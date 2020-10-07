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汽車產業終於苦盡甘來

聯合新聞網 / 先探投資週刊

【文／吳旻蓁】

黯淡已久的汽車市場，未料今年再碰上疫情攪局，雪上加霜，好在隨中國車市率先回溫後，歐美車廠也跟上腳步積極復工，汽車產業終於等到春燕。

全球車市銷售在一七年締造佳績後，一八年則在美中貿易戰、新的排放標準越趨嚴格、經濟成長趨緩等因素影響下，出現了近八年來的首度負增長，一九年更出現自○八年金融海嘯以後的最大跌幅。未料今年又碰上新冠肺炎疫情攪局，無疑更加重挫原本已疲弱的車市。根據研究機構Marklines調查資料顯示，今年上半年全球新車銷售為三二一五萬輛，較去年同期大幅衰退二七．七％，這場突如其來的疫情使各國車市幾乎無一例外籠罩在低氣壓之中。

法人指出，全球車市近幾年的步步衰退，除了歐、美、日等成熟國家銷售不佳外，作為全球最大汽車市場的中國，因經濟增速急遽下滑，以及當局取消電動車購買稅收優惠政策，加上美中貿易戰帶來的衝擊更是一記重拳，導致市場買氣驟降，汽車銷售一八年衰退二．八％，為一九九○年以來的首次衰退，一九年再度大跌八．二％，比前一年大幅減少二三○萬輛。

車市回溫供應鏈重新啟動

自從疫情爆發以來，中國汽車銷售量一度在二月時達到年減九六％，所幸隨中國逐漸走出疫情影響，加上政府積極刺激車市以及市場對於搭乘大眾交通慾望降低等，使中國車市強勁回溫，已於五月起出現連續五個月的正成長，且增速保持十％以上，即便在七、八月的傳統淡季，仍呈現兩年來最強同比正增長，中國車市可以說是迎來了「金九銀十」的火熱行情。

不論是摩根士丹利、里昂證券或內資投顧法人，皆認為在中國汽車銷量快速復甦，加上各國推進環保政策將刺激新能源車銷售，以及經濟解封也將提高歐美汽車組建需求等諸多利多推進下，全球車市迎來如撥雲見日般的回溫行情，汽車概念股有望躍居第四季到明年的大黑馬。車市落底也讓以外銷為主的汽車零組件廠包括麗清、廣華ＫＹ、劍麟、和大、智伸科、皇田、東陽、英利ＫＹ、大億、堤維西、為升、江申、和勤等廠商態度轉趨樂觀。

聯嘉成長動能明確

受惠北美零組件廠客戶回補庫存，以及特斯拉拉貨動能續強挹注，ＬＥＤ車燈廠聯嘉七月自結稅後淨利為○．二一億元，ＥＰＳ○．一二元，單月就賺超過第二季。聯嘉因掌握UniFlex Linear創新光源技術，可達到３Ｄ立體、色澤均勻、輕薄窄，並可大幅降低成本與耗電量，因而成為特斯拉Model 3與Model Y的獨家供應商。

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