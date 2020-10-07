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蘋果新機有亮點 概念股聚人氣

聯合新聞網 / 先探投資週刊

【文／劉瓊雯】

有別於過去幾年，蘋果今年秋季發表會中，iPhone 12手機尚未亮相，但市場大多預測iPhone 12系列可能會在十月中旬推出，為供應鏈挹注成長動能。

新冠肺炎疫情蔓延全球，讓市場上各項不確定性提高，使科技廠各項新品發布進度受阻，更是讓智慧型手機需求急凍，導致二○二○年手機市場遭遇史上最大逆風，即便如此，身為全球科技產品風向球的美國科技大廠蘋果（Apple），依舊按照慣例，在九月份舉辦秋季新品發表會，發表新產品。

今年與過往不同的是，並沒有智慧型手機產品iPhone 12，而是以兩款手錶Apple Watch Series 6、Apple Watch SE和iPad 8、iPad Air兩款iPad為主。不過，在發表會後，市場大多預測蘋果可能會在十月十三日再舉辦新品發表會，推出新iPhone 12系列，並可能在十月十六日開始預購。

高階版史上最貴

隨著外界傳聞正式亮相日期越來越近，關於新機的各種預測如雨後春筍般出現，據傳，部分入門機種將會率先在十月中旬開賣，入門價格為六四九美元，約一．八八萬台幣起；至於頂級規格版本的iPhone 12 Pro Max系列，據外電報導，美國銀行分析師Wamsi Mohan近日指出，iPhone 12 Pro Max系列預定十一月開賣，五一二ＧＢ預估售價是一三九九美元。若售價屬實，換算成台幣，售價將創新高，逼近五．五萬元，成為歷來最貴iPhone。

綜合各項預測可以推測，iPhone 12 Pro系列的上市時間並非落在十月中旬，印證了先前不少分析師指出iPhone 12全系列會分批開賣的預測。根據經驗，蘋果與製造合作夥伴向來會在每年秋季推出新iPhone前提高產量，今年受到疫情影響，拉貨時程較往年遞延，也影響到供應鏈九月營收表現，甚至股價表現疲弱；但是，若各項預測消息成真，iPhone 12全系列將分批開賣，預料有機會讓供應鏈複製當年iPhone X方式，如終端銷售反應熱烈，則相關供應鏈表現有機會延續到二○二一年初。

再綜合先前各種相關iPhone 12系列爆料消息來看，可以確定的是，與過去幾代機型相比，iPhone 12系列升級幅度相當大，除了是蘋果首款５Ｇ手機，以及全系列採用OLED（有機發光二極體）螢幕，鏡頭也將全面升級。此外，四款機型當中，有兩款搭配Lidar Scanner（光學雷達掃瞄儀）。匯豐證券更出具報告看好，iPhone將受惠新產品周期登場，指出５Ｇ版iPhone出貨動能可望超越前一代iPhone 11系列，iPhone 12系列出貨量預估有七八○○萬支，與其餘規格合計，整體整體iPhone出貨量將創有史以來單季出貨量新高峰，估計達八一○○萬支。

【全文詳情及圖表請見《先探投資週刊》2112期；訂閱先探投資週刊電子版

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