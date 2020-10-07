【文／方亞申】

驚奇十月果然是驚奇，美國總統川普從染疫、住院到出院，能藉此逆轉勝？全球都在觀察，所以成交量縮是正常，但市場錢多是事實，亞洲股市韓國持續上漲，台股有台資回流，台幣勁揚躍過二九，儘管電子股主攻的半導體部分有點停頓，不過聯電股價續創新高；另外傳產股利多頻傳，在量縮格局下，個股還是充滿表現機會，當然業績是主要依靠。

先前一直傳聞的美國大選有「十月驚奇」，果然出現，不過卻是原本民調落後的川普感染新冠肺炎。空方消息不斷，從川普染疫、進醫院、恢復不錯到提早出院，消息瞬息萬變，先前兩黨辯論中，市場皆以川普落居下風，沒想到川普宣布得新冠肺炎，市場媒體全被川普以及白宮疫情變化所占據，川普得到免費宣傳，對於一個月不到的大選選情似乎又產生變化，現階段市場焦點首要在川普健康，再來是選情，而企業第三季財報也是要注意。根據資料統計，過去五屆美國總統選舉經驗，選舉前後一至二個月美股下跌機率介於四○到六○％，跌幅約在七至十％，而先前標普在九月初就從歷史高點三五八八點下跌至三二○九點，跌幅為十．五六％，若說已滿足歷史紀錄也可以，但是選舉是一翻兩瞪眼，誰也沒有百分之百把握，所以將造成市場觀望以及隨消息面震盪，因此量縮觀望或許是未來一個月常態。

張忠謀暗喻：台積電胸有成竹

當然企業財報也將影響股價，再者美國制裁中國動作並未停手，繼中興及華為之後，中芯國際也證實美國對其祭出擁有美國技術所生產產品必須申請才能使用，中芯國際早已從七月高點四四．八港元大跌至十九港元年線附近，未來可能又是另一個華為，間接刺激韓國三星及台灣聯電上漲。究竟美國還有多少招數制裁中國，還有得觀察，也將影響美國科技股業績，九月初美光開記憶體業第一槍，宣布九月十四日起停止供貨華為。這意味美方新禁令效應，已由先前市場關注的手機晶片擴散至記憶體，就是一例，所以科技股與中國連結較大者財報宜小心；基本上總市值最大的亞馬遜、谷歌、臉書等原本就不太靠中國市場，財報較偏向正面，只有蘋果要密切注意。另外，隨著經濟解封，美國零售及汽車銷售都傳出捷報，或許相關股財報將較好。

技術面上，道瓊、標普以及那斯達克都在季線之上，費半表現最好，未來季線將是多空評斷所在。分別是道瓊二七四五○點、標普三三○○點、那斯達克一○九○○點、費半二一三○點。

亞洲股市相形之下，韓股表現最強，在三星及ＬＧ帶領下，以中長紅重新站回季線之上、日股則在高檔震盪；而中國深滬指數在季線之下一段時間，季線已走平有點下彎，短時間之內未再站上二二四○點以及三三四五點，則後續將面對季線下彎壓力。

台股九月僅小跌七五點或○．六％，但統計第三季則上漲八九四點、七．七％；第二季則上漲一九一三點或十九．七％，連續兩季大漲且帶量，顯見資金充沛。而台股近十年來十月上漲機率達八成，根據統計，不管是十月或第四季，都偏向上漲，上漲率八成，期間也經過兩次美國總統大選。不過這次美國兩位候選人並未出現決定性的哪一個當選，所以美股會觀望，台股亦同。我們可以看到台股從九月下旬開始僅有兩次出現超過二千億元以上成交量，其他大多在一千八百億元上下，顯見逐漸走向觀望，近日甚至見到一千五百億元以下。

惟當初就提前指出台積電具有地域戰略性優勢的前董事長張忠謀，最近認為明年景氣一定比今年好很多，顯見台積電營運已胸有成竹。不過也提出美股自從川普公布確診新冠肺炎後下跌，張忠謀認為「美股應是與總統大選大有關係」。所以保守者或許等到總統大選揭曉再介入可能較好，一般連任情況較有利股市上漲。

台股十月最重要除了觀察美股外，未來可參考八日的大立光法說會、十二日國安基金開會是否持續護盤，以及十五日台積電法說會。技術上，台股六日長紅重返季線，日ＫＤ值低檔交叉向上，只是本周交易日因國慶少一天，長假變數市場會擔心，所以量能還是在二千億元以下，量縮最多只能個股表現。而指數低檔一二○○○至一二二○○點具有支撐。量縮指數只好箱型整理。一三○○○點較不容易突破。

中小型股上漲機率較大

過去經驗，十月及第四季上漲機率較大的以中小型股為主，分散在電、金、傳等各產業，並以第四季為營運旺季的個股居多。其中半導體股漲幅八成，平均漲幅達四％，其次為金融保險股漲率也有七成，再來是塑化及鋼鐵股漲率都各為七成，但漲幅較小。

半導體部分，中國中芯半導體確定被列入制裁名單，相對全球八吋廠晶圓代工供需更加吃緊，而漲價也是必然，對於台積電、聯電、世界、旺宏、華邦電等業績具有正面加分作用。其中焦點在聯電，九月開放主管認購庫藏股，每股認購價約十六元，之前股價一度大漲至二七．四元；聯電表示，六月十日至七月二十日共買回十．五萬張庫藏股，轉讓員工所用。聯電很久沒有此種動作，而股價八月中下旬從高點拉回接近季線，而後震盪盤堅，若說有賣老股認新股動作，九月份似乎已消化告一段落，畢竟股價能衝過八月高價，可視為換手成功；晶圓代工現在是賣方市場，且漲價，預估明年第一季也將續漲，那麼技術上前波高點二七．四元以下已轉為支撐。市場傳聞聯電第四季也非常好，明年甚至ＥＰＳ挑戰三．五元以上。的確，我們先看中國要花十兆人民幣在半導體，而聯電總市值不過三千七百餘億台幣，約當一二七億美元，不用比台積電，就算與中國已下跌的中芯國際相比，聯電還是落後約一千億台幣以上，聯電有八吋、十二吋以及日本廠，相形之下，總市值太低了，所以股價進一步向上推升不難。