。由於ＭＰＩ性能介於ＰＩ和ＬＣＰ之間，在中低頻段性能甚至與ＬＣＰ相抗衡，但因價格較便宜，未來５Ｇ時代ＭＰＩ和ＬＣＰ會共存；中低頻採用ＭＰＩ，而高頻則採用ＬＣＰ。國內布局ＭＰＩ相關廠商如ＰＩ達邁、軟性銅箔基板（ＦＣＣＬ）台虹與新揚科；軟板則有臻鼎ＫＹ與台郡。

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