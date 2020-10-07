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台灣的三率驚奇

聯合新聞網 / 先探投資週刊
財信傳媒董事長謝金河。圖／聯合報系資料照片
財信傳媒董事長謝金河。圖／聯合報系資料照片

【文／謝金河】

二○二○年是一個充滿傳奇且戲劇性變化的一年，從元月二十三日武漢封城迄今，全世界籠罩在肺炎疫情中，已足足度過了將近九個月，更令人震驚的是美國總統川普也在十月二日宣布自己確診，這個消息震驚全世界，一時之間，美國期貨盤瞬間暴跌逾五○○點，ＷＴＩ一下子重挫到三六美元，ＶＩＸ衝高到三五，美元指數上揚，全球投資情勢又陷入恐慌。

台股向一萬三挺進

不過接下來四十八小時，這個世界又充滿戲劇性變化，川普被專機送往Walter Reed醫院就診，次日他身著白襯衫，沒有打領帶，仍然主理國家大政，在台股開盤前，川普驅車離開醫院，揚言要回到白宮辦公，台股在五日開盤跳空上漲八○．四五，亞洲主要市場，日本、南韓、香港也全部上漲，五日美國道瓊指數大漲四六五．八三，道瓊重新站上二萬八千點，Nasdaq大漲二五七．四七，那斯達克生技指數大漲一八四．五七，漲幅高達四．三九％，費城半導體指數也大漲三．三五％，費半來到二二九五．五六，又逼近前波高點。更值得注意的是，台積電ＡＤＲ大漲三．七四美元，漲幅高達四．六三％，又再度逼近前波八六．七九美元的高點，這個收盤價也超越了七月二十七日Intel宣布七奈米製程延後一年，台積電ＡＤＲ大漲十二．六五％，當天最高價八三．四美元，這個訊號似乎也預告台股又有向一三○○○點挺進的力道。

五日除了TSMC ADR大漲四．六三％，聯電ＡＤＲ也大漲四．七八％，日月光ＡＤＲ也強勢上漲二．七三％，在美國宣布對中芯採取限制手段之後，台灣的半導體產業又搭上順風車，似乎有帶領台股往上走一段的力道。

我說二○二○年是一個充滿戲劇化多變的一年，從元月武漢封城，疫情從中國擴散到全世界，三月歐洲大傳染，然後是美國，這段期間，全球資本市場像是感染惡疾一般急轉直下，ＶＩＸ衝高到八四附近，美國道瓊指數瞬間暴跌一萬一千點，彷彿世界末日降臨，但其後的半年，這個世界又出現驚奇，美國總統川普不惜一切手段救市，Fed把利率降到○～○．二五％，全世界央行奮力寬鬆，資本市場欣欣向榮，美國除了道瓊以外，各大指數都創了歷史紀錄，跟著美股創新高的還有台灣的加權指數。

台股今年在外資瘋狂大賣超七一○○億的壓力下，居然穿越了壓制三○年的一二六八二，台股壓抑了三○年，如今大噴出，這是三○年經濟、產業調整的再出發，過去台股上萬點，總是換來崩潰的厄運，這次越過一二六八二，似乎有將一二○○○當成底部的強大意圖，這當中，台股有兩個重要憑藉，一個是台股殖利率向來在全球名列前茅，高殖利率一向是台股最大憑藉，像台積電股價漲到四三三元，殖利率仍有二．二％，這比起世界一流公司，台積電還是很有投資價值。

ＩＣ設計擁高毛利率優勢

台灣還有一個最值得驕傲的是高毛利率，台積電毛利率連續六季拉升，到今年兩個季度分別是五一．七七％、五二．三九％，第三季若再繼續拉高，股價當然易漲難跌。這些年台灣已從過去毛三到四的代工窘境奮力轉型邁進，像光學鏡頭大廠大立光毛利率到第二季達六九．二七％，玉晶光也到四三．二一％，ＩＣ設計普遍從四○％起跳，像祥碩到五二．四三％，矽力到五○．一三％，信驊到六二．四二％，精測到五三．四三％，義隆電到四七．四六％，整個ＩＣ設計已搖身一變成為高附加價值產業，這也可以看出台灣千元高價股的搖籃都來自ＩＣ設計，這是高毛利率的優勢。

現在還有一個很大的變化在工具機產業，過去傳統工具機毛利率都在十％以下，如今像亞德客已達到四八．一五％，川湖高達五五．○三％，上銀一度達三六．四％，現在連生產鏈條的桂盟這些年毛利率一直拉升，到第二季已達四六．四％，今年股價出現很大變化，最低從六七．四元衝到二○八．五元，電動自行車產業大旺，毛利率大幅攀升，這才是最大動能，這種傳統產業能把毛利率從二○％拉升到三○％、四○％或逼近五○％，可用神似技藝來形容，當然股價表現也會很不一樣。

一個是高殖利率，一個是高毛利率，這個看不見的雙率為台股寫下驚奇，除了這個之外，今年外資大賣超台股逾七千億元，新台幣居然寫下二八．九六元的新高價，今年外資大舉賣超台股，資金大舉匯出，新台幣不貶反升，這可以看出過去流竄在外的台商資金可能透過各種不同管道將資金匯回台灣，殖利率、毛利率與新台幣匯率，共同譜下台灣「三率驚奇」，那麼，台股假如把一二○○○點視為打底的底部區，往前看下去，台股似乎還有一段美景。

從眼前大趨勢來看，未來一個月，美國總統大選會是左右行情的最大變數，今年三月全球股市上演大驚奇，台股從八五二三．六三驚驚大漲到一三○三一．七，在七月二十七日寫下新高後，很多人都直覺台股會大回檔，而且眼看著病情讓川普民調一直往下掉，大家都覺得九月要把手上持股賣光，退場觀望，這幾乎是市場的共識，但是九月全球股市有回檔，但並不深。

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